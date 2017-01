Europaparlament: Europas Richtungswahl

Beim Votum zum neuen Parlamentspräsidenten steht viel auf dem Spiel. Es geht um die schwierige Selbstfindung des Parlaments und das institutionelle Verhältnis zwischen Abgeordneten.

STRASSBURG –

Ein Parlament ist ein Ort demokratischer Selbstvergewisserung. Deshalb geht es um mehr als um Ämter und Personen, wenn am Dienstag das Europaparlament zur ersten Sitzung im neuen Jahr zusammentritt. Einziger Beratungspunkt: Wahl eines neuen Präsidenten. Beginn: 9 Uhr. Ende: offen. Eine Richtungswahl steht an, es geht um das Zittern in Europas Parteienlandschaft, die schwierige Selbstfindung des Parlaments und das institutionelle Verhältnis zwischen Abgeordneten, Kommission und dem Rat der Mitgliedstaaten in der sich neu sortierenden EU. Ein Blick auf die zerfahrene Lage.

Gefährliche Beziehung: War es Liebe? Am Anfang jedenfalls stand eine Revolution. Im Sommer 2014 putschte das Europaparlament Jean-Claude Juncker, den Sieger der Europawahl, an die Spitze der EU-Kommission – gegen den Willen der Regierungschefs, die das als Anmaßung empfanden. Der Preis des parlamentarischen Erfolges: Eine sehr große Koalition aus Christ- und Sozialdemokraten sowie Liberalen. Im Gegenzug zur Kür des Christdemokraten Juncker bestätigte das Parlament den SPD-Abgeordneten Martin Schulz für weitere zweieinhalb Jahre im Amt des Präsidenten.

Fortan lief’s in Brüssel so: Juncker und Schulz regelten die Dinge zwischen EU-Kommission und Parlament. Und zwischen Christ- und Sozialdemokraten gleich mit. Im Plenum wuchs der Unmut über „Schuncker“. Europas Abgeordnete liebten den Aufstand, wechselnde Mehrheiten und die damit verbundene Freiheit der Gestaltungsmacht. Jetzt sollten sie plötzlich eine Kommission tragen. Manch ein Abgeordneter – nicht nur von der Opposition – fühlte sich entmündigt. „Schluss mit dem ,System Schulz“, forderten zuletzt selbst Sozialdemokraten.

Jetzt heißt es Umdenken. „Ich will Präsident aller Abgeordneten sein“, so Antonio Tajani, Kandidat der Christdemokraten. Von „Momenten, in denen auch ich frustriert gewesen bin“, sprach Gianni Pittella, Fraktionschef der Sozialdemokraten und ebenfalls Kandidat, über den geringen Einfluss. Ein Systemwechsel steht an. Schwache Spitze, starkes Parlament. Repräsentieren statt regieren, heißt das für den neuen Präsidenten. Einzig der dritte starke Bewerber, der Liberale Guy Verhofstadt, fragte: „Wer braucht einen Protokollchef an der Spitze des Plenums?“ Seine Antwort: „Niemand!“. So viel Ego schmälert seine Chancen.

Der Bruch: Schulz hätte gern weitergemacht in Brüssel. Auch Juncker setzte sich für ihn ein, gar mit Rücktritt soll er gedroht haben – ohne Erfolg. Viele Christdemokraten fürchteten Schulz als Frontmann für die Europawahl 2019. Und sie pochten auf einen – lange bestrittenen – Vertrag, der ihnen zur Hälfte der Legislatur das Amt des Parlamentschefs zusicherte. So floh Schulz nach Berlin.

In Brüssel suchten die Christdemokraten ziellos nach einem Kandidaten. Ihr Fraktionschef, der CSU-Mann Manfred Weber, zögerte, Schulz nachzufolgen. Derweil kündigte Pittella die Koalition und rief sich zum Kandidaten aus – entgegen aller Absprachen. Zu spät sondierte Weber die Lage für eine eigene Kür. Netzwerker Tajani hatte die Sache bei den Christdemokraten schon für sich geregelt. Der Mann ist Ex-EU-Kommissar und Gefolgsmann Silvio Berlusconis.

Die Bedeutung: Viel steht auf dem Spiel, nicht nur für die Bewerber. Den Christdemokraten stellt sich die Frage: Mit welchen Kräften lässt sich in populistischen Zeiten die Mitte halten? „Mich interessiert, wie wir Stabilität garantieren können“, so CDU-Mann Herbert Reul. Die Sozialdemokraten plagt ein anderes Problem: Sollen sie weiter Verantwortung in der Mitte tragen und in Wahlen abgestraft werden? Oder gibt es in Europa neue Freiheiten mit einer Mehrheit links der Mitte? Von „demokratischer Polarisierung“, spricht der SPD-Abgeordnete Udo Bullmann. Und schließlich geht es um das Selbstverständnis der Abgeordneten. Für Europas Parlamentarier stellt sich die Frage: Wollen sie ein freies Parlament mit wechselnden Mehrheiten wie in einem Präsidialsystem oder den Einstieg in ein parlamentarisches System für die EU von morgen.

Fazit: Das Plenum wünscht die alte Zeit zurück: Einen Präsidenten fürs Protokoll und ansonsten wabernde Mehrheiten. „Politik wird künftig in den Fraktionen gemacht“, sagt der Christdemokrat Weber. Mit dem Präsidialsystem „ist jetzt Schluss“, urteilt Pittella. Das Paradoxe dieser Wahl: Mit der Kür Junckers haben die Abgeordneten 2014 „Brüssel“ – also die europäischen Gemeinschaftsinstitutionen Kommission und Parlament – gegen den Rat der Mitgliedstaaten gestärkt. Nun kehren sie zurück zum freien Mandat. Das Parlament wird lebendiger, lautet die positive Deutung. Es wird weniger verlässlich, lautet die negative. Das scheint nicht günstig in Zeiten von Flüchtlingsandrang und Brexit.