EU-Ratspräsidentschaft: M wie Malta, Migration und Makler

Der Inselstaat Malta übernimmt den Vorsitz der EU. Der Streit um die Flüchtlingsquote wird das beherrschende Thema der nächsten Zeit sein.

Die Mission ist klar, aber sie ist nicht einfach. „Wir müssen Europa näher zu den Menschen bringen“, sagt Marlene Bonnici, Maltas EU-Botschafterin. Alle sechs Monate wechselt der Vorsitz unter den EU-Staaten – im kommenden halben Jahr ist Malta dran. Diese sechs Monate sind entscheidend für die Zukunft der EU. Im März will Großbritannien seinen Austrittsantrag schicken, damit verlässt erstmals in der Geschichte ein Land die EU. „Das vergangene Jahr hat die EU kräftig durcheinandergerüttelt“, gesteht Bonnici. Schweigt ansonsten aber zu Details. Im Klartext: Den Brexit regelt die EU-Kommission in Brüssel.

Maltas Aufgabe ist kompliziert genug. Im März wählen die Niederlande, im Mai folgt Frankreich, in beiden Ländern sind die Rechtspopulisten Geert Wilders und Marine Le Pen im Aufwind. Da im September auch Deutschland wählt, müssen Maltas sozialdemokratischer Premier Joseph Muscat und seine EU-Botschafterin Bonnici vor allem ein Thema in den Griff bekommen, dass die Wahlkämpfe allerorten bestimmt: die Flüchtlingspolitik.

„Unser Land ist mit dem Thema nicht erst seit 2015 vertraut“, so Bonnici. Über Jahre hatte die Insel im Mittelmeer das Thema Flüchtlinge auf der Agenda. „Die Zahl der Asylbewerber lag jährlich bei fünf Prozent der Bevölkerung“, so Bonnici. In absoluten Zahlen nicht viel bei rund 430 000 Einwohnern. „Aber ein Thema.“

Vorposten im Mittelmeer

Malta, das kleinste Mitgliedsland, gehört seit 2004 der EU an. Die EU-Flüchtlingsagentur Easo hat im malerischen Hafen der Hauptstadt Valletta ihren Sitz. Europas Vorposten im Mittelmeer hat den Blick der EU nach Süden geschärft. Und im Umgang mit Afrika und der Migration stets auch pragmatische Wege gewählt. Die Zuwanderung aus Libyen wurde durch einen – unbestätigten – Deal mit Staatschef Muammar al Gaddafi gebremst: Malta bezog Erdgas aus Libyen, im Gegenzug riegelte das Land seine Küste ab. Geld gegen Abschottung!

Dieses Prinzip galt auch im November 2015 beim EU-Afrika-Gipfel in Valletta. Ein Afrikafonds von 3,6 Milliarden Euro wurde damals vereinbart. Seither hat die EU fünf Schwerpunktländer in Afrika benannt, mit Äthiopien, Senegal, Niger, Nigeria und Mali soll in der Frage der Flüchtlingspolitik eng kooperiert werden. Auch ein Flüchtlingsdeal mit der Türkei ist verabredet worden. Ähnliche Abkommen mit Ägypten und einem – politisch stabilisierten Libyen – könnten folgen. „Externe Dimension der Migration“ nennt das Bonnici.

M steht also in der ersten Hälfte 2017 in Europa für Malta, Migration. Und die Rolle als pragmatischer Makler. Die Zeit drängt. Bis März muss auf dem EU-Gipfel eine greifbare Lösung im Streit um die Quote zur Verteilung der Flüchtlinge her. Dann beginnt die heiße Phase des Wahlkampfs in den Niederlanden und Frankreich. Und auch in Deutschland wird es mit Blick auf die Bundestagswahl langsam ernst.

Wenig Hoffnung für Quote

160 000 Flüchtlinge aus Italien und Griechenland sollen auf die EU-Staaten verteilt werden. So ist es beschlossen. Aber Ungarn klagt gegen den Beschluss. Und die Slowakei – Maltas Vorgänger in der EU-Geschäftsführung – hat im vorigen Halbjahr emsig versucht, die Quote zu unterlaufen. Effektive – wahlweise auch flexible – Solidarität, so lautet das Konzept. Das bedeutet: Zögerliche osteuropäische Staaten wie Polen, Ungarn und die Slowakei liefern Personal oder Geld für die EU-Grenzagentur Frontex, wollen dafür aber keine Flüchtlinge ins Land lassen.

„Bestehende Beschlüsse sind umzusetzen“, sagt Bonnici kategorisch. Das klingt gut für Angela Merkel. Aber Bonnici sagt auch: „Das Problem kann nicht allein über Umverteilung gelöst werden.“ Im Klartext bedeutet das vermutlich das Ende der Quote wie Europa sie bisher kannte. Von einem „Mindestmaß an Personal, Geld und Umverteilung“, spricht Bonnici. Ganz aus der Verantwortung können sich die östlichen Staaten also auch in ihren Augen nicht schleichen.

Im Februar treffen sich die Regierungschefs der 27 EU-Staaten auf Malta. Nach dem Sondertreffen ohne Briten 2016 in der Slowakei werden Tagungen abseits von Brüssel zur Regel. Am 25. März hat Italien zu Jubiläumsfeiern nach Rom geladen: 60 Jahre Römische Verträge, der Anfang der EU. Der britische Abschiedsbrief liegt dann wohl schon vor.