Frankreich: Pragmatiker gegen Idealisten

Der Richtungsstreit unter Frankreichs Sozialisten prägt auch deren Kandidatenkür. Bei der dritten TV-Debatte warteten die sieben Bewerber mit klaren politischen Alternativen auf.

Paris –

Zwei Monate nach den Vorwahlen der französischen Konservativen und dem Überraschungssieg von Ex-Premier François Fillon bittet nun die Regierungspartei zur Wahl. Sympathisanten der Linken sind aufgerufen, an diesem und am nächsten Sonntag den Präsidentschaftskandidaten der Sozialisten zu küren. An Bewerbern, die François Hollande politisch beerben wollen, fehlt es nicht. Ex-Premier Manuel Valls sowie die Ex-Minister Benoît Hamon, Arnaud Montebourg und Vincent Peillon streiten um die Nachfolge des äußerst unpopulären Staatschefs, der auf ein zweites Mandat verzichtet. Hinzu kommen François de Rugy, Jean-Luc Bennahmias und Sylvia Pinel, die bei den Vorwahlen indes allenfalls an Bekanntheit gewinnen dürften. Die beiden Bestplatzierten der ersten Runde treten eine Woche später zur Stichwahl an.

Der in den vergangenen Jahren in Kabinett und Parlament ausgetragene Richtungsstreit zwischen Sozialdemokraten und Linkssozialisten hat auch den Vorwahlkampf geprägt. Was im Regierungsalltag freilich lähmend wirkte, hat sich im Wettstreit um die Wählergunst als belebend erwiesen. Bei der dritten TV-Debatte am Donnerstagabend warteten die Bewerber mit klaren politischen Alternativen auf.

Auf der einen Seite die Pragmatiker Valls und Peillon, die sich an der Seite der europäischen Partner den Herausforderungen der Globalisierung stellen und ein Minimum an Haushaltsdisziplin wahren wollen. Der frühere Regierungschef, auch „kleiner Korporal“ genannt, propagiert dies hemdsärmelig entschlossen, der ehemalige Bildungsminister professoral-gelassen.

Vorwahl können Partei auf Kurs bringen

Auf der anderen Seite die Ex-Minister Montebourg (Wirtschaft) und Hamon (wie Peillon einst an der Spitze des Bildungsressorts): Während Montebourg Frankreichs Wirtschaft mit protektionistischen Maßnahmen vor ausländischer Konkurrenz schützen will, beeindruckt Hamon mit kühnen, von den Rivalen als „vollkommen unrealistisch“ gegeißelten Visionen.

Angesichts sich in Zeiten zunehmender Digitalisierung und Automatisierung verknappender Arbeitsplätze empfiehlt Hamon ein vom Staat zu zahlendes Grundeinkommen für alle Bürger, das im Haushalt mit 300 bis 400 Milliarden Euro zu Buche schlagen würde. Die Idee findet Anklang. Während der lange Zeit als Favorit gehandelte Valls in letzten Umfragen zurückfällt, hat Hamon aufgeholt und liegt knapp vor Montebourg auf Platz zwei.

Wer immer sich am Ende durchsetzen wird, dem Vorwahlsieg dürfte kein weiterer folgen. Die Chancen, dass die Franzosen das Land im Frühjahr erneut einem Sozialisten anvertrauen, sind gering. Eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Instituts Ipsos prophezeit der Rechtspopulistin Marine Le Pen 25 bis 26 Prozent und Fillon 23 bis 25 Prozent. Beide würden damit in die Stichwahl einziehen. Auf den Plätzen drei und vier folgen der aufstrebende parteilose Ex-Wirtschaftsminister und Ex-Banker Emmanuel Macron (17 bis 20 Prozent) und der von den Kommunisten unterstützte Chef der Linkspartei Jean-Luc Mélenchon (14 bis 15 Prozent). Alle vier empfehlen sich dem Wähler als systemferne, unverbrauchte Erneuerer. Dem sozialistischen Kandidaten winkt Rang fünf.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Mehr dazu

Was nicht heißt, dass die Vorwahlen bedeutungslos wären. Sie eröffnen die Chance, die heillos zerstrittene Partei auf Kurs zu bringen. Auf sozialdemokratischemReformkurs, sollten sich Valls oder Peillon durchsetzen, auf einem linkssozialistischen, sollten Montebourg oder Hamon das Rennen machen.