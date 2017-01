EU-Parlament: Gerangel um Schulz-Nachfolge

Der italienische Fraktionschef der Sozialdemokraten ruft sich selbst zum Kandidaten für die Nachfolge von Martin Schulz aus. CDU-Fraktionschef Manfred Weber beklagt den Bruch einer Geheimvereinbarung.

BRÜSSEL –

Das geheime Dokument wurde zu vorgerückter Stunde lanciert. Aber es war kein unerwünschter Leak, der für Aufsehen sorgte. Das Dokument gelangte bewusst an die Öffentlichkeit. Zwei Seiten, mit ein paar Zeilen und drei Unterschriften, die es in sich haben. Die Übereinkunft unter dem Titel „Agreement of Understanding“ besiegelt einen politischen Deal. Erst vereinbaren Christ- und Sozialdemokraten, dass sie sich gegenseitig bei der Wahl des Präsidenten im EU-Parlament unterstützen. Schließlich treten noch die Liberalen dem Pakt bei. Große Koalition hieß das in Brüssel. Besiegelt wurde sie am 24. Juni 2014, einen Monat nach der Europawahl, von dem Sozialdemokraten Martin Schulz, dem Christdemokraten Manfred Weber und dem Liberalen Guy Verhofstadt.

Schulz geht. Und manche, die über seinen selbstherrlichen Stil schimpften, fühlen sich nun bestätigt: Demokratie braucht Führung. Jedenfalls mehr als derzeit in Brüssel. Im Ringen um die Schulz-Nachfolge ist die Große Koalition im Parlament dahin. „Eine glasklare Vereinbarung wird gebrochen“, sagte der CSU-Europaabgeordnete Manfred Weber am Dienstag. Der Fraktionschef der Christdemokraten hatte zuvor das Dokument lanciert. Nun schimpfte er über Sozialdemokraten und Liberale: „Es steht die Frage im Raum, ob die Unterschrift honoriger Personen nichts mehr gilt“, so Weber.

Schulz nahm er davon ausdrücklich aus. Nicht aber Verhofstadt, den belgischen Fraktionschef der Liberalen. Und nicht Gianni Pittella, den italienischen Fraktionschef der Sozialdemokraten. Pittella, 58, Mediziner aus einer Politikerfamilie, kann flammende Reden halten, sagen Kenner, die Italienisch sprechen. Schwer zu beurteilen, sein Englisch klemmt mächtig. Pittella hatte sich entgegen der Absprache selbst zum Kandidaten für die Schulz-Nachfolge ausgerufen. Und zugleich die Große Koalition für beendet erklärt. Basta!

Weber setzt auf den Deal. So weit, so gut. Und er setzt auf Antonio Tajani. Da beginnt Webers Problem. Tajani, 63, einst EU-Kommissar, ist treuer Gefolgsmann Silvio Berlusconis. Eine feine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet ein Berlusconisti Schulz beerben soll. Tajani habe als Abgeordneter nie ein Gesetz eingebracht, sagen Italien-Kenner. Er hat keine Ambitionen außer das Amt, deuten das Wohlmeinende. Für Weber ist Tajani „ein hervorragender Kandidat“.

Das passt insofern, als Weber Schluss machen will mit dem Schulz-Erbe. „Politik wird in den Fraktionen gemacht, nicht im Präsidium“, so Weber. Der Präsident als Repräsentant und Schönrednerliferant. Aber nicht als Machtzentrum. Das soll künftig in den Fraktionen liegen.

Verständlich aus der Sicht des Fraktionschefs Weber. Eigene Ambitionen hatte er mit dem schönen Satz dementiert: „Ich bin Manager des Verfahrens, nicht Kandidat.“ Der Nicht-Kandidat ist derzeit auch kein Manager. Einen Konsenskandidaten fand Weber in der Fraktion nicht. Der bewusste Leak am Dienstag sollte daher von eigenen Versäumnissen ablenken. Der Zeitpunkt war gut gewählt. Am Abend zuvor hatte sich der Liberale Guy Verhofstadt selbst demontiert. Verhofstadt ist präsidiabel, ohne Frage. Der Mann war Premier in Belgien. Nur ist er etwas zu dominant. Seine Fraktionskollegin Sylvie Goulard, eine kundige Politikerin aus Frankreich, hatte er blockiert und sich am Wochenende selbst zum Kandidaten ausgerufen. Nun sucht er eifrig Unterstützer. Am Montag hatte er den Wechsel von 17 Abgeordneten aus Beppe Grillos Fünf-Sterne-Truppe im EU-Parlament zu den Liberalen erklärt. Die saßen bisher beim Brexit-Mann Nigel Farage in der Fraktion. Und so kam Widerspruch. Er sei „entschieden gegen die Aufnahme“, so der FDP-Abgeordnete Michael Theurer. Verhofstadt lenkte ein. Statt Fünf-Sterne-deluxe gabs’s Null-Sterne-nix.

Ein Parlament im Selbstfindungsprozess. Kommenden Dienstag wird gewählt. Schon vor der Kür gibt es nur Verlierer. Im vierten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit. Und vielleicht entscheiden die Stimmen von Populisten. Dann gäb’s noch einen Verlierer: das Parlament und sein Selbstverständnis als Hort der Demokratie in Europa.