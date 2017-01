Der Fall Anis Amri: Zwei Stunden in Brüssel

Der Berlin-Attentäter Anis Amri hat sich während seiner Flucht auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel aufgehalten. Seine Flucht war offenbar vorab geplant.

Der Berlin-Attentäter Anis Amri hat auf seiner Flucht zwei Stunden in Brüssel verbracht. Das berichteten belgische Medien am Donnerstag unter Berufung auf Sicherheitskreise. Bislang war bekannt, dass Amri von Berlin per Fernbus ins niederländische Nimwegen reiste. Von dort machte er sich auf den Weg nach Amsterdam, wo er sich bei einer Werbeaktion eine niederländische Telefonkarte besorgte. Nun ist bekannt: Am 21. Dezember, zwei Tage nach dem Attentat vom Berliner Breitscheidplatz, reiste Amri per Zug von Amsterdam nach Brüssel-Nord. Zwei Stunden lang – zwischen 19 und 21 Uhr – hielt er sich an dem Fernbahnhof auf, wie eine Auswertung der Überwachungsbilder belegt. Dann reiste er per Flixbus weiter nach Lyon. Von dort aus floh er über Chambéry und Turin nach Mailand, wo ihn italienische Polizisten nach einer Routinekontrolle am Morgen des 23. Dezember nach einem Feuergefecht erschossen.

Unklar ist den belgischen Ermittlern bislang, ob Amri in Brüssel einen Kontakt traf. Auf einem Foto ist deutlich zu erkennen, dass Amri im Internet bestellte, selbst ausgedruckte Fahrscheine in der Hand hält. Die belgischen Fahnder gehen deshalb von einer geplanten Flucht aus.

Brüssel war nach den Anschlägen von Paris im November 2015 ins Visier der Fahnder geraten. Der mutmaßliche Hintermann Salah Abdeslam wurde im März 2016 im Stadtteil Molenbeek festgenommen. Wenige Tage darauf wurde auch Brüssel von einem Terroranschlag erschüttert.

Bereits im Mai 2014 waren in Brüssel beim Anschlag auf das Jüdische Museum vier Menschen umgekommen. Der mutmaßliche Attentäter Mehdi Nemmouche war tagelang verschollen und dann ebenfalls per Fernbus nach Frankreich gereist. Er wurde in Marseille geschnappt, weil er seine Tatwaffe, eine Kalaschnikow, verpackt in einer Flagge des IS im Bus im offenen Gepäckfach verstaut hatte.

Anonyme Automaten

Nach den Anschlägen hatte die belgische Bahn die Videoüberwachung rund um die Bahnhöfe massiv ausgeweitet. An den internationalen Fernbahnhöfen in Brüssel, Lüttich und Antwerpen wurden rund vierhundert weitere Kameras installiert. Die belgische Regierung sieht sich in Amris Fluchtweg auch darin bestätigt, vom 18. Mai an personalisierte Tickets für internationale Zug-, Fähr- und Busverbindungen einzuführen.

Das Vorhaben hatte in Deutschland zu heftigen Protesten geführt. Nach einem Bericht der Amsterdamer Zeitung „Volkskrant“ bestätigte die niederländische Regierung aber, dass sie – gemeinsam mit den Regierungen in Deutschland und Frankreich – das Vorhaben unterstützt. Die EU-Innenminister wollen auf ihrem Treffen Ende Januar über personalisierte Tickets beraten. Einen grundsätzlichen Beschluss dazu hatten die EU-Staaten bereits nach einem vereitelten Attentat im August 2015 im Thalys von Brüssel nach Paris gefasst. Fahrgastverbände und Bahngesellschaften kritisieren den Plan, sie fürchten teurere Tickets und sinkende Flexibilität der Reisenden.

Die Deutsche Bahn plant derzeit nicht, Tickets nur noch gegen Vorlage des Personalausweises zu verkaufen. „Es gibt keine Überlegungen bei der Bahn AG, Fahrkarten nur noch mit Personalisierungsnachweis zu verkaufen, auch nicht für bestimmt Züge oder Verbindungen“, sagte ein Unternehmenssprecher der FR. Begründet wurde dies mit Belangen des Datenschutzes, der komplexen Tarifstruktur und der Möglichkeit des Ticketkaufs an Automaten. So sei es der Bahn nicht ohne weiteres möglich, beim Kauf von ICE- und IC-Tickets am Fahrkartenschalter pauschal die Vorlage eines Ausweisdokuments zu verlangen, sagte der Sprecher.

Die Bahn besitze keine „hoheitsrechtlichen Befugnisse“ gegenüber den Kunden. Zudem sei in vielen regionalen Verkehrsverbünden die Nutzung von Fernzügen mit Wochen- und Monatskarten gestattet, was die Handhabung einer Ausweispflicht zusätzlich erschwere. Zudem sei es möglich, anonym an Fahrkartenautomaten Tickets zu erwerben. Diesen für die Kunden bequemen Vertriebsweg an die Eingabe eines Personalausweises zu knüpfen, sei in absehbarerer Zeit nicht möglich, da dies die flächendeckende, zeitnahe und verpflichtende Einführung des elektronischen Personalausweises voraussetzte. Zudem könnten Flüchtige auch nach Einführung personalisierter Fernzugfahrkarten problemlos auf regionale Züge ausweichen. (mit sts)