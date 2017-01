ENF in Koblenz: Petry sieht Freiheit der Bürger bedroht

AfD-Chefin Petry fordert gegen die "unkontrollierte Umschichtung der Bevölkerung" politischen Widerstand zu leisten. Petry sieht die Freiheit der Bürger in Europa bedroht.

In Europa werden die Bürger nach Ansicht von AfD-Chefin Frauke Petry immer mehr vom Staat eingeengt. "Die Freiheit des Individuums, das Recht auf selbstbestimmtes Leben, sie sind bedroht", sagte sie am Samstag in Koblenz bei einer Veranstaltung der Fraktion "Europa der Nationen und der Freiheit" (ENF) im Europaparlament. Dies zeige sich auch in der Einwanderung von Ausländern. Viele Medien und Politik würden Willkommen und Toleranz predigen. Dabei wollten die Einwanderer aber an vormodernen Traditionen festhalten, ihnen seien "unsere Werte vollkommen egal".

Petry warf Medien und Politik vor, der Bevölkerung die richtigen Verhaltensweisen vorzuschreiben: "Du sollst Einwanderern und ihren Sitten gegenüber tolerant sein und ihnen auch dann kultursensibel begegnen, wenn sie Dir aggressiv und fordernd entgegentreten." Die AfD-Chefin forderte "den Mut, Europa neu zu denken". Gegen die "unkontrollierte Umschichtung der Bevölkerung" müsse politischer widerstand geleistet werden.

Mit dem Kongress will die ENF ein Startsignal für Wahlkämpfe in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten senden. Die rechtspopulistischen Parteien lehnen die EU in der bestehenden Form entschieden ab. Für breite Kritik sorgte die Entscheidung der Organisatoren, Vertreter von ARD und ZDF, des "Spiegel", der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", vom "Handelsblatt" und von "Compact" nicht zur Berichterstattung zuzulassen. (Reuters)