Donald Trump: Kritik aus Ostdeutschland wegen Mauerbaus

Ostdeutsche Politiker kritisieren Donald Trump wegen des angekündigten Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko. Als Deutscher könne man einem Mauerbau nur abraten.

Scharfe Kritik an einem möglichen Mauerbau zwischen den USA und Mexiko haben ostdeutsche Politiker und ein ehemaliger DDR-Bürgerrechtler geübt. "Die Mauer zu Mexiko ist noch verrückter als die Mauer, die wir eingerissen haben", sagte der ehemalige Bürgerrechtler und Theologe Friedrich Schorlemmer der Presse. Das "schreckliche Bauwerk" werde das Problem nicht lösen - dieses bestehe in ökonomischen und sozialen Ungleichheiten in der Welt.

"Gerade aus der deutschen Erfahrung kann man von dem Bau von Mauern bloß abraten", sagte die Vorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping. Das Vorhaben des gewählten US-Präsidenten Donald Trump sei absurd.

Der letzte Außenminister der DDR, Markus Meckel (SPD), sieht zwischen der früheren deutsch-deutschen und amerikanisch-mexikanischen Grenze "mehr Unvergleichbarkeit als Vergleichbarkeit. Die Situation ist völlig anders." Es gebe zwar derzeit sowohl in den USA als auch in Europa ein "Migrationsdilemma". Das jedoch müsse im bilateralen Gespräch bewältigt werden und die Menschen achten. (kna)