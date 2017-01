Gambia: Ein Pulverfass in Westafrika

Die Nachbarn des kleinen Landes erwägen eine Invasion, um die Demokratie zu retten. Gespräche westafrikanischer Staatschefs bringen keine Lösung der Krise.

Kurz vor dem Termin des ersten demokratischen Regierungswechsels in der 52-jährigen Geschichte Gambias spitzt sich die Lage in dem westafrikanischen Kleinstaat dramatisch zu: In dem knapp zwei Millionen Einwohnern zählenden Land kontrollieren Soldaten die Straßen der Hauptstadt Banjul, die Geschäfte sind geschlossen, viele Gambier haben sich in den benachbarten Senegal abgesetzt, westliche Vertretungen fordern ihre Landsleute zum Verlassen des Landes auf. „Jeder erwartet, dass es zu Unruhen kommen wird“, sagt ein einheimischer Journalist.

Der Grund dafür ist die Weigerung des seit 22 Jahren regierenden Autokraten Yahya Jammeh, den Ausgang der jüngsten Wahlen anzuerkennen und am 19. Januar dem Sieger Adama Barrow die Macht zu übergeben. Jammeh hatte seine Niederlage zunächst eingeräumt, aber eine Woche später machte er eine Kehrtwende, nachdem die Wahlkommission Fehler bei der Auszählung eingeräumt hatte. Doch auch nach der Korrektur des Wahlergebnisses lag Barrow noch mit 43,3 Prozent der Stimmen deutlich vor Jammehs 39,6 Prozent.

Was Jammeh zu seinem Meinungsumschwung veranlasste, ist unklar. Manche schätzen, dass der überraschte Potentat vor allem Zeit gewinnen wollte – andere machen die Ankündigung der Opposition, den Präsidenten wegen der unter seiner Führung begangenen Menschenrechtsverletzungen so schnell wie möglich vor Gericht zu stellen, für den Sinneswandel verantwortlich.

Jammeh jedenfalls reichte vor Gambias höchstem Gericht Beschwerde gegen das Wahlergebnis ein. Eine Entscheidung dazu wird es aber erst im Mai geben, weil das Gericht lediglich noch über einen Richter verfügt, nachdem der Präsident vor knapp zwei Jahren alle anderen Richter entlassen hatte – aus Wut über die von ihnen verfügte Aufrechterhaltung eines Moratoriums der Todesstrafe.

Jammeh vertritt nun die Überzeugung, dass er bis zur Urteilsverkündung regieren kann, was juristischen Interpreten der Verfassung zufolge jedoch nicht der Fall ist. Oppositionschef Barrow bereitet unterdessen seine Vereidigung für den 19. Januar vor und kann sich dabei der Unterstützung des Auslands sicher sein. UN, Afrikanische Union und der westafrikanische Staatenverbund Ecowas forderten Jammeh schon vor Wochen auf abzutreten. Der wies das Ansinnen allerdings Mitte der Woche wieder zurück: „Ich werde mich von keiner Macht dieser Welt einschüchtern lassen“, sagte Jammeh: „Ich bin ein Mann des Friedens, aber kein Feigling.“ Während Jammehs Herrschaft wurden zahlreiche Oppositionelle eingesperrt, gefoltert und getötet. Der gläubige Muslim, der behauptet, er könne Asthma, Epilepsie und Aids heilen, kündigte einmal an, mit Allahs Willen noch „Milliarden von Jahre“ lang zu regieren.

Unter Führung von Nigerias Präsident Muhammadu Buhari reisten am Freitag mehrere westafrikanische Staatschefs zu weiteren Gesprächen nach Banjul: Frühere Vermittlungsversuche von Ecowas waren allerdings umsonst. Der Staatenbund schließt auch eine Invasion Gambias nicht aus: Presseberichten zufolge versetzte Nigeria bereits ein Bataillon in Alarmbereitschaft, das gemeinsam mit senegalesischen Truppen einmarschieren könnte. Gambia selbst hat lediglich 1000 Soldaten unter Waffen. Über den Verlauf der Gespräche in Banjul wurde bislang nichts bekannt.

Jammeh werden derweil die Parteigänger abspenstig: Informationsminister Sheriff Bojang legte aus Protest gegen die Rücktrittsweigerung seines Chefs das Amt nieder. Zwölf Botschafter, die sich hinter Wahlsieger Barrow gestellt hatten, wurden entlassen. Schließlich floh der Chef der Wahlkommission nach Kritik von Jammeh in den Senegal. Streitkräfte-Chef Ousman Badjie steht aber weiter treu zum Präsidenten.

Nigerias Parlament sprach sich just dafür aus, Jammeh Asyl anzubieten. Das ist nach Auffassung Barrows aber nicht nötig: Er rechne noch immer mit dem Einlenken des Präsidenten, sagte der Exbauunternehmer der BBC.