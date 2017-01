Goldsuche: Goldrausch im Sudan

Millionen begeben sich im Sudan auf die Suche nach Gold– mit verheerenden Folgen für Mensch und Umwelt.

Der Metalldetektor liegt stumm am Boden. Schweigend tunken Moaz und Amin das Fladenbrot in die helle Linsensuppe. Neben dem tonnenschweren Bohrhammer brutzelt ihr Tee, der gelbe Bagger steht hundert Meter weiter. Der Goldrausch hat Mittagspause, in der Einöde flimmert die Luft in der Hitze. Ringsherum thronen die karstigen Berge, die in ihrem Granitleib das begehrte Edelmetall verbergen. Das halb eingefallene Zelt der beiden jungen Schürfer wirft kaum Schatten. In der Wüstenebene nebenan trotzen ein paar Akazien der Dürre, manchmal liegt ein ausgebleichter Tierkadaver herum.

Nach einer halben Stunde geht es weiter – Amin, der im verschwitzten roten T-Shirt von Arsenal London herumläuft, lässt den Motor des Baggers aufheulen. Knirschend bohren sich die Zähne der Schaufel wieder in das Gestein und kratzen die nächste Schicht frei, die anschließend sein Freund Moaz mit der Sonde absucht. Normales Erdreich erzeugt einen wabernden Summton, bei Nuggets quiekt das Gerät laut und schrill, an diesem Nachmittag jedoch blieb der ersehnte Alarmton aus. Denn vor Jahren schon wurde das gesamte Areal bereits von einer chinesischen Firma durchgewühlt. Die Nachlese machen jetzt die jungen Nubier vom Nil. Nach dem Abitur gab es für Moaz und Amin kein Weiterkommen, weil ihre Eltern die Universität nicht bezahlen können. Und so arbeitet der 25-jährige Moaz seit 2011 im Gold, der sechs Jahre jüngere Amin seit einem Jahr.

An dem glänzenden Geschäft sind viele beteiligt und es folgt genauen Regeln. Reiche Nachbarn in der 40 Kilometer entfernten Stadt Kerma haben in den Metalldetektor und den Bagger investiert und bekommen dafür drei Viertel aller Funde. Den Rest können die beiden Sucher vor Ort einstecken und verdienen damit immerhin noch dreimal so viel wie ein Bauer auf dem Feld. Stolz zeigen sie auf dem Handy das Foto eines daumendicken Goldklumpens von letzter Woche, der ihnen 350 Dollar einbrachte – im Sudan ein kleines Vermögen. Kein Wunder, dass entlang des sudanesischen Nils große Teile der Ackerflächen brachliegen, weil es die jungen Männer alle zu den Goldschürfern zieht. Anders als in Ägypten sind beim südlichen Nachbarn Sudan die Märkte dürftig, Obst und Gemüse schlecht, rar und teuer.

Die Geschichte des Goldes ist so alt wie die Geschichte des Landes. Schon zu Zeiten der Pharaonen wurde im heutigen Nordsudan in großem Stil Gold abgebaut, nach Ägypten exportiert oder zu Schmuck verarbeitet. Moaz verwahrt seine erbsengroßen Nuggets in einer Viertelliter-Plastikflasche, in der früher Bremsflüssigkeit für den Bagger war. Sieben, acht Gramm haben er und Amin derzeit wieder beisammen, schätzt er, fast jeden Tag kommt ein neuer Krümel hinzu.

Über eine Million Männer wühlen sich inzwischen als Goldnomaden durch die unwirtlichen Berge und Wüsten des Sudan, mehr als in jeder anderen Nation des Globus. Überall schlagen die Glücksritter ihre Camps auf, Slumdörfer voller Menschen, die nur ein Ziel kennen, den Fund ihres Lebens zu machen, der sie mit einem Schlag aus dem Elend erlöst. Wie im Camp Sesebi, einem Hüttengewirr zwischen dem zweiten und dritten Nilkatarakt, nahe dem gleichnamigen Städtchen, was durch eine Tempelruine aus der Amarnazeit bekannt ist. Mehr als 2000 hausen hier zusammen, die Jüngsten gerade mal 13 oder 14 Jahre alt, alle auf der Suche nach dem großen Los der goldenen Lotterie. Entlang des lehmigen Hauptweges reihen sich die Händler mit Zwiebeln, Kartoffeln und Tomaten, eisernen Vorschlaghämmern, Meißeln, Seilen und Schaufeln sowie chinesischen Mini-Sonnenpanels zum Aufladen von Handys. In verhängten, schmuddeligen Teezelten plärren vier Fernseher gleichzeitig, vor denen erschöpfte Schürfer in ihren Plastik-stühlen dösen. Nachts schlafen alle unter freiem Himmel auf gemieteten Metallpritschen.

Im besten Teehaus am Platze, wo es auf Wunsch sogar pechschwarzen Espresso aus äthiopischen Bohnen gibt, sitzen vier der Chefs. Sie besitzen die Konzessionen, finanzieren die Maschinen und heuern die Arbeiter an. Die älteren Herren reden leise und bedächtig, wägen ihre Worte. „An Arbeitern mangelt es nicht“, sagt Mohammed Ahmed, ein Mann mit fein gestutztem weißen Bart und rosa-violett durchwirktem Turban. Er macht nicht den Eindruck, dass ihn irgendetwas aus der Ruhe bringen kann. Vierzig Kilometer entfernt in den Bergen besitzt er etwa hundert Stollen und sucht gerade eine weitere Metallsonde für seine Leute. Bevor der Endfünfziger auf Gold umstieg, handelte er nahe der Hauptstadt Khartum mit Kamelen. „Gold ist besser“, lacht er breit, über konkrete Zahlen jedoch will er nicht reden. Die für den neuen Metalldetektor notwendigen 8000 Dollar jedenfalls scheinen ihm keine Kopfzerbrechen zu bereiten.

Im hinteren Teil des Areals rattern die Dieselmotoren. Hier wird der Aushub aus den Bergen zu Steinstaub gemahlen, aus dem sich mit Quecksilber die Goldpartikel herauswaschen lassen. In Dutzenden quadratischer Wasserbecken stehen die Sucher in der braunen Brühe, die Metallpfannen kreisen. Nach wenigen Minuten taucht am Boden der silbrige Eidotter auf, wird kunstvoll hin- und hergerollt, in ein kleines Leinentuch geschüttet und durchgepresst. Die herausgesiebten Krümel verschwinden hastig in der Sammelflasche eines der Umstehenden. Und das giftige Schwermetall, was Hautausschläge verursacht und die Lungen verätzt, rinnt zurück in die Brühe. Einer der Arbeiter zuckt mit den Schultern, er weiß um die Gefahren. „Eine andere Perspektive habe ich nicht – es gibt nur dies oder nichts“, sagt der 25-Jährige, der aus der Bürgerkriegsregion Darfur stammt, wo die meisten der drei Millionen Binnenvertriebenen des Sudan herkommen. Seit einem Jahr arbeitet er hier, zwölf Stunden dauert eine Schicht im Chemiepool. Höchstens sechs Monate will er noch bleiben, dann hofft er genügend Geld zusammen zu haben für einen kleinen Laden in der Hauptstadt Khartum.

Kritik an dem wilden Goldrausch kommt vor allem von Umweltschützern und Archäologen, die in Khartum kaum Gehör finden. Ökologen kritisieren, Quecksilber und Zyanid verseuchen das Grundwasser und gefährden die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Archäologen beklagen, dass die allgegenwärtigen Horden das historische Erbe des Landes ruinieren. „Es ist eine Katastrophe, niemand hat die Lage unter Kontrolle“, sagt Antikeninspektor Mahmud Bashir, der für den Ostteil der Goldregion bis zum Roten Meer zuständig ist. Die pharaonischen Bergwerke mit ihren tausende Jahre alten Siedlungen würden genauso zerstört, wie viele andere archäologische Stätten, „die wir noch gar nicht kennen, die bisher nicht registriert sind und die nun verloren sind“. Aber auch er kennt Leute, die durch das Gold „richtig reich geworden sind“. Verschlafene Örtchen wie Abu Hamad, wo man vor zehn Jahren nach 12 Uhr mittags kein Brot mehr zu kaufen bekam, haben sich durch den Goldsegen in pulsierende Zentren verwandelt mit Restaurants, Banken, Tankstellen und prall gefüllten Souks.

Und so fängt das Regime zwei Fliegen mit einer Klappe. Hunderttausende junger Männer sehen für sich eine ökonomische Perspektive und vergrößern nicht noch mehr die frustrierte Schar der Armen und Aussichtslosen in der Fünf-Millionen-Hauptstadt. Gleichzeitig lässt sich durch die steigende Goldproduktion das Loch in der Staatskasse zum Teil stopfen, das durch die Abspaltung des ölreichen Südens im Jahr 2011 entstanden ist. Drei Viertel aller Ölquellen gingen dem Norden damals verloren. Seitdem wird die wirtschaftliche Lage immer desolater, die Währung verfällt. In sieben der 18 Provinzen herrschen Anarchie und Bürgerkrieg. Obendrein lasten wegen des Völkermords in Darfur internationale Sanktionen auf dem Land. Gegen Staatschef Omar al-Bashir erließ der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag 2009 Haftbefehl.

In dieser Lage ist das Gold der einzige Lichtblick. Mit 80 Tonnen in einem Wert von 2,5 Milliarden Euro verdoppelte sich 2015 die Ausbeute im Vergleich zu den Vorjahren. Damit ist der Sudan nach Südafrika und Ghana der drittgrößte Goldproduzent auf dem afrikanischen Kontinent. Bis 2018 will das Land auch diese beiden Konkurrenten überflügeln. Doch nur zehn Prozent wird von professionellen Firmen gewonnen, neunzig Prozent hingegen von den chaotischen Massen der Kleinschürfer, denen jedes Mittel Recht ist.

Omar ist einer von ihnen, er gehört zu den gefragten Schwerstarbeitern unter Tage. Zwei Jeepstunden vom Camp entfernt liegt das provisorische Bergwerk, neun Tage am Stück wird dort geschuftet. Erst geht es an einem Seil fünfzig Meter hinab in die Tiefe. Unten dann sind die engen Stollen im Zickzack in den Fels getrieben, immer den Goldadern folgend. Kaum mehr als einen Meter hoch sind die Schächte, gehämmert wird auf den Knien und über Kopf. „Die Arbeit ist erbärmlich, vor allem die furchtbare Hitze“, sagt der 38-Jährige. „Länger als drei Stunden am Stück hält das niemand aus“. Zehn Jahre lang war er fliegender Händler in Khartum, immer auf der Hut vor der korrupten Polizei. Auch über das Mittelmeer nach Europa hat er es versucht, wurde erwischt – die spanische Küste bereits vor Augen. Beim Goldsuchen habe man wenigstens keine Polizei am Hals, lacht er bitter.

In neun Bergtagen verdient Omar umgerechnet 60 Dollar, nach einem Pausentag im Camp folgt die nächste Neuner-Schicht. Im Monat kommen so 180 Dollar zusammen, das Vierfache, was im Sudan ein Lehrer verdient. Seine Frau und die beiden kleinen Söhne aus dem 700 Kilometer entfernten Khartum aber waren noch nie hier. Und so träumt er meist alleine vom großen Los in der Lotterie des Goldes. „Philosophen sagen, ein solches Glück kommt nur per Zufall“, schmunzelt er. „Ich glaube nicht an den Zufall, ich glaube an Allah. Allah wird mir eines Tages den Goldklumpen für eine Million schenken.“