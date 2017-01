EU-Präsident: Tajani wird neuer EU-Parlamentspräsident

Der Italiener Antonio Tajani, einst Sprecher Silvio Berlusconis, folgt Martin Schulz im Amt. Zehn Stunden dauert die Wahl - und ist am Ende eine schlechte Pointe der Geschichte.

In Europa herrscht kein Mangel an Präsidenten. Selbst ein stellvertretender Ausschussvorsitzender im Europaparlament nennt sich stolz Vize-Präsident – der französischen Sprache sei Dank. Martin Schulz ist ein echter Präsident, beziehungsweise: er war einer. Am Dienstag trat er im Straßburger Plenum ein letztes Mal als Parlamentsvorsitzender ans Mikro und verlas den einzigen Beratungspunkt. „Wahl eines neuen Parlamentspräsidenten.“ Nach mehr als zehn Stunden sollte diese dürre Tagesordnung dann auch erledigt sein: Antonio Tajani heißt der Schulz-Nachfolger.

Dem Italiener waren schon gute Chancen eingeräumt worden, aber als Schulz die Kandidaten für seine Nachfolge verlas, war Verwirrung im Plenum durchaus möglich als Reaktion. Denn es fehlte plötzlich einer: der liberale Fraktionschef Guy Verhofstadt. „Der Abgeordnete Verhofstadt hat mir vor wenigen Minuten mitgeteilt, dass er seine Kandidatur zurückzieht“, meldete Schulz. Beifall bei Christdemokraten und Liberalen, aber auch rechts davon im Saal, Buhrufe von links.

Was war geschehen? Das Bündnis zwischen Christ-und Sozialdemokraten war über die Schulz-Nachfolge zerbrochen. In der Nacht zum Dienstag schmiedeten der christdemokratische Fraktionschef Manfred Weber, CSU, und Verhofstadts Liberale eiligst einen neuen Pakt. Weber hatte so lange mit der eigenen Kandidatur für das Schulz-Amt gezögert, bis Fraktionskollege Antonio Tajani sich nach vorne setzte. Immerhin ein Ex-EU-Kommissar, aber zuvor auch mal Sprecher Silvio Berlusconis.

Am Dienstag dann herzte Tajani im Plenum Kollegen hier, schüttelte Hände dort, sprach nicht nur Italienisch, sondern auch Englisch, Französisch und Spanisch. Dann servierte er noch einen Seitenhieb gegen Schulz: „Ich will Präsident sein, nicht Premier.“ Vielen Abgeordneten gefällt nicht, dass der Sozialdemokrat allerlei im Alleingang mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gedealt hat: Ein Eingriff ins freie Mandat.

Pakt der Strauchelnden

Auch Verhofstadt muss kämpfen. Der ehemalige belgische Premier hat versucht, seine liberale Fraktion mit geläuterten Grillini der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung aufzufüllen. Der Coup scheiterte. Zudem drohte aus der eigenen Mitte eine Gegenkandidatin: die französische Liberale Sylvie Goulard. Sie konnte Verhofstadt gefährlich werden. Und damit Weber, denn wäre Tajani durchgefallen, hätte die Position des Fraktionschefs zu wackeln begonnen. Aber der entscheidende vierte Wahlgang zwischen Tajani und dem Sozialdemokraten Gianni Pittella ging dann doch quasi zugunsten Webers aus.

Das neue Bündnis ist jedoch ein Pakt der Strauchelnden, dem eine eigene Mehrheit fehlt. Von „Gemeinsamkeiten im Anti-Terrorkampf“, spricht Weber. Von „Brücken bauen“. Und davon, weiter „eine Aktionseinheit“ mit der EU-Kommission zu bilden. Weiter mit Juncker gegen den Rat der Mitgliedstaaten. Mit den Liberalen geht das vielleicht, aber bei den Konservativen kann man sich nicht sicher sein: Unter ihnen finden sich die Tories der britischen Regierungschefin Theresa May und die Abgeordneten der polnischen PiS-Nationalisten von Jaroslaw Kaczynski. Seine Freunde kann man sich aussuchen – aber Tajani brauchte Stimmen. Und die restlichen kamen notfalls von ganz Rechtsaußen.

Auch Verhofstadt hatte seinen Preis: ein Verfassungskonvent. Gern mit ihm als Präsidenten. Schon 2014 regte Verhofstadt das an. Und schon damals lehnte Merkel ab. Europa ist zweifellos reformbedürftig. Aber niemand will die EU-Verträge öffnen, gerade in Brexit-Zeiten. Und die Erinnerung ist schlecht. Die Verfassung des letzten Konvents scheiterte 2005 an Referenden in Frankreich und Holland. Für Verhofstadt aber lockt ein Titel.

Passend, dass in dem neuen Pakt auch gleich die Amtszeit von Ratspräsident Donald Tusk verlängert wird. Ein Tag, drei Präsidenten. Und dann noch ein schmerzlicher Händedruck des SPD-Mannes für den Berlusconi-Vertrauten. Eine schlechte Pointe der Geschichte. (mit rut)