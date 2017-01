Grüne Woche: Die Ernte per Mausklick

Die Landwirtschaft wird digitalisiert – das treibt den Strukturwandel schneller voran. Satelliten-gelenkte Traktoren und Mähdrescher fahren auch über deutsche Felder.

Natürlich kann ich einen ganzen Tag auf dem Schlepper sitzen und einen Gemüseacker hacken“, sagt Landwirt Dieter Euler vom osthessischen Hofgut Lindenberg. Aber acht Stunden präzise die Spur halten? Keine Nutzpflanze beschädigen, weil er aus Versehen in die Nachbarreihe abgleitet? Wenn aber vorher die Maschine mit Hilfe eines automatischen Lenksystems bereits eine schnurgerade Säspur gelegt hat, jede Pflanze im exakten Abstand zur Nachbarpflanze gewachsen ist, wenn der Traktor mit einem GPS-System ausgestattet ist und zum Hacken der Feldfrüchte auf zwei, drei Zentimeter genau über den Acker rollt, und zwar von allein: Dann läuft es optimal.

Der Gipfel aber ist erreicht, wenn die angehängte Hackmaschine über einen Fotosensor verfügt, der „gut von böse“ unterscheiden kann, die Spur selbst kontrolliert und korrigiert. Dann streichen die Striegel sauber um den Salat, den Porree oder die Rübe und der Acker ist dank Hackroboter „sauber“. Der britische Hersteller Garford verspricht für sein Jätsystem Robocrop einen Kreis von vier Zentimetern rund um den Pflanzenmittelpunkt, der ausgespart bleibt. Das kann man selbst per Hand kaum besser – und schon gar nicht stundenlang. Ein solches Smart oder Precision Farming „hat erst mal nichts Bedrohliches“, sagt Euler Skeptikern.

Die Landwirtschaft hat längst die Vorzüge digitaler Technik entdeckt, und zwar in Teilen schon vor zwei Jahrzehnten. Satelliten-gelenkte Traktoren und Mähdrescher fahren seit 15 Jahren auch über deutsche Felder, und sie sind vor allem dort rentabel, wo die Äcker weit und die Höfe groß sind. Doch heute geht es nicht mehr allein um GPS- oder Laser-Pilot, die die Maschinen fast wie von Geisterhand über die Landschaft steuern. Heute ist Landwirtschaft 4.0 angesagt – der voll vernetzte Hof.

„Der Idealfall wäre“, sagt Wolfram Eberhardt, Sprecher bei Claas, dem europäischen Marktführer für Mähdrescher aus dem westfälischen Harsewinkel, „wenn der Landwirt über seine Farm-Management-App seinen kompletten Betrieb vom Smartphone oder Tablet aus steuert.“ Weil der Mähdrescher autonom das Getreide ernten kann, allein den Ladewagen ordert und an den richtigen Punkt auf dem Acker dirigiert, die Lagerkapazität eruiert und darüber befindet, ob das Erntegut trocken genug ist. Dass die Maschine laufend die Kornqualität prüft und danach die Erntetechnik ausrichtet, versteht sich von selbst. Noch sitzt der Landwirt (oder sein Lohnunternehmer) mit in der klimatisierten Kanzel, aber er kann, da kaum noch etwas zu tun ist, schon mal die Marktpreise für den Weizen checken.

Und natürlich könnte er von diesem einen Fahrzeug aus fünf weitere, führerlose Drescher über denselben Schlag einer ostdeutschen Landschaft steuern. Der Computer vermeidet jede Überlappung und teilt den Acker optimal auf, verschwendet bei der Wende keinen Zentimeter.

Einen Mähdrescher ohne Mann an Bord zu steuern, wäre technisch machbar. Aber soll ein 3,90 Meter breites, bis zu 700 000 Euro teures, voll computerisiertes Fahrzeug wirklich auch autonom auch über Straßen fahren dürfen? „Die Technik“, sagt der Claas-Experte, „die ist da.“ Der Einbau einer radargesteuerten Rundumerkennung, die andere Fahrzeuge, Menschen, aber auch Hindernisse wie einen umgestürzten Baum oder ein im Getreide kauerndes Reh erkennt, bedeutete nur noch einen vergleichsweise kleinen Akt.

Computerisierung als fester Bestandteil

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Nicht nur auf dem Feld, sondern erst recht im Stall ist die Computerisierung fester Bestandteil der Hoftechnik. Schon 1992 hat das US-amerikanische Unternehmen Lely den ersten Melkroboter auf den Markt gebracht. Einige Zeit vor der Einführung des Roboters (Kosten: rund 150 000 Euro) bekamen die Milchkühe ihr erstes Halsband umgehängt. Dieses Sensorband bewirkt, dass die Kuh nur so viel Futter bekommt, wie sie für eine optimale Leistung benötigt. Inzwischen trügen die Kühe aber ein zweites Halsband, erzählt der nordhessische Landwirt und Grünen-Europaabgeordnete Martin Häusling, das Daten über das Kauen und Laufen der Tiere erfasst und daraus zum Beispiel Schlüsse zu etwaigen Krankheiten zieht. Angesichts des Trends zu immer größeren Herden ein wichtiges Instrument, da der Kontakt zum einzelnen Tier kaum mehr möglich ist.

„Das gilt auch für den Boden“, berichtet Häusling. Denn heute kann sich der Landwirt Erkenntnisse zur Dichte, Art, Feuchte, auch zur Bodentiefe problemlos über Sensoren beschaffen. „Statt die Erde durch die Finger rinnen zu lassen“, den Wetterbericht zu hören und daraus Schlüsse zu ziehen. Rechnen sich die neuen Methoden? Häusling ist nicht einmal skeptisch: Zum einen wirkten sich die Mehrkosten von vielleicht 20 000 Euro für GPS-Lenksysteme bei einem Traktor, der horrende 200 000 bis 300 000 Euro kostet, kaum noch aus. Zum anderen werde die Arbeit optimiert, beschleunigt und eventuell auch Energie gespart.

Feldversuche zur Effizienz von Stickstoff-Sensoren, mit deren Hilfe die Düngung auf kleinsten Flächen reguliert und an den tatsächlichen Bedarf der Pflanze angepasst werden kann, bestätigen diese Einschätzung: Danach weist das Getreide bei der variablen Düngung mehr Protein auf, die Ähren wachsen alle auf einer Höhe, was die Ernte erleichtert, und der Ertrag liegt um drei bis vier Prozent höher. Ab 150 Hektar werde damit die Ertragsschwelle erreicht, schreibt die Fachzeitschrift „Landwirt“. Für Pflanzenanbau, Schädlingsbekämpfung oder Ackerplanung könnten die modernen Sensortechniken ein wertvolles Hilfsmittel sein, um Felder effektiver zu bewirtschaften, meint auch die „Computerwoche“. Doch jede neue landwirtschaftliche Technik beschleunigt den Strukturwandel, da nicht jeder Landwirt auf den kostenintensiven Technikzug aufspringen kann, wie Häusling einräumt. Auch Christine Chemnitz, Agrarexpertin bei der Böll-Stiftung, meint, für kapitalschwache bäuerliche Betriebe „lohnen sich diese teuren Maschinen nicht“. Im gerade publizierten Konzernatlas der Stiftung schreibt sie: „Aus ‚wachse oder weiche‘ wird in Zukunft ‚digitalisiere oder weiche‘.“ Arbeitsplätze gingen verloren, die „Abhängigkeit der Betriebe von Agrarkonzernen steigt“.

Mehr dazu

Zudem gibt es keine Technik ohne Tücken: Der Bericht des Magazins „Topagrar“ vom Dezember über einen Vergleichstest von Mais-Sägeräten verschiedener Hersteller zeigt, dass die Koppelung des Computers der Sämaschine nur unter Schwierigkeiten mit dem GPS-Gerät des Traktors klappt. Autor Jan-Martin Küper bilanzierte resigniert: „Wenn wir nicht die Elektroniker oder sogar die Softwareentwickler der Firmen auf dem Acker gehabt hätten, wären wir aufgeschmissen gewesen.“

Der Landwirt also wird, setzt er auf diese Technik, immer mehr zum landwirtschaftlichen Informatiker. So warnt „Topagrar“ vor dem schleichend entstehenden „gläsernen Betrieb, da alles erfasst und vollautomatisch dokumentiert wird“. Die Daten wandern an die staatlichen Kontrollbehörden oder die Landmaschinenhersteller, denn die wollen wissen, wie lange und wie oft ihre Maschinen eingesetzt werden. „Zur passenden Zeit erhalten Sie dann ein Angebot für Verschleißteile – oder gleich für einen neuen Traktor oder die vermeintlich passenden Getreidesorten.“ Von einer „gezielten Ausbeutung“ der Daten schreibt das Blatt.