EU-Parlament: Oettingers Slalom vorm Ausschuss

Der EU-Kommissar umschmeichelt die Etat-Spezialisten seines Parlaments, gibt sich kämpferisch und einsichtig. Eine Entschuldigung für seine umstrittene „Schlitzaugen“-Rede hat er auch parat.

Brüssel –

Vorstellungsgespräche haben es an sich, dass man eher ungeduldig auf sie wartet. Aber Günther Oettinger, 63, wurde schon vorab ein wenig von der Aufregung genommen. Derzeit noch verantwortlich fürs Digitale in Europa, soll er EU-Etatkommissar werden. Davor aber musste er sich am Montag den Fragen des Etatausschusses im Europaparlament stellen. Und mit ein paar Altlasten kämpfen. Die CDU-Europaabgeordnete Ingeborg Gräßle, die die Sitzung leitete, stellte vorab schon klar: „Ich würde uns wünschen, die Gelegenheit dazu zu nutzen, wofür sie eigentlich gedacht ist: den Kandidaten kennenlernen – um besser mit ihm zusammenzuarbeiten.“ Im Plenum dann beschied Oettingers Parteikollegin: „Es gibt ein Interesse an einer guten Arbeitsbeziehung.“

Nicht alle waren so konziliant. Oettinger hatte im vergangenen Oktober über eine mögliche „Pflicht zur Homoehe“ in Deutschland gelästert und auch von Chinesen als „Schlitzaugen“ gesprochen. So wollten die Abgeordneten von ihm wissen, wie er angesichts dieser „implizit diskriminierenden Bemerkungen“ für Vielfalt sorgen wolle. Er habe niemanden verletzen wollen, sagte Oettinger. Und: „Ich bedaure diese Aussagen außerordentlich.“ Thema abgehakt. Zumindest für ihn.

„Erfolg. Und Gottes Segen.“

Auch seine häufigen Kontakte zur Wirtschaft kamen zur Sprache. „Niemand soll sagen, dass ich faul bin“, sagte Oettinger. Wenn er sich mit Vertretern der Wirtschaft treffe, „geht es um Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze“. Oettinger war gut vorbereitet. Inhaltlich und strategisch. Er umwarb die Abgeordneten mit der Betonung der Budgethoheit als „Königsrecht des Parlaments“. Er sprach sich für eigene EU-Steuermittel aus – was die Mitgliedsstaaten kritisch sehen. Italiens Ex-Premier Mario Monti war in einem Bericht im Auftrag der EU zu einem ähnlich positiven Schluss gekommen. Und auch Oettinger glaubt: „Wir sollten das Momentum nutzen.“ Es gehe nicht um mehr Abgaben für die Menschen, sondern um eine Stabilisierung des europäischen Haushalts. Dafür wolle er sich auch bei Merkel und Schäuble einsetzen. „Ich bin nicht der Vertreter der deutschen Bundesregierung“, sagte Oettinger. Dafür erhielt er Beifall.

Überhaupt bemühte sich der deutsche Kommissar, seine Unabhängigkeit darzustellen und setzte sich leicht von der Bundesregierung ab. Die könnte sich vorstellen, im Zuge des Brexit auch den neuen EU-Mehrjahresetat vorzeitig neu zu verhandeln. „Eher abgeneigt“ dazu zeigte sich Oettinger. Und in der Flüchtlingspolitik übte er ebenfalls leise Kritik: „Auch das größte Mitgliedsland hat das Thema zu spät als europäisch-solidarische Aufgabe erkannt“, sagte Oettinger.

Oettinger gab sich kämpferisch. Und einsichtig: „Ich habe Schwächen“, gestand er großzügig ein. Zudem hatte er nicht allein mit seinen verbalen Altlasten zu tun. Er kämpfte auch gegen andere Widrigkeiten. Kommissionschef Jean-Claude Juncker hatte Oettinger vorzeitig als neuen Etatkommissar bestellt. Das kam nicht gut an im Europaparlament.

Das Plenum kann Oettinger formal nicht stoppen. Es kann nur die Kommission komplett ablehnen. Am Donnerstag befindet die Konferenz der Fraktionschefs über Oettingers Berufung. Der gab sich schon mal zuversichtlich: Er wünschte den Abgeordneten „ein gutes neues Jahr. Erfolg. Und Gottes Segen.“ Da war Oettinger schon nicht mehr im Bewerbermodus. Da war schon wieder ganz bei sich.