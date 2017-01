Frankreich: Alle gegen Manuel Valls

Im TV-Duell distanzieren sich Frankreichs Sozialisten von dem eigenen Präsidenten und nehmen die Wirtschaftspolitik der Regierung auseinander.

Paris –

Nach der abendfüllenden Debatte mit sieben Kandidaten vor knapp vier Millionen Fernsehzuschauern steht eines fest: Die französischen Sozialisten werden sich im Präsidentschaftswahlkampf nicht auf die Errungenschaften der Hollande-Ära berufen. Was die Bilanz des Noch-Präsidenten betrifft, zeigten sich die sieben Kandidaten mehr als reserviert. Ex-Minister Arnaud Montebourg meinte, Parteifreund François Hollande sei bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit „gescheitert“, und Benoît Hamon vom linken Parteiflügel kritisierte „eine unfertige Amtszeit“; Vincent Peillon äußerte „Unverständnis“ gegenüber dem unternehmerfreundlichen Regierungskurs.

Im Fokus hatten sie alle unausgesprochen Hollandes langjährigen Premierminister Manuel Valls. Mit verkniffenem Gesicht nahm der Vertreter des rechten Parteiflügels die indirekten Angriffe entgegen; trotzig drückte er seinen „Stolz“ aus, Hollande „in diesen schwierigen Zeiten des Terrorismus gedient zu haben“.

Offen zu Tage traten die ideologischen Differenzen beim Thema Arbeitsgesetz. Montebourg und Hamon ließen kein gutes Haar an diesem umstrittenen Gesetz zur Liberalisierung des Arbeitsmarktes, das Valls im vergangenen Sommer mit einem Trick ohne Parlamentsabstimmung durchgedrückt hatte. Die beiden Linkskandidaten nannten Beispiele von Firmen, die das aufgeweichte Entlassungsrecht bereits anwenden. Beide erklärten, sie würden das Gesetz nach ihrer Wahl abschaffen.

Valls versuchte, sich zu verteidigen, indem er die sozialen Vorteile des neuen Arbeitsrechts herausstrich. Nur mit Mühe parierte er die Journalistenfrage, ob er nicht „die Ideale der Linken verraten habe“.

Vier der sieben Kandidaten, darunter zwei dissidente Grüne und die „Radikallinke“ Sylvia Pinel, haben kaum Chancen, Ende Januar in die Stichwahl der parteiinternen Vorausscheidung zu gelangen. In einer ersten Erhebung schnitt Montebourg in der TV-Debatte am besten ab, gefolgt von Valls und Hamon. Das Trio dürfte das erste Wahlrennen unter sich ausmachen.

Konflikte im linken Lager

Wer auch immer als Sieger aus den beiden Durchgängen der sozialistischen Vorwahlen vom 22. und 29. Januar hervorgehen wird: Für die eigentliche Präsidentenwahl im April und Mai dominieren laut Umfragen zwei andere Linkskandidaten, die gar nicht an der Vorwahl der Sozialisten teilnehmen – der Linken-Chef Jean-Luc Mélenchon, der von den Kommunisten unterstützt wird, und der sozialliberale, der Mitte zuneigende Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron. Beide kommen in den Vorwahlerhebungen auf mehr Stimmen als Valls oder Montebourg.

Letztgenannter meinte in der TV-Debatte, er würde sofort das Gespräch mit Mélenchon suchen, falls er die Vorwahl seiner Partei gewinne. Zugleich schloss er aber aus, sich zugunsten von Mélenchon zurückzuziehen, um einen Einheitskandidaten der französischen Linken zu ermöglichen. Geht aber die Linke getrennt ins Rennen, hätte sie kaum Chancen gegen die zwei Rechtskandidaten Marine Le Pen (Front National) und François Fillon (Republikaner).