Holocaust-Äußerungen : AfD will Höcke zivilisieren

Die AfD stört sich an den extremistischen Aussagen des Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke und berät über „Ordnungsmaßnahmen“. Einen Ausschluss muss er aber nicht befürchten.

Unter anderem Parteichefin Frauke Petry soll sich für Höckes Rauswurf ausgesprochen haben. Foto: Rainer Jensen/Archiv Foto: Rainer Jensen/dpa

Björn Höcke kann in der AfD bleiben. Der Bundesvorstand hat sich dagegen entschieden, den Thüringer Landeschef aus der Partei zu werfen. Nach einer Telefonkonferenz stellte der Vorstand in seinem Beschluss zwar fest, „dass die Äußerungen von Björn Höcke im Rahmen seiner Dresdner Rede vom 17. Januar 2017 dem Ansehen der Partei geschadet haben“ und der Bundesvorstand „daher die Einleitung von parteilichen Ordnungsmaßnahmen für erforderlich“ halte. Von einem Ausschluss Höckes ist aber nicht die Rede.

Höcke hatte vor einer Woche in Dresden eine Rede zum Thema Patriotismus gehalten, die heftige Kritik außerhalb der AfD ausgelöst hatte – aber unter anderem auch von Parteichefin Frauke Petry. Darin hatte Höcke, offenbar auf das Holocaustmahnmal in Berlin bezogen, gesagt: „Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“ Höcke forderte eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“. Die „dämliche Bewältigungspolitik“ lähme die Gesellschaft.

Während SPD-Generalsekretärin Katarina Barley sagte, Höcke spreche „die Sprache der NSDAP“, nannte dieser die Auslegung, dass er mit seiner Rede das Holocaustgedenken der Deutschen kritisiert habe, eine „bösartige und bewusst verleumdende Interpretation“.

AfD-Parteichefin Frauke Petry hat bereits am Freitag in einer Vorstandssitzung heftig für einen Parteiausschluss Höckes plädiert. Demnach soll sich im Vorstand zunächst auch eine Mehrheit für den Ausschluss ausgesprochen haben. Allerdings sei die Sitzung „etwas chaotisch“ verlaufen, hieß es – weshalb man sich für eine Vertagung entschieden habe. Die in der Telefonkonferenz am Montag beschlossene Prüfung von Ordnungsmaßnahmen könnte zwar theoretisch auch einen Parteiausschluss umfassen. Praktisch ist die Maßnahme aber vom Tisch. Die Gründe dafür, warum die Landesvorsitzenden von Brandenburg und Sachsen-Anhalt, Alexander Gauland und André Poggenburg, gegen einen Ausschluss Höckes sind, liegen auf der Hand. Sie dürften befürchten, dass der Ausschluss der rechten Galionsfigur Höcke zu erheblicher Unruhe auch in ihren eigenen Landesverbänden führen würde. Gleichzeitig haben Gauland und Poggenburg mit Höcke ein Bündnis geschlossen, um die machtbewusste Parteivorsitzende Petry in Schach zu halten. Auch Petrys Ko-Chef Jörg Meuthen gehört zu diesem Bündnis. Das erklärt, warum er gegen einen Ausschluss Höckes ist.

Unter dessen forderte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, dass alle Schüler hierzulande eine KZ-Gedenkstätte oder einen anderen Erinnerungsort besuchen. Dies halte er für „ausgesprochen gut“, sagte Schuster am Sonntagabend im „Bericht aus Berlin“ des ARD-Hauptstadtstudios.

Mit Blick auf die Äußerungen Höckes zum Holocaustmahnmal und zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit sagte Schuster: „Ich denke, eine Partei, die solche Meinungen in ihren Reihen duldet, ohne daraus Konsequenzen zu ziehen, die ist dabei, das demokratische Spektrum, wenn sie es nicht schon hat, zumindestens jetzt zu verlassen.“ (mit kna)