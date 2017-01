Flüchtlinge und Fake News: Vergewaltigung frei erfunden

Mit einer falschen Meldung über ein Sexualdelikt beschuldigte eine Frau Flüchtlinge. Nun wird gegen sie ermittelt - wegen Volksverhetzung.

Stocksauer sei sie, berichtet eine Frau auf Facebook Anfang Januar. Ein 17-jähriges Mädchen sei von einem Asylbewerber im oberbayerischen Mühldorf so brutal vergewaltigt worden, dass es notoperiert werden musste, schreibt die Frau in ihrem Beitrag. Die Mitarbeiter im Krankenhaus hätten außerdem die Anweisung bekommen, dass „keinesfalls Informationen an die Presse“ gelangen dürften, heißt es. Rund 13 Stunden später ist die Meldung schon 140 Mal geteilt worden – aber sie hat nichts mit der Realität zu tun.

„Diese Meldung ist falsch“, schreibt die Polizei Oberbayern kurze Zeit später ebenfalls auf Facebook. Schon am selben Tag nach der Veröffentlichung konnten die Beamten die Verfasserin identifizieren. Die Frau hatte die Falschnachricht „frei erfunden“. Die Polizei in Bayern ermittelt nun gegen eine 55-Jährige aus dem nordbayerischen Landkreis Rottal-Inn wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat und der Volksverhetzung.

Strafrechtlich relevant werden Fake News, wenn es um unwahre Tatsachenbehauptungen geht. „Wird auf eine konkrete Person Bezug genommen, wird zumeist wegen Beleidigung, übler Nachrede oder Verleumdung ermittelt. Es ist allerdings nicht per se verboten, zu lügen. Um es zu ahnden, müssen die persönlichen Rechte von jemandem verletzt worden sein“, erklärt Christian Solmecke, Rechtsanwalt für Internetrecht. Wenn es aber bei einer falschen Nachricht allgemein um das Thema Flüchtlinge gehe, sei im rechtlichen Sinn niemand persönlich betroffen. Dann könne aber wegen Volksverhetzung ermittelt werden.

Wer weiterverbreitet, haftet

Bei Verleumdung und übler Nachrede könne eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren drohen. Auch beim Straftatbestand der Volksverhetzung könne es bis zu fünf Jahre Gefängnisstrafe geben. „Erforderlich ist, dass ein Bevölkerungsteil beschimpft oder gegen ihn zum Hass aufgestachelt oder zu Gewaltmaßnahmen aufgefordert wird und dadurch allgemein das gesellschaftliche Zusammenleben gefährdet ist“, sagt Solmecke.

Auch Personen, die Falschmeldungen weiterverbreiteten, könnten sich strafbar machen. „Eine Strafbarkeit kann dann gegeben sein, wenn sich die (Weiter)-Verbreiter die Falschmeldung zu eigen machen. Das ist bereits dann der Fall, wenn Personen Falschmeldungen mit einem eigenen Kommentar unterstützen und teilen“, sagt der Jurist. In so einem Fall könne eine Person grundsätzlich ebenfalls rechtlich für die Falschmeldung belangt werden. Rechtlich ließen sich da aber eher Unterlassungs- und Löschungsansprüche durchsetzen.

Darauf setzt auch ein Anwalt aus Würzburg: Facebook muss sich wegen einer Falschnachricht nämlich zum ersten Mal am 6. Februar vor einem deutschen Gericht verantworten. Der Würzburger Jurist Chan-Jo Jun hat das soziale Netzwerk im Auftrag des Syrers Anas Modamani verklagt und einen Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt. Mehrfach waren wahrheitswidrige Behauptungen über Modamani bei Facebook verbreitet worden. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, einen Obdachlosen angezündet zu haben und an dem Brüssel-Attentat beteiligt gewesen zu sein. Laut Facebook verstoßen die Nachrichten jedoch nicht gegen die Community-Standards. Bekannt wurde Modamani, als er 2015 ein Selfie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel machte.