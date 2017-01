Gauland-Vergleich: Scharfe Kritik an Tauber

Der Vergleich des FDP-Chefs Christian Lindner mit der AfD bringt den CDU-Generalsekretär in die Bredouille: Peter Tauber schade der Union, heißt es.

Katastrophal. Unterirdisch. Nicht hilfreich. So reden sie gerade in der CDU über den eigenen Generalsekretär Peter Tauber. Der Grund: Tauber hat mit derben Worten FDP-Chef Christian Lindner kritisiert. „Er redet teilweise wie Herr Gauland von der AfD. Der einzige Unterschied besteht darin, dass er statt eines abgewetzten Tweed-Sakkos einen überteuerten Maßanzug trägt“, sagte er der Bild am Sonntag. Selbstherrlich trete Lindner auf. „Ich bezweifle, dass es Herr Lindner mit seinem jetzigen Stil in den Bundestag schafft.“

Zunächst empörten sich FDP und SPD, und dort jene, die selbst gerne verbal zulangen. FDP-Vize Wolfgang Kubicki erklärte: „Mit seinen unverschämten Äußerungen hat sich Herr Tauber als ernstzunehmender Gesprächspartner endgültig disqualifiziert.“ Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises der SPD, Johannes Kahrs, warf sich auf Twitter schützend vor den FDP-Chef: „Ist Tauber besoffen?“, fragte er. Der Vergleich Lindners mit Gauland sei ein Rücktrittsgrund.

In der CDU übernahm Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer die Verteidigung. Man müsse Tauber genau lesen, erklärte er auf Twitter. Es handele sich keineswegs um eine Gleichstellung von AfD und FDP. Tauber nannte die Aufregung künstlich. Was Lindner zuweilen sage, klinge eben „manchmal nicht sonderlich liberal, sondern als ob es aus einer anderen Ecke kommt“. Besonders aufgestoßen ist Tauber offenbar Lindners Äußerung in einem Interview, wonach die Koalition so viel Schaden angerichtet habe wie selten eine Regierung zuvor.

Schockierte Wahlkämpfer

Das Entsetzen allerdings ist vor allem bei den Landtagswahlkämpfern der CDU groß. Die offiziellen Distanzierungen waren noch gemäßigt: Der schleswig-holsteinische CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther bezeichnete Taubers Äußerungen als „nicht hilfreich“. NRW-Spitzenkandidat Armin Laschet, versicherte: „Die FDP ist und bleibt unser Wunschpartner, in Düsseldorf und in Berlin, Lindner spitze zwar zu, rede aber „gerade nicht wie Gauland“.

Intern waren die Worte deutlicher: „Katastrophal“, urteilt ein führender NRW-CDU-Politiker: Lindner „ist kein Rechter“. Es entstehe der Eindruck, dass die CDU alle zu Rechten erkläre, die nicht ihrer Meinung seien. „Nicht zu erklären“, sagt ein anderer CDU-Spitzenmann. „So geht man nicht miteinander um.“

Taubers Äußerung zeige, wie nervös die Union sei, sagte Lindner selbst: „Wenn man Frau Merkel kritisiert, gehört man für die CDU in die AfD-Ecke.“ Es sei aber weiter so, dass man mit der CDU „gut und freundschaftlich“ zusammenarbeite.