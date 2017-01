Bundeshaushalt: Schäuble will nicht investieren

Das zweite Mal in Folge verkündet Finanzminister Schäuble ein Milliarden-Plus im Etat. Sollen nun Schulden getilgt, Steuern gesenkt oder das Geld investiert werden?

Berlin –

Mit der Forderung nach Schuldentilgung will Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) neue Begehrlichkeiten angesichts der prall gefüllten Staatskasse abwehren. Trotz der Kosten für die Flüchtlingsaufnahme erzielte der Bund 2016 zum zweiten Mal hintereinander einen Überschuss, wie das Finanzministerium am Donnerstag bekanntgab. Statt wie geplant Ausgaben und Einnahmen in Einklang zu bringen und mit einer schwarzen Null abzuschließen, erwirtschaftet der Bund ein Plus von 6,2 Milliarden Euro. Wenn die Bundesrepublik alte Kredite zurückzahle, setze sie das richtige Signal an die europäischen Partner, betonte ein hochrangiger Vertreter des Bundesfinanzministeriums.

Doch sowohl in- als auch außerhalb der Koalition halten dies nicht alle für eine gute Idee. Während die CSU für rasche Steuersenkungen plädierte, sprach sich die SPD ähnlich wie die Linkspartei und die Grünen dafür aus, die öffentlichen Investitionen zu steigern. Ein hoher Vertreter aus Schäubles Ministerium sagte dagegen, mit immer mehr Geld ließen sich die Defizite in der Infrastruktur nicht beseitigen. Es fehle in vielen Bundesländern an Planungskapazitäten in den Verwaltungen, um die Mittel sinnvoll zu verwenden. Zudem stoße die Bauwirtschaft an ihre Grenzen.

In der Tat erklärt sich die Bilanz des vergangenen Jahres nicht allein durch die gute Konjunktur und die niedrigen Zinsen. Geholfen hat ein Bundesbankgewinn, der höher als veranschlagt ausfiel. Eine große Rolle aber spielte zudem, dass Mittel für Investitionen liegen blieben. So stellte der Bund den Städten und Gemeinden über einen Fonds 3,5 Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung und will das Volumen sogar verdoppeln. Doch abgerufen wurden 2016 gerade einmal 146 Millionen Euro.

Bei den Verkehrsprojekten blieben 400 Millionen Euro ungenutzt, was angesichts der Gesamtsumme von 111,9 Milliarden Euro nicht ganz so stark ins Gewicht fällt. Fast gar nicht genutzt aber wurden etwa die Möglichkeiten für einen Breitbandausbau.

Wie gut der Bund dasteht, zeigt sich nicht allein an dem positiven Saldo. So zapfte er eine Rücklage von zwölf Milliarden Euro nicht an, die er sich mit dem Überschuss früherer Jahre für die Bewältigung der Flüchtlingskrise angelegt hatte. Vorgesehen war, 2016 davon die Hälfte zu verbrauchen. Stattdessen bezahlte Schäuble auch diese Ausgaben aus den laufenden Einnahmen.

Tatsächlich zeigt das Plus von 6,2 Milliarden nicht das ganze Ausmaß an, in dem es für den Bund besser lief als von ihm geplant. Insgesamt dürfte er seine Kalkulation um bis zu 20 Milliarden Euro übertroffen haben. Dies legt nahe, dass die nächste Regierung nach der Bundestagswahl über einen beträchtlichen Spielraum für ihre politische Vorlieben verfügen dürfte. Zwar muss 2018 noch ein Etatloch von fünf Milliarden Euro gestopft werden.

Aber allein die unberührt gebliebene Rücklage für die Flüchtlingskosten deckt dies ab. Zudem setzt die Wirtschaft ihren Wachstumskurs fort und läuft besser als von der Regierung bislang unterstellt.

Was mit dem Überschuss passiert, darüber entscheidet der Bundestag. Ohne Gesetzesänderung würden die Milliarden die Flüchtlingsrücklage weiter aufstocken und auf dann rund 18 Milliarden Euro erhöhen. Die große Koalition aber dürfte wohl die laufenden Parlamentsberatungen über den Nachtragsetat 2016 nutzen, um die Weichen anders zu stellen.

Dabei machte SPD-Fraktionsvize Carsten Schneider deutlich, dass seine Partei nicht die komplette Summe für Schuldentilgung, sondern einen Teil dafür für zusätzliche Investitionen verwenden möchte. Er sagte: „Es ist wichtig, dass diese Gelder jetzt zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit unseres Landes eingesetzt werden.“ Der bayerische Finanzminister Markus Söder (CSU) plädierte dafür, das Geld zumindest teilweise möglichst rasch den Bürgern zurückzugeben. Katja Kipping, Parteichefin der Linken, forderte, mit den Milliarden kostenfreie Mittagessen in Kitas und Schulen zu finanzieren. Die Grünen schlugen vor, die Mittel in Klimaschutz, bezahlbaren Wohnraum und Bildung zu investieren.