Frankreich: Ehefrau aus der Staatskasse bezahlt

Die Staatsanwaltschaft will nun klären, ob es sich bei der Anstellung von Penelope Fillon um eine Scheinbeschäftigung gehandelt hat. Foto: REUTERS

Ermittlungen gegen französischen Präsidentschaftskandidaten Fillon. Spitzenkandidat der konservativen „Republikaner“ wegen Penelope-Gate unter Druck.

Paris –

Meinungsforscher haben François Fillon, dem Spitzenkandidat der konservativen „Republikaner“ bei den französischen Präsidentschaftswahlen, beste Siegeschancen bescheinigt. Aber womöglich müssen sie ihr Urteil revidieren. Denn von den Anwürfen, denen sich der frühere Premierminister ausgesetzt sieht, drohen einige an ihm hängenzubleiben, besonders, weil sich der wertkonservative Katholik immer als aufrechter Saubermann empfohlen hat.

Wie das auf Enthüllungsjournalismus spezialisierte Wochenblatt „Canard Enchaîné“ berichtet, hat Fillon zu Zeiten, als er noch Parlamentsabgeordneter war, seine Frau Penelope als Assistentin angestellt. Bezahlt wurde sie aus der Parlamentskasse. Beides ist legal und in Frankreich auch üblich. Unüblich ist allerdings, dass Familienmitglieder die Arbeit schuldig bleiben und sich lediglich bezahlen lassen. Eben dies soll Fillons Gattin getan haben. Die erst von ihm und später auch von seinem Nachrücker in der Nationalversammlung unter Vertrag genommene Penelope Fillon hat nach Berechnungen des „Canard Enchaîné“ in acht Jahren rund 500 000 Euro kassiert. Das Blatt zitiert eine Fillon ehemals zuarbeitende parlamentarische Assistentin mit den Worten: „Ich habe mit Madame Fillon nie zusammengearbeitet, ich kenne sie nur als seine Gattin.“

Bis zu 7900 Euro im Monat

Penelope Fillon selbst hat mehrfach betont, im politischen Leben ihres Mannes keine Rolle zu spielen. In einem Interview der Tageszeitung „Le Bien Public“ vom Oktober lässt die Mutter von fünf Kindern wissen, dass sie nun zum ersten Mal an einer politischen Kampagne ihres Mannes teilnehmen wolle. Fillon sagte am Mittwoch, er werde die Angelegenheit nicht kommentieren, weil es nichts zu kommentieren gebe.

Derweil versuchten Gefolgsleute, den Verdacht eines Scheinarbeitsverhältnisses zu entkräften. „Sie war nicht in Paris, sie hat ihre Arbeit im Wahlkreis verrichtet“, versicherte Fillons Sprecher Benoist Apparu. In einer Stellungnahme der konservativen „Republikaner“ hatte es zuvor geheißen: „Sie hat immer im Schatten gearbeitet, es ist nicht ihre Art, sich nach vorn zu drängen.“ Hält man sich an die Zahlen von „Canard Enchaîné“, hat Penelope Fillon als Assistentin ihres Gatten 2001 monatlich 3900 Euro und im Jahr darauf 4600 Euro erhalten. Von Fillons Nachrücker Marc Joulaud, der sie zwischen 2002 und 2007 unter Vertrag nahm, bekam sie 2007 ein Monatssalär von 7900 Euro. Ein Abgeordneter verfügt monatlich über 9561 Euro, um bis zu fünf Mitarbeiter einzustellen.

Die französische Justiz hat mittlerweile eine Voruntersuchung in dem Fall eingeleitet, wie die nationale Finanz-Staatsanwaltschaft bekanntgab.