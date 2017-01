Deutschlandtrend: AfD und CDU legen zu

CDU und AfD punkten aktuell bei den Wählern. Foto: dpa

Dem aktuellen Deutschlandtrend zufolge legen CDU und AfD in der Wählergunst weiter zu, die SPD verliert. Auch gibt die Mehrheit der Befragten an, sich in Deutschland sicher zu fühlen.

Zu Beginn des Wahljahrs 2017 vergrößert die Union ihren Abstand zu ihrem bisherigen Koalitionspartner SPD. In der Sonntagsfrage des ARD-Deutschlandtrends kommen CDU und CSU auf 37 Prozent, das sind zwei Punkte mehr als im Vormonat. Die SPD sackt demnach ab auf 20 Prozent (minus 2). Die AfD legt dagegen deutlich zu auf nun 15 Prozent (+2). Die Linke verbucht 9 Prozent (unverändert), die Grünen ebenfalls 9 Prozent (-2). Die FDP kommt im Deutschlandtrend aktuell - unverändert zum Vormonat - auf 5 Prozent. Weiter ergab die Umfrage, dass 40 Prozent der Befragten das Thema Flüchtlinge und Zuwanderung für das wichtigste politische Thema halten, um das sich die Bundesregierung in diesem Jahr kümmern sollte (offene Frage ohne Vorgaben). Das sind 26 Punkte weniger als im Januar 2016. 11 Prozent halten den Themenkomplex Innere Sicherheit und Terrorgefahr für das wichtigste Thema - ein Plus von neun Punkten im Vergleich zu Januar 2016. Unsachlicher Wahlkampf befürchtet Im anstehenden Bundestagswahlkampf befürchtet eine Mehrheit der Bürger einen unsachlichen und von Stimmungen geprägten Umgang der Politiker miteinander. Demnach erwarten 86 Prozent der Bürger, dass im Wahlkampf Stimmungen eine größere Rolle spielen werden als Fakten, wie die Umfrage weiter ergab. 67 Prozent der Befragten glauben demnach, dass der Wahlkampf sehr aggressiv geführt wird. Nur 46 Prozent rechnen der Umfrage zufolge damit, dass die Kandidaten respektvoll miteinander umgehen. Vier von fünf Bundesbürgern befürworten mehr Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen. Das hat eine am Donnerstag veröffentlichte repräsentative Umfrage des ARD-Deutschlandtrends ergeben. 19 Prozent sind gegenteiliger Meinung. Weiter ergab die Umfrage, dass sich fast drei Viertel der Bundesbürger trotz Terrors in Deutschland eher sicher fühlen. 26 Prozent der Bürger fühlen sich demnach eher unsicher. Vor allem unter Anhängern der AfD zeigt sich der Umfrage zufolge ein Gefühl der Unsicherheit (66 Prozent). Nur ein gutes Drittel der AfD-Anhänger fühlt sich sicher. Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap befragte im Auftrag der ARD am Montag und Dienstag insgesamt 1.005 Wahlberechtigte telefonisch. (FR mit dpa)

