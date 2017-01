Brigitte Zypries: Zypries soll Wirtschaftsministerin werden

Nach der letzten Bundestagswahl wurde die langjährige Justizministerin Brigitte Zypries zu Gabriels Vize herabgestuft. Jetzt soll sie das Wirtschaftsministerium bis zur Wahl verwalten.

Nicht nur seinen angeblichen Karrierewunsch, Außenminister zu werden, müsste Gabriel sich an diesem Dienstag von der SPD-Bundestagsfraktion absegnen lassen – auch die Pläne für seine Nachfolge an der Spitze des Wirtschafts- und Energieministeriums. Parteikreisen zufolge hat der kleine Kreis der Eingeweihten dafür die Genossin Brigitte Zypries vorgesehen, die seit der Wahl 2013 Parlamentarische Staatssekretärin in dem Ressort ist und damit bereits eine der Vertreterinnen Gabriels – und mithin die einfachste Lösung.

Das ist nicht nur überraschend, weil Gabriel sich für sein eigenes Haus für das halbe Jahr bis zur Bundestagswahl keine anspruchsvolle Lösung mehr ausdenken mag. Sondern auch, weil es ein zweifelhaftes Comeback für Zypries ist, die nach 2002 erst unter SPD-Kanzler Schröder und dann unter Angela Merkel immerhin sieben Jahre lang Bundesjustizministerin war. Schon, dass sie in Merkels zweiter großer Koalition 2013 plötzlich auf dem Staatssekretärsposten von Gabriel zurückkehrte, war ein ungewöhnlicher Schritt.

Einen Namen hatte sich die Juristin zuvor mit der Rechts- und Innenpolitik gemacht: Nach dem Jurastudium in Gießen – aus der Zeit ist sie mit ihrem damaligen Kommilitonen Frank-Walter Steinmeier befreundet – wurde sie wenig später wissenschaftliche Mitarbeiterin im Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts beim damaligen Verfassungsrichter und späteren Präsidenten des Bundesarbeitsgerichts, Thomas Dieterich. Danach nahm die Karriere der 1953 in Kassel geborenen Tochter eines Drogerie-Besitzers Fahrt auf.

Nach ihrer Zeit in Karlsruhe wechselte sie 1991 in die niedersächsische Staatskanzlei des damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder, holte ihren Ex-Kommilitonen Steinmeier nach – und wurde 1997 Staatssekretärin im Landesministerium für Frauen, Arbeit und Soziales.

Nach der Bundestagswahl 1998 wechselte sie als Staatssekretärin ins Bundesinnenministerium Otto Schilys (SPD) nach Berlin. Seit dieser Zeit steht sie im Ruf, eine ausgezeichnete Organisatorin zu sein: Sie sorgte für die pannenfreie Computerumstellung in Deutschland zum Millenniumsjahr 2000, auch für die reibungslose Fluthilfe des Bundes bei der Hochwasserkatastrophe 2002 zeichnete sie verantwortlich.

Mehr dazu

Nach dem rot-grünen Wahlsieg im selben Jahr berief sie Schröder zur Justizministerin, aus der Zeit sind Reformen etwa im Unterhaltsrecht und im Urheber- und Patentrecht in Erinnerung geblieben, aber auch die Verabschiedung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.

Als sich nach der Wahl 2013 in der Personalplanung der neuen großen Koalition kein Ministerposten mehr für sie fand, war die unprätentiöse SPD-Politikerin bereit, eine Karriestufe tiefer als Gabriels Staatssekretärin weiterzumachen. Zudem sitzt sie seit 2005 als direkt gewählte Abgeordnete für Darmstadt im Bundestag. Im Sommer hatte sie angekündigt, zur nächsten Wahl nicht wieder zu kandidieren. Wenn die Berufung zur Wirtschaftsministerin kommt, dürfte das also der Schlusspunkt ihrer Karriere sein. (mit doe)