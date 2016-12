Festnahme in Berlin: Darum fürchtet Navid B. um sein Leben

Von Markus Decker und Andreas Kopietz

Der nach dem Anschlag in Berlin kurzzeitig festgenommene Pakistaner beschuldigt Beamte, ihn misshandelt zu haben und berichtet von Drohanrufen. Die Polizei widerspricht.

Anderthalb Wochen nach dem Anschlag in Berlin hat der vorübergehend festgenommene Pakistaner Navid B. schwere Vorwürfe gegen die Berliner Polizei gerichtet. Sie habe ihn misshandelt, sagte er der britischen Zeitung „The Guardian“. Der 23-Jährige war nach dem Anschlag festgenommen worden, weil Polizisten ihn für den flüchtigen Lkw-Attentäter hielten. Am Tag darauf ließ die Generalbundesanwaltschaft ihn wieder frei, wegen fehlenden Tatverdachts.

„Er erinnert sich daran, dass zwei Polizisten die Hacken ihrer Schuhe in seine Füße gruben, und dass einer mit einer Hand großen Druck auf seinen Nacken ausgeübt hat“, heißt es im „Guardian“. Die Polizisten hätten ihn entkleidet und von ihm Fotos gemacht. „Als ich mich dagegen wehrte, schlugen sie mich“, zitiert das Blatt den Pakistaner.

Die Polizisten hatten zur Vernehmung einen Dolmetscher mitgebracht. Dieser habe aber nur Punjabi und Urdu beherrscht, nicht aber Belutschi. Urdu verstehe B. ein bisschen, könne es aber nicht sprechen. Die Kommunikation sei sehr misslich gewesen. In der Nacht habe er auf einem hölzernen Bett ohne Matratze geschlafen, die Hände seien auf den Rücken gefesselt. B. fürchte nun um sein Leben, nachdem sein Name im Zusammenhang mit dem Anschlag verbreitet worden sei. Mitglieder seiner Familie in Pakistan seien von Sicherheitskräften kontaktiert worden, und sie hätten Drohanrufe bekommen. „Jetzt wissen alle, dass ich nach Deutschland geflohen bin und hier Asyl beantragt habe. Das bringt meine Familie in Gefahr, und ich kann nichts tun, um sie zu schützen“, sagte er.

Navid B. stammt aus der Unruhe-Provinz Belutschistan. Dort sind viele Extremistengruppen aktiv, unter anderem Separatisten. B. betätigte sich nach Angaben von Bekannten als politischer Aktivist für die Unabhängigkeit der Provinz – nicht nur in Pakistan sondern auch in Deutschland, wo er im Februar einreiste. Seitdem lebte er in der Flüchtlingsunterkunft auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Seit seiner Festnahme ist er dort nicht mehr aufgetaucht. Die Polizei hat ihn zu seiner Sicherheit an einem geheimen Ort untergebracht, in einem Hotel.

Die Berliner Polizei zeigt sich angesichts der Vorwürfe irritiert. „In der Kommunikation mit uns hat er sich an keiner Stelle kritisch geäußert, auch eine Anzeige hat er nicht erstattet“, sagte Polizeisprecher Winfrid Wenzel am Freitag. „Auch bei der Vernehmung gab es keine Verständnisschwierigkeiten. Er konnte der Vernehmung voll und ganz folgen. Es gab nicht den Hauch eines Anhaltes dafür, dass die Übersetzung fehlerhaft war.“

Nachdem die Beamten am Freitag mit Navid B. gesprochen hatten, teilte die Polizei mit, der Vorwurf sei falsch und entbehre jeder Grundlage. „B. äußerte sich eindeutig, dass er im Zusammenhang mit seiner Festnahme und der anschließenden Zeit im Gewahrsam nicht geschlagen, verletzt oder misshandelt worden sei.“ Dies habe B. im Verlauf des Gespräches bestätigt und betont, „dass es definitiv keinen Anlass für eine Anzeigeerstattung geben würde“.

Derweil fahndet die Polizei weiter nach eventuellen Komplizen von Anis Amri, der den Lkw auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gesteuert haben soll. Die Ermittler gehen davon aus, dass er Kontakte nach Frankreich, Italien und in die Niederlande hatte. Deshalb ist die für besondere Lagen zuständige Befehlsstelle im Landeskriminalamt noch immer besetzt.

Unterdessen wies das für Asylanträge zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) den Vorwurf von eigenen Versäumnissen im Fall Amri zurück. „Bis jetzt kann ich keine Fehler erkennen“, sagte der scheidende Behördenchef Frank-Jürgen Weise der „Bild“-Zeitung vom Freitag. Eine abschließende Bewertung könne aber erst vorgenommen werden, wenn der Fall vollständig aufgearbeitet ist. „Der Fall Amri ist Anlass, einige Prozesse auch in unserem Hause nochmals genau zu überprüfen.“

Amri hatte im Frühjahr 2016 einen Asylantrag in Deutschland gestellt, der bereits kurze Zeit später abgelehnt wurde.