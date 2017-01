Frankreich: Autowracks zu Neujahr

In Frankreich sind 650 Fahrzeuge in Brand gesteckt worden. Innenminister Bruno Le Roux spielt das ganze herunter und reiht sich damit in die Liste anderer Minister ein.

Paris –

Es ist ein Feuerwerk der besonderen Art, das Frankreich bei jedem Jahreswechsel erlebt: Mehrere Hundert Autos, dazu auch ein paar Motorräder, gehen jeweils in der Silvesternacht in Flammen auf. Diesmal seien 650 Fahrzeuge in Brand gesteckt worden, teilte die französische Regierung am Montag mit. Innenminister Bruno Le Roux sagte dessen ungeachtet, insgesamt sei die Neujahrsnacht „ohne größeren Zwischenfall verlaufen“. Damit meinte der Minister auch das Ausbleiben von Terroranschlägen, wofür er sich bei den zuständigen Polizeikräften bedankte.

Die Regierung vermag der Bevölkerung nur mit Mühe zu erklären, wie es erneut zu 650 Brandstiftungen kommen konnte, obschon im Rahmen des geltenden Ausnahmerechts in ganz Frankreich mehr als 100 000 Polizisten, Soldaten und Feuerwehrleute im Dienst waren.

Außerdem hat das „Banlieue-Ritual“ eine soziale Komponente. Entstanden ist es Ende des 20. Jahrhunderts in den Vorstädten der Elsass-Metropole Straßburg; seither hat es vor allem auf Städte wie Paris und Marseille übergegriffen. Über die Motive der Brandstifter gehen die Meinungen auseinander.

Politische Bekenntnisse werden damit nicht verbunden. Nach Unruhen im nahöstlichen Gazastreifen hatte die Polizei 2008 zwar vorübergehend eine Zunahme der ausgebrannten Autos festgestellt. Ein ermittelnder Staatsanwalt sagte aber, das Silvester-Zündeln der Vorstadt-Kids sei eher „spielerisch“ als sozialpolitisch. Im Internet konnte man schon von einem „Feuerwerk der Armen“ lesen. Erwiesen ist ferner, dass neuerdings auch Autobesitzer ihr eigenes Gefährt in Brand stecken, um die Versicherungsprämie zu kassieren.

Le Roux glaubt, das Phänomen sei „im Griff“ – in den vergangenen fünf Jahren sei nämlich ein Rückgang um 20 Prozent festzustellen. Die Zeitung „Le Monde“ wirft dem Minister allerdings vor, er verfälsche die Statistik. In der Tat zählt Le Roux 2017 erstmals nur noch die „Brandstiftungen“ („mises à feux“), nicht die Gesamtheit der ausgebrannten Autos. Da das Feuer aber ab und zu auf andere Fahrzeuge übergreift, liegt die effektive Zahl der Autowracks höher – das liberale Blatt extrapoliert sie auf 954. Diese Zahl liegt in etwa im Schnitt vergangener Silvesternächte

Le Roux ist nicht der erste Regierungsvertreter, der das Autoanzünden zu Silvester herunterzuspielen versucht. Der konservative Präsident Nicolas Sarkozy hatte die polizeiliche Neujahrsstatistik sogar 2010 vorübergehend ausgesetzt, um keine Nachahmertäter zu provozieren, wie er erklärte. Der sozialistische Innenminister Manuel Valls gab die Zahl der ausgebrannten Autos ab 2013 wieder bekannt. Ein Versicherungsexperte hat ausgerechnet, dass die verkohlten Autowracks einer Neujahrsnacht aneinandergereiht eine Kolonne von drei Kilometern Länge ergäben.