Grenze zu Mexiko : „Wir bauen jetzt die Mauer“

Donald Trump meint es ernst: Die Mauer an der Grenze zu Mexiko soll gebaut werden, und das möglichst schnell. Das Vorhaben ist vor allem ein symbolischer Affront.

Donald Trump hat bei seiner ersten Pressekonferenz am Donnerstag eine Menge verrückte Dinge zum Besten gegeben. In einem Punkt bestätigte der gewählte US-Präsident, was er im Wahlkampf angekündigt hatte. „Wir bauen jetzt die Mauer“, sagte der 70-Jährige, gemeint war die Mauer zu Mexiko, und fuhr fort: „Mexiko wird dafür bezahlen, in Form einer Geldleistung oder einer Abgabe.“

Dies ist, zumal aus deutscher und erst recht aus Berliner Perspektive, ein Menetekel. Es steht überdies quer zu den Äußerungen früherer US-Präsidenten. Entsprechend fielen am Freitag die Reaktionen aus.

Die Bundesrepublik und die DDR waren bekanntlich durch nahezu unüberwindliche Grenzanlagen getrennt. Die SED-Führung hinderte damit die eigenen Leute an der Flucht. Allein die Mauer um West-Berlin maß 155 Kilometer; 43 Kilometer Mauer und Stacheldraht separierten den Ost-Teil vom West-Teil der Stadt. Zwar konnten die USA als Schutzmacht des Westens den Bau nicht verhindern; in gewisser Weise war er den Regierenden in Washington sogar recht, weil die Mauer klare Einflusszonen schuf und so den Ost-West-Konflikt stabilisierte. Trotzdem sagte der demokratische Präsident John F. Kennedy anlässlich seines West-Berlin-Besuchs am 26. Juni 1963 den berühmten Satz: „Ich bin ein Berliner.“ Damit erneuerte der charismatische Sonnyboy das Schutzversprechen für den Westen.

Am 12. Juni 1987 kam einer seiner Amtsnachfolger, der Republikaner Ronald Reagan, nach Berlin. Er forderte den sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow auf: „Tear down that wall.“ Reißen sie diese Mauer nieder. Dieser Satz wurde kaum minder berühmt. Der Russe folgte der Aufforderung sogar, indem er der SED-Führung seine Loyalität entzog. Bald war die Mauer weg.

Schließlich war da der bald scheidende US-Präsident Barack Obama. Er wollte vor Beginn seiner Amtszeit im Sommer 2008 am Brandenburger Tor auftreten. Kanzlerin Angela Merkel hatte was dagegen. Ins Amt gekommen, gelang es ihm 2013 dann aber doch noch. In seiner letzten Deutschland-Rede mahnte Obama schließlich, die Flüchtlingskrise bereits vor Augen: „In Deutschland mehr als irgendwo sonst haben wir erfahren, dass die Welt nicht noch mehr Mauern braucht.“ Ja, die Mauer, oder was davon übrig war, zog Kennedy, Reagan und Obama magisch an – als Gegenbild.

Abschottung statt Freiheit

Trump bricht mit dieser Tradition. Er verfolgt kein Konzept der Freiheit, sondern der Abschottung. Und er verdeutlicht, dass der Bau von Mauern für ihn keine ethisch-moralische No-go-area ist. Was dabei freilich übersehen wird: Auch Europa baut de facto Mauern, so zwischen den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla und Marokko. Nur preist es diese nicht so schamlos an. Überdies ist auch die Demarkationslinie zwischen den USA und Mexiko streckenweise längst dicht.

Im kalifornischen San Diego ist die Grenze zur mexikanischen Nachbarstadt Tijuana festungsartig ausgebaut, mit militärischen Mitteln bewacht und unüberwindbar. In den Neunzigerjahren war hier eine grüne Grenze, über die Tausende Arbeitsmigranten jeden Morgen zu ihren kalifornischen Jobs und abends heim nach Mexiko pendelten. Mittlerweile soll es in den USA elf Millionen Illegale geben – bei 319 Millionen Einwohnern insgesamt. Heute fahren Grenzschützer Streife entlang eines knapp vier Meter hohen Metallzauns. An riesigen Masten sind Überwachungskameras, Radaranlagen und Richtmikrofone angebracht. Selbst die Officer der Border Patrol finden, dichter würde auch eine Betonmauer diese Grenze nicht machen: „Das sind Vorstellungen von Leuten, die weit weg im Hinterland wohnen.“

Menschenrechtsaktivisten, die von San Diego aus den Migranten aus ganz Südamerika mit Wasserflaschen oder Rettung aus der Wüste helfen, prangern die Grenzpolitik deshalb an. „Das ist längst kein Zaun mehr“, schimpft Dermot Rodgers, ein ehemaliger Priester, dessen Reformkirchengemeinde in der Flüchtlingshilfe aktiv ist. „Wenn man die Grenze nicht überwinden, ja nicht mal durchfassen kann und wenn im Schnitt zwei Menschen pro Tag beim versuchten Grenzübertritt sterben – dann ist es eine Mauer“, sagte er. „Der beste Vergleich, den wir haben, ist die Berliner Mauer.“ Beim Versuch, in die USA zu kommen, seien in den letzten 20 Jahren rund 11000 Menschen gestorben, oft verdurstet in der Wüste, durch die die Grenzanlagen bewusst gezogen wurde. Trump könne mithin von Deutschland lernen, findet der Ex-Priester – nicht allein, weil dort die Mauer gefallen sei. „Auch von der deutschen Flüchtlingspolitik kann die ganze Welt lernen: es muss um Humanität und Menschenrechte gehen, um Großzügigkeit und Integration.“

Die Vorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, sieht das ähnlich. „Gerade aus der deutschen Erfahrung kann man von dem Bau von Mauern bloß abraten“, erklärte sie am Donnerstag. „Insofern ist das ein absurdes Vorhaben.“ Kipping, 1978 geboren, ist ein Kind der DDR. Der einstige Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer glaubt: „Die Mauer zu Mexiko ist noch verrückter als die Mauer, die wir eingerissen haben.“ Das schreckliche Bauwerk werde das Problem zudem nicht lösen; denn es bestehe in den ökonomischen und sozialen Ungleichheiten auf der Welt.

Der letzte Außenminister der DDR, Markus Meckel (SPD), sieht zwischen deutsch-deutscher und amerikanisch-mexikanischer Grenze „mehr Unvergleichbarkeit als Vergleichbarkeit. Die Situation ist völlig anders.“ Es gebe derzeit sowohl in den USA als auch in Europa ein Migrationsdilemma. Das jedoch müsse im bilateralen Gespräch bewältigt werden und die Menschen achten. Dass Trump die Mexikaner auch noch zur Kasse bitten wolle, sei „ein starkes Stück“, meint der Ratsvorsitzende der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto machte denn auch nach Trumps Pressekonferenz deutlich, dass sein Land gar nicht daran denke, sich an dessen Projekt zu beteiligen. Zwar werde sich Mexiko weiter um gute Beziehungen zu den USA bemühen. Er als Staatsoberhaupt werde aber „niemals etwas akzeptieren, das unserer Würde zuwiderläuft“.