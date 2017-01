Fake News: Politik sagt Fake News den Kampf an

Wie die Politik gegen Falschmeldungen, Hass und manipulierte Kommentarspalten vorgehen will.

Rund acht Monate vor der Bundestagswahl sagen die Parteien den Internet-Phänomenen Fake News, Hate Speech und Social Bots den Kampf an. Am Mittwoch hat nun auch die CDU/CSU-Bundestagsfraktion einen Aktionsplan vorgestellt, der den Umgang damit regeln soll.

Es geht um die Frage, wie im Internet Meinung gemacht wird: Unter Fake News werden meist mehr oder weniger aufwendig aufbereitete Falschmeldungen verstanden, die vor allem in sozialen Netzwerken zirkulieren, um die Öffentlichkeit zu manipulieren. Mit Hate Speech werden herabwürdigende Inhalte zusammengefasst, etwa rassistische Beiträge bei Facebook oder gezieltes Mobbing, das häufig prominente Frauen trifft. Social Bots wiederum sind Computerprogramme, die sich als menschliche Internetnutzer ausgeben mit dem Ziel, zum Beispiel durch Kommentare das Meinungsbild zu verändern. Auch viele deutsche Politiker sind wohl selbst von dem Phänomen betroffen. Nach Berichten der „Mitteldeutschen Zeitung“ sind beispielsweise die Hälfte von Sigmar Gabriels Twitter-Abonnenten inaktive oder computergesteuerte Konten. Die Analyse basiert auf einer Internetseite, die angibt, dies stichprobenartig überprüfen zu können. Bei anderen Politikern ist das Ergebnis ähnlich. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass die Betreffenden sich diese falschen Freunde gekauft hätten.

In ihrem Papier fordert die Union nun unter anderem, dass Plattformanbieter Beschwerden innerhalb von 24 Stunden bearbeiten. Mindestens einmal im Jahr sollen sie berichten, wie viele Löschbegehren eingereicht und wie viele Inhalte nach welchen Kriterien entfernt wurden. Kommen Anbieter dem nicht nach, sollen Bußgelder drohen – von „bis zu einer halben Million Euro“, sagte Stephan Harbarth, stellvertretender Union-Fraktionsvorsitzender am Mittwoch.

Außerdem will die Union ein Auskunftsanspruch durchsetzen, damit Geschädigte, an die Identität von Urhebern kommen können. Der Beleidigungstatbestand solle zudem überarbeitet und höhere Schmerzensgeldansprüchen bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen eingeführt werden, heißt es in dem Aktionsplan.

Im Umgang mit Fake News soll der Anspruch auf Gegendarstellung nach dem Vorbild des Presserechts geprüft werden. Wenn Falschmeldungen identifiziert seien, sollten diese gekennzeichnet werden, sagte Nadine Schön, ebenfalls stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende. Dass dies möglich ist, hatte die Chef-Lobbyistin von Facebook, Eva-Maria Kirschsieper, vorige Woche bei einer Podiumsdiskussion im Bundestag berichtet. Anfang Januar hat das Unternehmen verkündet, künftig mit dem Recherchenetzwerk Correctiv zusammenzuarbeiten, um Fake News ausfindig zu machen.

Kritik am Justizminister

Auch die Opposition im Bundestag hat das Thema schon aufgegriffen: Vor zwei Wochen hatten die Grünen ihren Aktionsplan vorgestellt. „Mit medienwirksamen ‚Task Forces‘, offenen Briefen und immer neuen, folgenlosen Fristen hat Bundesjustizminister Maas bislang nichts Wesentliches zur Beseitigung der skizzierten Probleme beigetragen“, hieß es in dem Papier. Es sei nicht akzeptabel, dass nur in Ausnahmefällen gegen diejenigen ermittelt werde, die Hetze verbreiteten. Die Grünen fordern ebenfalls gesetzliche Berichtspflichten für Unternehmen und Sanktionen.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Schon 2015 hatte Justizminister Heiko Maas (SPD) mit Facebook verhandelt, um ein beschleunigtes Verfahren zum Löschen von Hass in dem sozialen Netzwerk zu erreichen. Facebook erklärte daraufhin, innerhalb von 24 Stunden löschen zu lassen, wenn es sich um strafrechtlich relevante Inhalte handelt. Das hat auch Kirschsieper vergangene Woche wiederholt: Beiträge würden sofort gelöscht, sobald ein Gerichtsbeschluss vorläge.

Im Herbst hatte das Justizministerium prüfen lassen, ob Firmen wie Facebook, Twitter und Google tatsächlich innerhalb eines Tages löschen. Die Lage sei besser geworden, aber noch lange nicht gut, bilanzierte Maas damals. In den nächsten Wochen werden neue Ergebnisse erwartet, hieß es aus seinem Ministerium am Mittwoch. „Wenn dann immer noch zu wenige strafbare Inhalte gelöscht werden, müssen wir dringend rechtliche Konsequenzen ziehen“, sagte Maas. Dann müsse man auch über Bußgelder nachdenken.