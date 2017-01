Frankreich: Vom Elysée-Palast direkt nach Brüssel?

Der scheidende französische Präsident François Hollande will laut einem Medienbericht EU-Ratspräsident und Nachfolger des Polen Donald Tusk werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lässt offen, ob sie eine erneute Kandidatur des Polen Donald Tusk als Präsident des Europäischen Rates unterstützen wird. „Das steht jetzt nicht an“, sagte Merkels Sprecher Steffen Seibert am Freitag. Tusk ist seit Ende 2014 EU-Ratspräsident und leitet die Gipfel der Staats- und Regierungschefs. Seine Amtszeit endet Ende Mai.

Die französische Zeitung „Le Parisien“ hatte am Donnerstag unter Berufung auf nicht näher benannte Insider berichtet, dass Frankreichs scheidender Staatschef François Hollande Interesse an dem Brüsseler Spitzenposten habe. Der Bericht wurde vom Elysée-Palast offiziell weder bestätigt noch dementiert. In Frankreich wird am 23. April sowie am 7. Mai in zwei Wahlgängen ein neuer Staatspräsident bestimmt. Hollande tritt bei der Wahl nicht mehr an.

Ein überzeugter Europäer

Der Sozialist ist in Frankreich äußerst unpopulär, genießt aber inzwischen das Vertrauen der Kanzlerin. Hollande gilt als überzeugter Europäer.

Dem EU-Ratspräsidenten kommt eine Schlüsselstellung im europäischen Betrieb zu: Er ruft nicht nur die Gipfeltreffen ein, sondern bestimmt auch deren Tagesordnung und vertritt die Union in internationalen Angelegenheiten. Das Amt ist so konzipiert und prestigeträchtig, dass dafür eigentlich nur Personen infrage kommen, die bereits selbst Staats- oder Regierungschefs eines Mitgliedstaates waren.

Der gegenwärtige EU-Ratspräsident Tusk hatte den Posten vor etwas mehr als zwei Jahren vom Belgier Herman Van Rompuy übernommen. Merkel zählte damals zu Tusks wichtigsten Fürsprechern. Der ehemalige polnische Premier gehört der liberal-konservativen „Bürgerplattform“ (PO), der polnischen Schwesterpartei von CDU und CSU an. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk eine weitere Amtszeit als EU-Ratspräsident anstrebt. Ob ihn die amtierende Regierung in Warschau dabei unterstützt, ist aber fraglich.

Merkels Sprecher sagte am Freitag, die Bundesregierung habe die Berichte über die Ambitionen Hollandes wahrgenommen, verfüge aber über keine eigenen Erkenntnisse. Das könnte sich in der kommenden Woche ändern: Am Freitag wird Hollande zu einem Arbeitsessen im Kanzleramt erwartet. Und schon am Montag trifft sich Merkel in Berlin mit dem Präsidentschaftskandidaten der französischen Konservativen, François Fillon.