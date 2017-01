Freihandel : TPP könnte auch ohne die USA funktionieren

Von Finn Mayer-Kuckuk

Nach dem Austritt der USA aus dem Freihandelsabkommen TPP denken Japan, Australien und andere beteiligte Länder über einen Alleingang nach. Die Ideen gehen jedoch weit auseinander.

Peking –

Donald Trump stiftet Aufregung unter den Pazifikstaaten: Am Montag hat der US-Präsident den Ausstieg seines Landes aus dem bereits fertig verhandelten Abkommen TPP unterschrieben. Das ist ein schwerer Schlag für Partnerländer wie Japan, Vietnam oder Australien. Sie hatten sich Wachstum und Arbeitsplätze vom vereinfachten Warenverkehr mit der weltgrößten Volkswirtschaft USA erhofft.

Zwischen den Hauptstädten der betroffenen Länder glühen seither die Drähte – in Tokio, Canberra, Mexiko-Stadt, Ottawa oder Hanoi ist man sich einig: Die Transpazifische Partnerschaft soll gerettet werden. Der neuseeländische Handelsminister Todd McClay rief zu einem Gipfeltreffen der verbleibenden TPP-Länder in den kommenden Monaten auf. Die Ideen zur Rettung des Vertrags gehen jedoch weit auseinander. Japans Premierminister Shinzo Abe hat sich am Dienstag dafür ausgesprochen, das Abkommen vorerst auf Eis zu legen. Sein australischer Kollege Malcolm Turnbull befürwortet dagegen eine Einbindung Chinas als Ersatz für die USA. Damit wiederum ist Abe nicht einverstanden. Japan hat TPP immer als Gegengewicht zu China gesehen.

Doch das Land könnte kurzfristig der lachende Dritte sein. Chinas Präsident Xi Jinping hat aus diesem Grund bereits mehrere konkurrierende Programme gestartet. Dazu gehört beispielsweise die Initiative zur Wiederbelebung der Seidenstraße mit Freihandel in Zentralasien. China hat zudem einen Vertrag mit den Ländern Südasiens vorangetrieben, der aus Sicht von Laos, Malaysia oder Bangladesch durchaus attraktiv aussieht: Anders als Obama besteht Xi nicht auf Auflagen für den Umwelt- oder Arbeitsschutz.

Donald Trump: Unternehmen werden zurückkommen

Aus Sicht von Analysten überwiegen für China die negativen Konsequenzen der neuen Weltsicht in Washington. Schon in der Rede zu seiner Amtseinführung hatte Trump angekündigt, die eigene Wirtschaft vor Einflüssen von außen „schützen“ zu wollen. Er meint damit Zölle, die eine preiswerte und effiziente Produktion in China unrentabel machen. Den Interessen des eigenen Landes wolle er dagegen rücksichtslos Vorrang geben. „Trump befindet sich auf Konfrontationskurs mit China“, urteilen Experten der Großbank Citigroup.

Gabriel: Trump-Kurs bietet Chancen für Europas Wirtschaft

Trumps neuer Handelsminister Wilbur Ross warf China vor, den eigenen Markt mit unfairen Mitteln zu schützen. Er kündigte vor dem Senat einen Gegenschlag an. Die Regierung in Peking ließ derweil ihrerseits prüfen, welche Auswirkungen hohe Zollschranken haben könnten und wie China sich dafür rächen kann. Ökonomen befürchten von einem Handelskrieg der beiden größten Volkswirtschaften katastrophale Auswirkungen für das Wachstum. Trump hat zwar mit seiner Einschätzung recht, dass die Verlagerung der Produktion nach China die USA viele Arbeitsplätze gekostet hat. Auch das dauerhafte, extreme Defizit der Amerikaner beim Handel mit China gilt als Fehlentwicklung, die besser so nie passiert wäre.

China liefert Monat für Monat mehr Waren in die USA als umgekehrt – und macht dabei rund 80 Milliarden Dollar Plus. Das Geld investiert Peking in US-Schulden und finanziert damit den gewaltigen Schuldenberg der Regierung in Washington. „Im Ergebnis sind beide Seiten voneinander abhängig“, sagt Richard Duncan, Autor der Buches „The New Depression“ und Chefökonom von Blackhorse Asset Management in Singapur.

Pazifikstaaten umwerben China nach Abschottung der USA

Die Frage ist jedoch, wie die beiden Länder aus dieser ungesunden Wechselbeziehung aussteigen. „Hohe Zölle sind keine Lösung“, glaubt Duncan. Die beiden Länder müssten ihren Handel schrittweise auf eine solidere Basis stellen und keine aggressive Schocktherapie machen. Sonst fehlen China die Handelseinkünfte – und der Regierung Trump der willige Abnehmer für Schuldpapiere. Da Trump die Steuern senken will und auch sonst allerlei teure Ideen hat, ist er darauf angewiesen, das Staatsdefizit erhöhen zu können.

Gleichgültig, welches Szenario sich nun entwickelt: Die globalisierte Wirtschaft wird nicht unbeschadet aus den Konflikten hervorgehen, die sich bereits ankündigen. „Für eine Exportwirtschaft wie Deutschland zeichnen sich hier reale Gefahren ab“, warnt Duncan. China hat bisher am meisten von der Ausfuhr in die USA profitiert – und könnte am meisten darunter leiden. Wer in China viel investiert hat, bekommt ein Problem, wenn dessen Wachstum zurückgeht. Inzwischen gehört eine Mehrheit der deutschen Unternehmen dazu.