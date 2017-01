Attentat in Berlin: Task Force für Fall Amri

Das Parlament sucht weiter nach Gründen für die Ermittlungspannen vor dem Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Die Vermutung einer "schützenden Hand" steht weiter im Raum.

Der Bundesinnenminister hatte sich am Wochenende listig gezeigt. Er sei offen für einen Untersuchungsausschuss zu Pannen im Fall des tunesischen Terroristen Anis Amri, hatte der CDU-Politiker Thomas de Maizière erklärt. Wenn, dann solle die Entscheidung darüber aber bald fallen. Aus der Opposition verlautete dazu am Dienstag, ein Untersuchungsausschuss falle in das Kontrollrecht des Parlaments und sei kein Instrument der Exekutive. Der Minister solle sich da mal besser zurückhalten.

Tatsächlich war ein Untersuchungsausschuss zwar von der Linksfraktion gefordert und von den Grünen nicht ausgeschlossen worden. Freilich geht die Legislaturperiode im Sommer zu Ende. Und bis ein Untersuchungsausschuss eingesetzt und arbeitsfähig ist, vergehen Wochen. Zudem existieren bereits mehrere solcher Gremien – zum NSU, zur NSA, zu kriminellen Bankgeschäften und der Bundestag hat ein Problem, das nötige Personal bereit zu stellen. Kurzum: Ein Amri-Untersuchungsausschuss ist wenig realistisch. Sollte er dennoch eingesetzt werden, würde er vermutlich zum Instrument im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf sowie im Bundestagswahlkampf. „Und nichts wäre schlimmer als das“, sagt der linke Bundestagsabgeordnete André Hahn.

Aufarbeitung geht weiter

Ungeachtet dessen geht die parlamentarische Aufarbeitung des Terroranschlags vom Berliner Breitscheidplatz mit zwölf Getöteten und zahlreichen Schwerverletzten weiter. Am Montag tagte das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr). Es beschloss, unter dem Vorsitz des CDU-Abgeordneten Clemens Binninger (CDU) eine Task Force einzusetzen. Heute folgt eine von der großen Koalition beantragte Aktuelle Stunde zu den Schlussfolgerungen aus dem Attentat. Zudem kommt Innenausschuss des Bundestages zusammen.

Am Donnerstag schließlich gedenkt das Parlament offiziell der Opfer. Und dann ist da noch die Kleine Anfrage der Grünen an die Bundesregierung, die bis zum 24. Januar beantwortet werden soll. Zumindest die Opposition ist unverändert wissbegierig.

Task Force soll Verhalten der Behörden im Fall Amri klären

Der Linke Hahn, Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium, sagte der Frankfurter Rundschau: „Mich hat am meisten erstaunt, dass der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz so gut wie gar nichts getan haben. Das finde ich merkwürdig, wenn man weiß, wie gefährlich der Mann war.“

Auch sei verwunderlich, dass nicht alle gegen den Gefährder bekannt gewordenen Vorwürfe genutzt worden seien, um eine Sammelklage zu erheben. Dann wäre dieser in jedem Fall in Haft gegangen. Er fügte hinzu: „Die Task Force sollte sich jetzt vor allem um das Gemeinsame Terrorabwehrzentrum des Bundes und der Länder kümmern. Denn da war Amri mehrmals Thema. Von den Sitzungen muss es ja Protokolle geben.“

Die Vermutung, dass irgendjemand in den Sicherheitsbehörden seine schützende Hand über den 24-jährige Tunesier gehalten habe, stehe weiter im Raum. Auch aus SPD-Kreisen heißt es, es sei „komisch“, dass sich das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht um Amri gekümmert habe. Überhaupt sei die PKGr-Sitzung nicht erhellend gewesen. Gleiches gelte für den zu Wochenbeginn publik gewordenen Bericht des Bundeskriminalamtes, der Abläufe schildere, jedoch keine Erklärungen liefere.

Der stellvertretende Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion, Konstantin von Notz, erklärte: „Die Aufklärung ist drängender denn je. Und die offenen Fragen sind das Sicherheitsproblem. Denn so lange wir nicht genau wissen, was genau passiert ist, wissen wir auch nicht, wie wir eine Wiederholung effektiv verhindern können.“ Sollte es auf die bestehenden Fragen keine aus ihrer Sicht befriedigenden Antworten geben, behalten sich Linke und Grünen die Einberufung eines Untersuchungsausschusses vor. Der Fall Amri, so viel steht fest, ist noch lange nicht zu Ende.