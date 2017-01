Günther Oettinger: Die Sprache ist nicht sein Freund

Günther Oettinger muss sich im Parlament den EU-Abgeordneten stellen, es geht um seine Eignung als Haushaltskommissar. Ganz „free from the Leber weg“ muss er die Fragen zum Glück nicht beantworten.

Am Anfang war das Wort. Und das Wort war nicht bei Günther Oettinger. Der Mann liebt die freie Rede. Und die unkonventionelle Ansprache. Aber die Sprache ist nicht der beste Freund des deutschen EU-Kommissars. Das klingt dann mal unterhaltsam. „Wenn die komische Petry meine Frau wäre, würd’ ich mich heute Nacht noch erschießen“, hat er über die AfD-Chefin fabuliert. Mal ist es aber auch zu viel. Dann oettingert es mal wieder. Wie im vergangenen Oktober in Hamburg. Im kleinen Kreis nennt er dort Chinesen „Schlitzohren“ und „Schlitzaugen“ und fragt sich, ob in Deutschland die „Homo-Pflichtehe“ folge. Kommt nicht so gut. Nicht nur daheim in Deutschland, auch in Brüssel. Es gilt das gesprochene Wort. Aber der Redner Oettinger ist unberechenbar. Das ist gefährlich. Für andere. Und für ihn selbst.

An diesem Montag muss sich Oettinger unliebsamen Fragen der Europaabgeordneten stellen. Der CDU-Politiker aus Schwaben soll befördert werden; von Europas Mann fürs Digitale zum mächtigen EU-Haushaltskommissar, dem Verwalter von Milliardensummen, dem Herrscher über Fördergeld und Subventionen in Europa. Vielleicht steigt er gar auf zum Vizepräsidenten der EU-Kommission.

Doch es regt sich Protest. Schwulen- und Lesbenverbände machen mobil. „Inakzeptabel“, sagt der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold. Und Nichtregierungsorganisationen wie Transparency International und LobbyControl werfen Oettinger in einem Brief an Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine „unethische Nähe zur Wirtschaft“ vor. Der Lobbyist, der Schwabe, der Wertkonservative – ein Blick auf die politische Physiognomie eines Unbeirrbaren.

DER WIRTSCHAFTSNAHE: „Ich habe keine Industrieakte“, hat er mal erklärt. Aber ein großes Herz für Anliegen der Wirtschaft. Mal wendet sich der Kommissar per Brief gegen zu strenge Abgaswerte für deutsche Autobauer, mal reist er im Privatjet eines kremlnahen Lobbyisten nach Ungarn, um Premier Viktor Orban zu treffen. Bizarr – weil Russland in Ungarn gerade ein neues Atomkraftwerk bauen will. Pikant – weil Oettingers Kommissionskollegin Margrethe Vestager gerade wegen unerlaubter Subventionen für den neuen Meiler ermittelt. Und anstößig – weil ein Kommissar laut Ethikregeln der EU keine privaten Vergünstigungen annehmen darf, die den Wert von 150 Euro übersteigen.

Seine Vorliebe für Atomstrom ist bekannt. „Wir wollen in Deutschland nicht nur Bahn fahren, wenn die Sonne scheint und fernsehen, wenn der Wind weht“, hat er in seiner Zeit als EU-Energiekommissar erklärt. Einfache Argumentationsketten statt lange radioaktive Zerfallsketten. So einfach geht das in Oettingers Welt. Auch industriepolitisch gilt: Vom Konzern her denken. Seine Regelung zur Netzneutralität bevorzugt die großen Telekomunternehmen, im Hoffen auf ihr Bestehen gegen die Dominanz der US-Konzerne. Das deckt sich aber mit der gängigen EU-Industriephilosophie: Großes mit Großem verbinden – dann wird’s schon was. Wenn auch mit Mühen, siehe Airbus.

DIE SPRACHE: Oettingers Rhetorik ist einfach. Das Verb ist verzichtbar, deshalb klingt seine Rede für manche nicht nur harsch, sondern auch putzig. Ein Beispiel, Sommer 2015, ein politisches Sommerfest in einer deutschen Landesvertretung in Brüssel. Wie so oft ist Oettinger als Gastredner eingeladen. Zwischen Bratwurst und Riesling tönt seine politische Analyse über die Lautsprecher. „Deutschland. Früher: kranker Mann. Stagnation, Rezession, fünf Millionen Arbeitslose, Tendenz steigend“, heißt es. Und: „Asien. Dynamik enorm. Deutsche? Rente mit 63, Mindestrente, Mütterrente, Wellness, Jacuzzi.“ So einfach klingt das, wenn Oettinger über Asiens Aufstieg und Europas Reformstau spricht. Viel Raum für Differenzierung ist da nicht.

SEIN ENGLISCH: Oettinger spricht gern frei. Und er redet gern deutsch mit englischen Versatzstücken. Das Bruttosozialprodukt – englisch Gross domestic Product (GDP) – mutiert dann zum „GschiDiPi“ und die Kreativindustrie – englisch Information and Communication Technology – zu „EiCiTis“. Seinen umstritten Auftritt in Hamburg im Vorjahr hat er so erklärt: Er habe „free from the Leber weg“ gesprochen. Günisms nennen sie die oettingerschen Anglizismen in Brüssel in Anlehnung an Oettingers Vornamen. Der Kommissar Oettinger ist fleißig, er studiert nicht nur Akten und Dossiers, er paukt auch Englisch. Es klingt nicht schlechter als das anderer aus der humanistischen Gymnasialgeneration Ante-Erasmus.

DER POLITIKER: Oettinger, 63, hat Jura studiert. 1980 zieht der CDU-Mann in den Stuttgarter Landtag ein. Jung, ungeduldig und bald auch außerhalb Schwabens bekannt. 1988 fordert er forsch den Rücktritt von Kanzler Helmut Kohl. Der Vorwurf: Konzeptionslosigkeit. Kohl ist dann doch noch geblieben. Nur Oettinger muss etwas warten. Erst 2005 ist er am Ziel und wird Ministerpräsident. Etwas spät für einen stets Ungeduldigen und Machtbewussten. Der Abgang erfolgt 2010 nicht ganz freiwillig. Eingeleitet hat er ihn selbst. Konsequenterweise durch eine verunglückte Rede. Auf der Trauerfeier für den früheren Stuttgarter Ministerpräsidenten Hans Filbinger (CDU) rühmt er diesen als „Gegner des NS-Regimes“, eine einsame Einschätzung für einen, der als NS-Marinerichter Todesurteile erwirkt. Angela Merkel, die die Union auf modern trimmt, dringt auf einen Abgang des Unbelehrbaren.

DER KOMMISSAR: Unter José Manuel Barroso startet Oettinger 2010 als Energiekommissar. Wenig ambitioniert bei Klimaschutz, das war aber nicht anders zu erwarten. Für Kernkraftwerke führt er einen europäischen Sicherheitscheck ein, der ist vage. Belgiens anfällige Meiler Tihange und Doel kommen jeweils durch. 2014 macht der neue Kommissionspräsident Juncker Oettinger zum Digitalkommissar. „Nicht happy, aber glücklich“, hat er damals zu seiner Berufung gesagt. „Oettinger schult um auf Nerd“, lästert die „Süddeutsche Zeitung“, „zweite Reihe“, schreibt die „FAZ“. Oettinger hat damals ein gewichtigeres Portfolio erhofft. Und auch einen Aufstieg zum Vizepräsidenten.

DER SCHWABE: Oettinger wechselt nach Brüssel. Bleibt der Heimat aber treu. Nicht nur sprachlich. Zur Teambildung reist er mit seinen Mitarbeitern in den Europapark. Und wenn er sich in der württembergischen Landesvertretung in Brüssel nach dem Ende der offiziellen Veranstaltung in kleiner Runde in die „Schwarzwaldstuben“ zurückzieht, wird rasch klar: Der Mann weiß Bescheid, über neue Kreisstraßen, purzelnde Bürgermeister und andere Spezifika. Seiner Union ist der Abgang ja nicht so gut bekommen. Die Merkel-Vertraute Tanja Gönner vom liberalen Flügel der Partei fällt in der Nachfolge durch. So folgt für die Union auf Oettinger erst Stephan Mappus, dann Fukushima und schließlich das grüne Trauma: Winfried Kretschmann. Die Operation „Schwarzländle“ zur Rückkehr an die Macht orchestriert ein anderer: Wolfgang Schäuble. Als Innenminister installiert er unter Grün-Schwarz 2016 seinen umtriebigen Schwiegersohn Thomas Strobl. Oettinger hat andere Probleme. In Brüssel stellt er sich im vergangenen Herbst in der EU-Kommission gegen Nachsicht mit den Etatsündern Portugal und Spanien. Schäuble pfeift ihn per Telefon zurück. Die Sache wird bald über Twitter publik. Gleich doppelt unschön. In Berlin für den Sparfetischisten Schäuble. In Brüssel für Günther Oettinger, der Unabhängige steht plötzlich da als Weisungsempfänger aus der deutschen Hauptstadt.

DER DEUTSCHE KOMMISSAR: Merkel und Oettinger sind nicht unbedingt beste Freunde. Dennoch wird der deutsche Kommissar für die Kanzlerin plötzlich wichtig. Als Lobbyist zur Wahrung der Interessen der deutschen Industrie (siehe Abgaswerte). Und nun als Haushaltskommissar. Etat, das klingt nach spröden Zahlen. Tatsächlich herrscht Oettinger als Budgetkommissar über Milliarden, über Fördergelder und Subventionen. Als Personalchef kann er Karrieren in der EU-Kommission fördern und blocken. Eine Schlüsselstelle. Gerade jetzt, wo Großbritannien die EU verlässt und sich die Geometrie in Europa neu finden muss. Und da beginnt der Kern des oettingerschen Berufungsproblems. Sein Aufstieg wirbelt die Machtverhältnisse in der Kommission durcheinander. Präsident Jean-Claude Juncker hat Schlüsselstellen bisher meist mit Vertretern aus kleinen EU-Staaten besetzt. Einzige Ausnahme: der Franzose Pierre Moscovici als Währungskommissar. Eine Verbeugung an das kriselnde Frankreich. Und ein Symbol für die Abkehr von der Etatdisziplin. Nun droht Oettinger – vielleicht gar als Vizepräsident. Deutschland sitzt damit in der ersten Reihe – auch in der EU-Kommission.

DER MACHTKAMPF: Es geht daher nicht allein um Oettinger. Seine Ausfälle von Hamburg werden erst Tage später publik. Just in dem Moment, als in Brüssel bekannt wird: Der Deutsche soll die zur Weltbank abgewanderte Etatkommissarin Kristalina Georgiewa aus Bulgarien ersetzen. Und sie womöglich sogar als Vizepräsident beerben. Nicht nur Politiker links der Mitte im Europaparlament merken auf. Auch Vertreter kleiner Länder sind alarmiert. Und Politiker aus Osteuropa. Europa sortiert sich gerade neu. Nach dem Brexit müssen die britischen EU-Beiträge für den gemeinsamen Haushalt auf die anderen Staaten verteilt – oder eingespart – werden. Schwierig für die Subventionsempfänger im Osten, die in Flüchtlingsfragen keine Nehmerländer sein wollen.

Nicht nur die EU-Staaten formieren sich um, auch die EU-Institutionen müssen sich neu finden. Daher ist noch eins brisant: Kommissionschef Juncker installiert Oettinger zur Jahreswende vorschnell im neue Amt. Dabei muss das Europaparlament ihn vorher anhören. Das Parlament aber ist unruhig in diesen Tagen. Im Streit um die Nachfolge des scheidenden Parlamentspräsidenten Martin Schulz ist die große Koalition aus Christ- und Sozialdemokraten zerbrochen. Schulz (SPD) hat Juncker (Union) im Parlament stets die Mehrheit beschafft. Nun ist die Lage fragil. Nicht nur für Oettinger. Auch für Juncker.

Formal können die Abgeordneten Oettinger nicht stoppen. Sie können nur die im Amt befindliche EU-Kommission als Ganzes ablehnen. Unwahrscheinlich. Bleibt Oettinger ohne Mehrheit, entscheidet die Runde der Fraktionschefs. In der Wahl seiner Stellvertreter ist Juncker frei, vielleicht ließe sich durch genügend Druck Oettingers Berufung zum Vizepräsidenten verhindern. Oder ihm das wichtige Personalressort entziehen. Machtspiele. Und mittendrin, Günther Oettinger.

DER OFT VERKANNTE: In Deutschland ist Oettinger der ewige Wertkonservative. Vergessen, dass er in Baden-Württemberg schon in den 1990er Jahren Schwarz-Grün für „denkbar“ hält. Vergessen, dass er als einer der Ersten in der Union für einen EU-Beitritt der Türkei eintritt. Vergessen, dass er in der Flüchtlingspolitik die ihm nicht immer freundschaftlich verbundene Kanzlerin verteidigt und starre Obergrenzen als „unmenschlich“ bezeichnet hat.

In Deutschland geht das oft unter. Dort ist er der stete Schwabe. Und wird leicht verkannt. Er ist der letzte Mohikaner des Anden-Pakts, jener Boyband in der Union, die sich gegen die Modernisierung der CDU durch das Mädchen Merkel stemmt. Christian Wulff, Roland Koch – alle Geschichte. Nur Oettinger mischt noch mit in der Politik.

Als Energiekommissar vermittelt er im heiklen Herbst 2014 mitten im Krim-Konflikt im Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine. „Wir haben in kriegsähnlichen Zuständen klug gehandelt“, sagt er hinterher. Auch andere loben Oettingers Geschick. „Ein wichtiger Schritt“, so der damalige Kommissionschef Barroso. Daheim ist Oettinger unterschätzt, in Brüssel mächtig wichtig: ein Global Cleverle.

EPILOG: Die Anhörung am Montag verspricht turbulent zu werden. Aber die Fragen sind vorab schriftlich eingereicht. Oettinger kann sich also vorbereiten. Weite verbale Ausfälle: unwahrscheinlich. Schon vor gut zwei Jahren in seiner letzten Anhörung hat Oettinger gut pariert. Wie er es denn mit dem „Recht auf Vergessen“ halte, hat der Parteiabgeordnete und ehemalige Titanic-Chefredakteur Martin Sonneborn vom designierten Digitalkommissar damals mit Blick auf dessen Filbinger-Rede wissen wollen. Oettinger hat gequält gelächelt, tief durchgeatmet und dann erklärt: „Wer sich in die Politik begibt, muss sich an Erfolg und Misserfolg messen lassen.“ Darum geht’s – auch am Montagabend. Für die Modernisiererin Merkel jedenfalls war der Konservative Günther Oettinger nie so wertvoll wie heute.