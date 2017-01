FDP: Lindner und „das große Du“

Der FDP-Vorsitzende fordert auf dem Dreikönigstreffen seiner Partei in Stuttgart eine Politik für die Mitte und vermeidet Aussagen zu Koalitionen.

Christian Lindner hat den Schlips wieder umgebunden. Lange galt sein offener Hemdkragen als ein Zeichen für die neue FDP, die er verkörpern will. Aber nun, zum Auftakt des Wahljahres, in dem es für die Freien Demokraten – und für ihren Vorsitzenden – um alles gehen wird, ist die Krawatte wieder da. Es wirkt wie ein Zeichen der Seriosität und der Solidität, ein Zeichen, dass es nicht nur eine neue FDP gibt, sondern auch noch die alte.

Das Dreikönigstreffen der FDP im Stuttgarter Staatstheater ist die Veranstaltung, in der sich die organisierten Liberalen einmal im Jahr treffen, um sich ihrer selbst zu vergewissern, um das liberale Herz zu wärmen, das nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag vor bald vier Jahren fast aufgehört hätte zu schlagen. Es ist vor allem ein Verdienst von Christian Lindner, dass dies nicht geschehen ist. Und alle, die ihn bei seinem bravourösen Auftritt am Freitag immer wieder mit Beifall unterbrechen, wissen das. Sie hängen begeistert an seinen Lippen, wie er mit einer rhetorischen Kraft und Polemik, die in nichts der seines einstigen Förderers Guido Westerwelle nachsteht, die FDP-Programmatik umreißt und die der politischen Konkurrenz mit Kritik und Häme überzieht.

Freiheit, Rechtsstaat, Wirtschaft, das sind noch immer die Fixpunkte der FDP, daran hat sich in den vergangenen vier Jahren so wenig geändert wie in den Jahrzehnten zuvor. Lindner dekliniert sie für verschiedene Bereiche durch und definiert dabei die Zielgruppe der FDP: Es ist, wenig überraschend, die gesellschaftliche Mitte.

Er behauptet, die Debatte in Deutschland werde von den Rändern her bestimmt, den Flüchtlingen auf der einen, den Superreichen auf der anderen Seite. Dazwischen aber gebe es eine große Mehrheit von Bürgern, die frage: Wo bleibe eigentlich ich mit meinen Sorgen? Um sie wollten die Freien Demokraten sich kümmern und dafür sorgen, dass „die Politik für die Mitte wieder zur Staatsräson der Politik in Deutschland“ werde. Die FDP spreche auch nicht wie Union und SPD von einem diffusen „Wir“, sondern sie stelle das „Du“ ins Zentrum, „das große Du“.

Lindner übt scharfe Kritik an der großen Koalition, die trotz ihrer überragenden Mehrheit im Bundestag und bester wirtschaftlicher Rahmenbedingungen das Land nicht vorangebracht habe. Welche Fortschritte und Erfolge können sie denn vorweisen? Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU/CSU und SPD lebten in einer „Wohlstandshalluzination“, sie begnügten sich mit dem Status quo und hätten Angst vor den neuen Herausforderungen. Die FDP werde sich hingegen als Fortschrittsbeschleuniger beweisen, zum Beispiel beim Ausbau der digitalen Infrastruktur und der dazugehörigen Forschung und Bildung, und sich von Ängsten weder blockieren noch treiben lassen. Lindner verzichtet auf konkrete Aussagen zur Steuerpolitik – lange Zeit ein Markenzeichen der FDP – und verweist darauf, dass ihre Haltung ja bekannt sei: Steuern und Abgaben seien zu hoch.

In der Debatte um die innere Sicherheit wirft er Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) vor, mit seinen neuen Vorschlägen vom Versagen der Behörden im Fall des tunesischen Attentäters Anis Amri abzulenken. Es seien keine neuen Gesetze nötig, wenn nur die geltenden konsequent umgesetzt würden. Er wendet sich gegen Forderungen nach einer flächendeckenden Videoüberwachung der Bürger, während es den Behörden nicht einmal gelinge, die islamistischen Gefährder unter Kontrolle zu bringen. Er wirft der Opposition im Bundestag Schlafmützigkeit vor, weil sie zum Fall Amri bisher keinen Untersuchungsausschuss gefordert habe.

Lindner vermeidet jegliche Aussagen über mögliche Koalitionsbildungen nach der Bundestagswahl. Er mokiert sich stattdessen über eine „grüne Hegemonie“, der sich die anderen Parteien mehrheitlich unterworfen hätten. Dabei gehe es nicht um ökologische Fragen, sondern um eine größtmögliche Nivellierung aller Unterschiede. Dagegen werde die FDP sich stellen, von einer Position „in der vernünftigen Mitte“ aus. Die FDP-Funktionäre und -Honoratioren im Publikum jubeln ihrem Vorsitzenden nach der gut einstündigen, frei gehaltenen Rede zu.