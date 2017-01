In eigener Sache: Journalistische Nöte

Fake News, „Enthüllungen“ und „exklusive“ Berichte bestimmen die Berichterstattung. Die FR versucht sich nach ihren Grundsätzen anständig zu verhalten. Einfache Antworten gibt es nicht.

Soll die FR über angebliche Sex-Videos des gewählten US-Präsidenten Donald Trump berichten? Darüber, dass es sie gibt, oder auch über das, was sie zeigen? Wenn man sie anschauen könnte: Muss ein FR-Redakteur oder eine FR-Redakteurin Trump (oder jemand anders) bei, nun ja, Sexualpraktiken zusehen, um zu beurteilen, ob das einen Bericht wert ist? Und was muss er/sie sehen, damit berichtet wird?

Fake News, „Enthüllungen“ und „exklusive“ Berichte aus Geheimpapieren bestimmen zur Zeit die Berichterstattung. In den USA mehr noch als in Deutschland, aber das wird sich womöglich in Wahlkampfzeiten ändern. Es ist schon immer zentrale Aufgabe der Medien gewesen, neben dem Öffentlichen und Offensichtlichen auch das Geheime und Verborgene der Öffentlichkeit zugänglich zu machen – schließlich sollte es jedenfalls in einer idealtypischen demokratischen Welt keine Geheimnisse vor der demokratischen Öffentlichkeit geben. Privates natürlich sehr wohl.

Wir haben im US-Wahlkampf erlebt, dass Fakten (und Gerüchte) gezielt veröffentlicht wurden, um dem politischen Gegner zu schaden. Unstrittig ist, dass unter anderem Wikileaks von russischer Seite Informationen über Hillary Clinton zugespielt wurden, um ihre Wahlaussichten zu sabotieren. Und nun also angebliche Sexvideos von Trump. Wir Journalisten sind bei jeder Veröffentlichung automatisch auch Helfershelfer jener Gruppen, die diese Informationen „durchstechen“, wie es heißt (der Begriff Verrat wird tunlichst vermieden).

Dabei geht es nicht um den allerdings lächerlichen Gedanken, die FR könne Informationen unterdrücken – da gibt es genug andere Medien, die berichten. Es geht darum, dass wir uns nach unseren Grundsätzen journalistisch anständig verhalten. Dazu gehört, Privates zu respektieren. Aber auch dann, wenn das Private einen US-Präsidenten erpressbar macht? Es gibt keine einfache Antwort – aber Sie sollen wissen, dass wir uns immer wieder die Mühe machen, eine zu suchen.