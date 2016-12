Europaabgeordneter Sven Giegold: „Zeigen, wofür Europa da ist“

Von Jörg Wimalasena

Der Europaabgeordnete Sven Giegold spricht über sein Verhältnis zu Wolfgang Schäuble, wie die EU reformiert werden kann und warum der Brexit noch nicht sicher ist.

Was hat Sie eigentlich damals dazu gebracht, überhaupt in die parlamentarische Politik einzusteigen?

Ich war sieben Jahre lang Vollzeit engagiert bei Attac. Irgendwann wurde mir klar: Da muss mal eine neue Generation ran. Und nachdem ich dann dort kürzer trat, kamen die Grünen in NRW auf mich zu. 2008 begann ja die Finanzkrise, und niemand wusste so recht, was da eigentlich passiert war. „Wer kann glaubwürdig Finanzmarkt? Wer kann da einen anderen Blickwinkel bieten?“ fragten sich die Grünen. Und da sind sie auf mich gekommen.

Im Europäischen Parlament hat man doch ganz andere politische Zwänge als bei der Arbeit in einer Nichtregierungsorganisation. Konnten Sie ihre Attac-Erfahrungen in Ihrem „Marsch durch die Institutionen“ nutzen?

Attac war eine gute Schule für meine Arbeit hier. Dort muss man auch nach Gemeinsamkeiten und Konsens suchen. Attac ist ein breites Bündnis. Man musste die Wege immer wieder austarieren, genau wie hier im Europaparlament. Und das ist auch gut so. Das Bedürfnis nach markigen Sprüchen zeigt eine Sehnsucht nach Egopolitik, die mir missfällt.

Sie haben den Schritt in die Parlamentsarbeit also nie bereut?

Ich habe mir nach dem Ende meiner ersten Wahlperiode im Parlament eine Liste gemacht von allem, was ich hier in der Finanzmarktregulierung mitdurchgesetzt habe. Das hätte ich mit Attac-Kampagnen so nicht geschafft.

Das Thema Finanzmarktregulierung steht im Mittelpunkt Ihrer Arbeit. Doch es gibt immer noch Regulierungslücken. Zum Beispiel ist die Finanztransaktionssteuer noch immer nicht implementiert. Woran hapert es?

Hier im Europaparlament scheitert vieles an den Mehrheiten. Christdemokraten und Sozialdemokraten stimmen jetzt neuen Deregulierungen des Finanzmarkts zu. Schade, dass deren Erinnerung an die Finanzkrise schwächer wird. Bei der Finanztransaktionssteuer wollen leider nicht alle Mitgliedsländer der EU mitmachen.

Hätte Finanzminister Schäuble von der CDU das Projekt stärker vorantreiben können?

Wolfgang Schäuble hat zwei Gesichter. Auf der einen Seite hat er dafür gesorgt, dass die Steuer – wenn sie denn kommt – eine umfassende Steuer wird, und zum Beispiel Derivate nicht ausgenommen werden. Das ist ihm zu verdanken. Seit Italien und Frankreich allerdings damit einverstanden sind, tut Deutschland viel zu wenig dafür, die Steuer nun auch wirklich einzuführen. Aber Schäuble hat anderes mit durchgesetzt. Zum Beispiel die Bankenunion. Dass die EZB jetzt die Aufsicht über die größten Banken in der Eurozone ausübt, hat er in Brüssel und Berlin mit dem Europaparlament erkämpft. Aber natürlich ärgert mich vieles an Schäubles Politik, zum Beispiel dass er die Steuertransparenz für Großunternehmen nach Ländern verhindert.

Sie sprechen ihre politischen Differenzen mit Schäuble an. Dennoch hat er vor kurzem in Berlin Ihr neues Buch zur Europäischen Finanzpolitik vorgestellt. Wie ist denn das zustande gekommen?

Ich habe ihn angerufen und gefragt. Wir kennen uns ganz gut. Immerhin haben wir über Jahre hinweg bei den gleichen Themen an verschiedenen Seiten des Tischs gesessen. Er im Ministerrat, ich für das Parlament. So haben wir uns kennengelernt. Es gibt da Respekt, ohne dass ich unsere politischen Differenzen verleugnen möchte.

Ist die Luft aus dem europäischen Integrationsprojekt raus? Foto: dpa

Heißt das, Sie könnten sich auch eine Koalition ihrer Partei mit der Union vorstellen? Vielleicht auf Bundesebene nach der kommenden Bundestagswahl?

Demokratische Parteien müssen untereinander gesprächsfähig und koalitionsfähig sein. Natürlich auch auf Bundesebene. Bei der CSU kommen mir allerdings schon Zweifel.

Wie groß ist eigentlich der politische Einfluss des Europäischen Parlaments in internationalen Steuerfragen. Die großen Entscheidungen werden doch nach wie vor auf Regierungsebene getroffen oder nicht?

Ja und Nein, bei den Steuerthemen ist das Parlament fast wie eine Nichtregierungsorganisation. Wir können viel fordern, können Skandale auslösen, zum Beispiel durch Studien zur Steuervermeidung von Großunternehmen. Wir können Druck machen auf die Mitgliedsländer. Aber harte Macht haben wir nicht. Steuern werden in der EU ausschließlich von den Regierungen im Rat beschlossen. Bei der Finanzmarktregulierung und den allermeisten anderen Gesetzen ist es anders, hier ist das Europaparlament voll mitentscheidungsberechtigt. Das muss auf alle Rechtsgebiete ausgeweitet werden, damit Europa noch demokratischer wird.

Die EU genießt ja zurzeit in weiten Teilen Europas kein besonders gutes Image. Welche Reformen könnten denn das Ansehen Brüssels erhöhen?

Langfristig sollte es eine Europäische Republik geben. Vollständig demokratisch, mit einer zweiten Parlamentskammer für die Staaten, einer eigenen Regierung und voller Anwendung der Gewaltenteilung. Kurzfristig müssen mehr Demokratie und Transparenz her. Die Regierungschefs und Minister sollten öffentlich tagen, damit die Bürger nachvollziehen können, welches Land wofür eintritt und die Regierungen sich nicht hinter unangenehmen Entscheidungen verstecken können. Oft werden die nämlich auf Brüssel geschoben. Damit zieht man Europas Ruf in den Schmutz.

Zurzeit scheint es aber keine großen Bemühungen zu geben, die europäische Integration weiter voranzutreiben.

Wir brauchen eben mutige Schritte. Das Problem ist, dass die Regierungen in den beiden wichtigsten Ländern, Deutschland und Frankreich, nicht mutig sind, sondern ängstlich. Sie haben keine Antworten, wie man auf die soziale Spaltung in Europa reagieren soll. Europa braucht eine Investitionsagenda. Man könnte in ein europäisches Eisenbahnnetz investieren, ein Energienetz für hundertprozentig erneuerbare Energien schaffen, den Zugang zum Internet auch in schwächeren Gebieten ausbauen. Es sollte Erasmus für alle geben und nicht nur für einen kleinen Teil der jungen Leute. Wir könnten Europa stärker machen und denen, die sich davon abgekehrt haben, zeigen, wofür Europa da ist. Das alles könnte man finanzieren durch die Erträge einer neuer Steuerpolitik, die Unternehmen, Vermögende und den Kapitalmarkt gerecht besteuern. Denn an Geld mangelt es auf diesem Kontinent wahrlich nicht.

Die Briten werden die EU verlassen. Bei den Wahlen im kommenden Jahr könnten in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden EU-feindliche Parteien viele Stimmen erhalten. Brechen der EU nicht die Europäer weg?

Die Hauptgefahr ist in allen drei Ländern die gleiche: Das Problem ist, dass die anderen Parteien den Anti-Europäern hinterherlaufen, anstatt dagegen anzugehen. Und zum Thema Brexit: Es wird immer so getan, als seien die Briten raus. Bisher haben wir lediglich eine unverbindliche Volksabstimmung. Je länger die Misere um den Austritt dauert, desto deutlicher dürfte den Beteiligten werden, wie teuer und absurd der Brexit wird. Und dann wollen wir mal sehen, wo das hinführt. Zu sagen, „Die Briten sind raus“, ist auf jeden Fall voreilig.

Aber eine Volksabstimmung über die EU, wie in Großbritannien geschehen, ist doch ein gutes Beispiel für „Mehr Demokratie“ in europäischen Fragen.

Den Bürgern dort wurde alles mögliche versprochen. Eigentlich müsste die Bevölkerung am Ende der Austrittsverhandlungen über das konkrete Ergebnis abstimmen. Ich bin auch trotz des Brexit-Votums Anhänger von Volksabstimmungen. Voraussetzung ist, dass es faire Regeln über die Finanzierung und den Medienzugang gibt, und dass nicht über Grundrechte abgestimmt wird. Dann wäre das auch was für die europäische Ebene.

Was hat die EU Bemerkenswertes erreicht in diesem Jahr?

Ich nenne mal ein Beispiel. Was hat Europäern in diesem Jahr Respekt eingeflößt? Dass die Europäische Kommission Apple 13 Milliarden Euro plus Zinsen abgeknöpft hat, weil die Apple von Irland gebotenen Steuervergünstigungen nicht rechtmäßig waren. Das hat gezeigt, dass das europäische Recht stärker ist als die Macht eines riesigen Konzerns. Und es hat auch gezeigt: Europa ist gemeinsam stärker als ein einzelnes kleines Land. Wir brauchen mehr solcher öffentlich wirksamen Erfolgsgeschichten.

Interview: Jörg Wimalasena.