Bundespräsidentenwahl: „Dass ich mit Faschisten wählen muss, ist ein Novum“

Die Intendantin des Max-Gorki-Theaters, Shermin Langhoff, spricht im Interview mit der FR über die Bundespräsidentenwahl, Deutschland und die Demokratie.

Frau Langhoff, was bedeutet es Ihnen, Teil dieser Bundesversammlung zu sein?

Ich erachte es auf jeden Fall als Wertschätzung meines politischen Engagements und meiner Einmischungen, die ich hier und da versucht habe. Deshalb habe ich die Aufgabe auch angenommen.

Von außen sieht es ein bisschen langweilig aus. Es gibt zwar mehrere Kandidaten. Aber es ist eigentlich klar, wer gewinnt.

Zunächst mal gibt es Dinge, die mich haben schlaflos werden lassen. Dass ich heute mit Faschisten zusammen wählen muss …

… Sie meinen die AfD.

Ja. Das ist für die Bundesrepublik schon ein Novum. Wir sprechen nur noch darüber, ob sie bei der Bundestagswahl über oder unter zehn Prozent bekommen. Das sind auf jeden Fall herausfordernde Zeiten. Ganz so langweilig und lustig finde ich die Veranstaltung deshalb nicht.

Wie sehen Sie ansonsten den Zustand der Demokratie in Deutschland?

Zunächst mal sind wir kein ahistorisches Land. Für mich als Künstlerin ist der Nationalsozialismus nach wie vor Auftrag, in der Dialektik zu denken – nicht nur angesichts von sechs Millionen ermordeten Juden, sondern auch von Millionen anderen Menschen im Zweiten Weltkrieg. In dieser Dialektik machen wir Kultur und machen wir Politik. Anders wäre es doch gar nicht denkbar.

Das heißt, wir sollten sichern, was wir heute haben?

Genau so ist das. Ich bin da, was Deutschland angeht, auch ganz optimistisch. Wir haben vielleicht die Möglichkeit, im Kampf um die Demokratie ein Vorbild zu sein. Demokratie ist eben ein Prozess und auch eine Utopie. Die Gründungsväter und -mütter haben nicht gewusst, was aus dieser Republik wird. Aber sie haben gewusst, woher sie kamen. Ihr Auftrag bleibt.

Shermin Langhoff, Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin, wurde von den Grünen nominiert. Foto: Gorki

Mit anderen Worten: Sie halten die Demokratie für bedroht.

Im Moment funktioniert die Demokratie so, dass in ihr und mit ihr Diktatoren an die Macht kommen können. Deswegen ist sie natürlich auf dem Prüfstand; und das kann man so nicht stehen lassen. Ich kenne nämlich kein Instrument, das radikale Diversität besser organisieren könnte.

Was kann der Bundespräsident in diesem Sinne leisten – bei dem engen Korsett, das ihm das Grundgesetz vorgibt?

Es sind vor allem die symbolischen Taten, die Reden und die Besuche. Im Übrigen glaube ich, dass die Expertise in der Außen- und der Innenpolitik, die Herr Steinmeier mitbringt, nicht das Schlechteste ist für den Job. Denn wir leben heute in der Translokalität. Alles, was in der Welt geschieht, betrifft uns.

Interview: Markus Decker