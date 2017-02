Frankreich: Macron legt sich mit Moskau an

Mischt sich Russland in den Wahlkampf in Frankreich ein? Die Bewegung des französischen Präsidentschaftskandidaten wirft dem Kreml eine Hetzkampagne vor.

Paris –

Er versucht vorneweg zu marschieren, als ob nichts wäre. Und es sieht ja auch gut aus für Emmanuel Macron. Erfolgreich behauptet der 39 Jahre junge Politstar im französischen Präsidentschaftsrennen die Favoritenrolle. In den sozialen Netzwerken hat der Chef der Bewegung „En Marche“ (Vorwärts!) sogar zugelegt. Deutlich mehr Twitter-Follower als die Konkurrenz hat er hinzugewonnen. Der Exbanker und Exwirtschaftsminister, der Frankreich jenseits der von Sozialisten und Konservativen ausgetretenen Pfade in die Moderne führen will, durfte binnen sieben Tagen ein Plus von 4,7 Prozent verzeichnen.

Trotzdem ist die Stimmung im Pariser Hauptquartier der Bewegung gedrückt. Denn in den sozialen Netzwerken breitet sich ein schleichendes Gift aus – ganz zu schweigen von den sich häufenden Hackerangriffen auf den Server.

Richard Ferrand, Generaldirektor der Bewegung, glaubt die Herkunft des Übels zu kennen: Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin versuche, den einzigen ernstzunehmenden russlandkritischen Kandidaten auszuschalten, der offen für Freiheiten und eine Festigung Europas eintrete, sagt Ferrand. Zwei dem Kremlherrscher unterstellte Medien, der TV-Sender Russia Today und das Internetportal Sputnik, hätten eine Hetzkampagne gegen Macron angezettelt, die sich in den sozialen Netzwerken fortsetze. Die von IP-Adressen in der Ukraine ausgehenden Cyberattacken gingen bereits in die Tausende.

In der Tat haben die beiden Medien „Zeugen“ zu Wort kommen lassen, die Macron als „US-Agenten“ schildern, der die Interessen „einer reichen, schwulen Lobby“ sowie „amerikanischer Banken“ vertrete. Als Indiz wird darauf verwiesen, dass Macron ehemals als Banker bei Rothschild gearbeitet hat. Informatik- und Politikexperten wie Julien Nocetti, Forscher am Französischen Institut für Internationale Beziehungen (Ifri), halten die Vorwürfe an die Adresse von Moskau für fundiert. Außer Frage steht der Schaden, den Fake News und Cyberattacken im Wahlkampf anrichten können. Die Ereignisse in den USA, wo russische Einmischung den knappen Sieg Donald Trumps ermöglicht haben könnte, dienen als Lehrstück.

Unerfreuliche Wende für Putin

Im Elysée-Palast und am Quai d’Orsay schrillen die Alarmglocken. Staatschef François Hollande hat angekündigt, er werde sich bei der „Nationalen Agentur für Sicherheit der Informationssysteme“, mit der die Geheimdienste zusammenarbeiten, über Schutzmechanismen informieren. Außenminister Jean-Marc Ayrault warnte Russland vor geeigneten „Gegenmaßnahmen“.

Fest steht, dass der Präsidentschaftswahlkampf mit dem Aufstieg Macrons eine für Putin höchst unerfreuliche Wende genommen hat. Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als sei Russlands Staatschef der große Gewinner der französischen Wahlen. Seine Vertrauten, der konservative Expremier François Fillon und Marine Le Pen, Chefin des rechtspopulistischen Front National, schienen das Präsidentschaftsrennen unter sich auszumachen.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Fillon fordert die Aufhebung der nach der Annexion der Krim verhängten EU-Sanktionen. Er preist Moskaus „friedensstiftende Rolle“ im Syrienkonflikt. Ob in Putins Datsche oder in seiner Residenz am Schwarzen Meer: Die beiden haben so manches Glas miteinander gehoben. Als Fillons Mutter starb, schickte der russische Freund ein Flasche Mouton Rothschild Jahrgang 1931 – eine Huldigung an das Geburtsjahr der Verstorbenen.

Marine Le Pen ist Putin nicht minder eng verbunden. Wie er setzt sie auf einen Zerfall der EU. Auch sie gibt sich hemdsärmelig-nationalistisch. Als Moskau die Krim annektierte, spendete Le Pen Beifall. Putin zeigte sich erkenntlich. Moskaus First Czech Russian Bank gewährte dem Front National einen 40-Millionen-Euro-Kredit.

Fillon, der Frau und Kindern zu gut dotierter Scheinarbeit verholfen haben soll, steckt im Skandalsumpf und kann nicht einmal mehr mit dem Einzug in die Stichwahl rechnen. Le Pen wiederum, die dort zu erwarten ist, dürfte im Duell mit Macron den Kürzeren ziehen. Es sei denn, der Favorit gerät auf der Zielgeraden noch ins Stolpern.