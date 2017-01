Breitscheidplatz : Mahnwache für Terroropfer in Berlin

Einen Monat nach dem Terroranschlag am Breitscheidplatz gedenken Bürger und Politiker in Berlin an mehreren Orten der Getöteten. Mit dabei: Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Gauck.

Einen Monat nach dem Terroranschlag am Breitscheidplatz haben Bürger und Politiker in Berlin an zahlreichen Orten der Opfer gedacht. In einer Gedenkveranstaltung im Bundestag kündigte Bundestagspräsident Norbert Lammert eine besonnene und konsequente Reaktion des Staates nach dem islamistischen Anschlag an. Die Erkenntnisse über den als Gefährder bekannten Attentäter "zwingen uns, die Sicherheitsarchitektur in unserem Land zu überdenken", sagte Lammert in seiner Gedenkrede.

An der Gedenkveranstaltung nahmen auch Bundespräsident Joachim Gauck, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) teil. "Dieses Datum werden die Berlinerinnen und Berliner nie vergessen", sagte Müller. "Menschen aus unserer Mitte mussten ihr Leben lassen für den verblendeten Hass auf Freiheit und Demokratie."

Am Abend gab es eine Mahnwache am Ort des Anschlags und einen Gottesdienst in der St.-Hedwigs-Kathedrale. In der Pfarrkirche Heilig Kreuz sprach Erzbischof Nikola Eterovic vor einer italienisch-polnisch-deutschen Trauergemeinde. Er gedachte im speziellen einer italienischen Staatsbürgerin, die bei dem Anschlag ums Leben kam sowie des polnischen Lkw-Fahrers.

Der Attentäter Anis Amri war am 19. Dezember mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Er tötete insgesamt zwölf Menschen - darunter auch den Fahrer des Lkw. Etwa 50 Menschen wurden teils schwer verletzt. Amri wurde wenige Tage später auf der Flucht in Italien von Polizisten erschossen.

Am Ort des Anschlags erinnern noch immer Kerzen, Blumen, Bilder und Kreuze an den 19. Dezember 2016. Über eine offizielle Trauer- oder Gedenkfeier für die Opfer wurde schon länger diskutiert. Es gibt auch Stimmen, die einen Staatsakt fordern. Der frühere Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Thierse (SPD) steht dem kritisch gegenüber, wie er am Donnerstag dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) sagte. Wichtig sei, dass den Angehörigen zum Beispiel mit Schmerzensgeld geholfen werde. (dpa)