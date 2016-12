Indonesien: Pogrom-Stimmung statt Toleranz

Wegen eines skrupellosen Machtpokers können Islamisten in Jakarta Angst und Schrecken verbreiten. Gouverneur „Ahok“ steht wegen angeblicher Blasphemie vor Gericht - und soll schnell ersetzt werden.

Fünf Richter in Indonesiens Hauptstadt scheinen fest entschlossen, einen zweifelhaften Prozess wegen angeblicher Blasphemie gegen Jakartas amtierenden Gouverneur Basuki „Ahok“ Tjahaja Purnama bis zum bitteren Ende durchzuziehen. „Die Argumente, die er für eine Einstellung des Verfahrens vorgebracht hat, stehen im Zentrum des Prozesses“, verkündete das Gericht am Dienstag. Gleichzeitig beschlossen die Richter, den nächsten Prozesstag am 3. Januar in das Landwirtschaftsministerium zu verlegen. Begründung: Das Verfahren soll so mehr Zuschauern zugänglich gemacht werden.

Ahok, wie Gouverneur Purnama im Volksmund der hakka-chinesischen Diaspora genannt wird, wird von radikalen konservativen islamischen Geistlichen vorgeworfen, er habe im Wahlkampf eine Sure aus dem Koran verunglimpft. Sein angebliches Vergehen: Bei einem Auftritt vor Fischern am Stadtrand von Jakarta hatte er halb spaßig erklärt, seine Anhänger würden von Leuten hereingelegt, die behaupteten, der Koran verbiete muslimischen Gläubigen, einem nicht-muslimischen Führer zu folgen.

Die Äußerung wurde sofort von der radikalen Front Pembela Islam (FPI, „Islamische Verteidiger-Front“) aufgegriffen, um Ahok anzugehen. Die hatte den Gouverneur, der ein Christ und darüber hinaus ein Angehöriger von Indonesiens chinesischer Minderheit ist, wegen seiner Religion bereits als unqualifiziert attackiert, als er 2014 das Amt von seinem Vorgänger und damaligen Verbündeten Joko Widodo, dem jetzigen Präsidenten, übernahm.

Damals fand die Kampagne der FPI kaum Unterstützung in der Öffentlichkeit – doch diesmal schaffte sie es ohne weiteres. Der Grund: Eine Verschwörung mit Susilo Bambang Yudhoyono, Widodos Vorgänger im Präsidentenamt. Yudhoyono organisierte einen schier unendlichen Geldfluss an die FPI. Der Ex-Präsident will seinen Sohn, Agus Harimurti Yudhoyono, im Februar zum dann 18. Gouverneur der Hauptstadt machen – und das scheint ihm zu gelingen. Dank der radikalislamischen Attacken auf Ahok ist dessen Vorsprung bei Meinungsumfragen geschrumpft; gegenwärtig führt der Filius des Ex-Präsidenten.

Aber die Yudhoyono-Sippe hat mit ihrer Wahlkampftaktik einer riskanten und wahrscheinlich unumkehrbaren Entwicklung in Indonesien Tür und Tor geöffnet. Das Land mit den meisten muslimischen Einwohnern der Welt galt in der Vergangenheit nicht nur als größte islamische Demokratie, sondern auch als durchaus internationales Vorbild für das friedliche Zusammenleben von rund 250 Millionen Menschen mit zahlreichen, sehr unterschiedlichen Konfessionen.

Zwar versucht Saudi-Arabien seit Jahren, seinen konservativen Islam in Indonesien zu verbreiten. Aber erst nach den Attacken der FPI ist die Toleranz einer aufgeheizten Pogrom-Stimmung gewichen. Christen versteckten sich plötzlich in ihren Häusern oder bei ihren Verwandten. Am Arbeitsplatz mieden Angehörige der religiösen Minderheiten Kontakte mit muslimischen Kollegen. Kurz vor Weihnachten zogen die Hardliner der FPI gar in Begleitung der Polizei durch Einkaufszentren von Surabaya und verboten Personal und Kunden das Tragen von Weihnachtsmützen.

Die Hetze radikaler islamischer Gruppen trifft mit Bemühungen der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) zusammen, in dem südostasiatischen Staat aktiv zu werden. Sondereinheiten der Sicherheitskräfte stöberten im Dezember mehrere Ableger der Terrorgruppe auf, die zu Weihnachten und zu Neujahr Bombenanschläge geplant hatten. Rund ein halbes Dutzend Terroristen wurde erschossen. Unter den Toten befand sich – ein Novum in Indonesien – auch eine junge Frau. Sie sollte sich im Präsidentenpalast in die Luft sprengen.