Innere Sicherheit: CSU-Klausur im Kloster

Die CSU-Abgeordneten treffen sich im Chiemgau und fordern mehr Kontrollen von Flüchtlingen. CDU-Vize Strobl warnt vor „Säbelrasseln“.

Die Gegend rund um das Kloster Seeon in Oberbayern liegt unter einer hübschen Schneedecke. Es ist eine Postkartenidylle. Hier das Kloster, dort der See, weiter hinten die Berge. So mag man das in Bayern. Und so mag das die Landesgruppe der CSU-Bundestagsabgeordneten, die von Mittwoch bis Freitag im Chiemgau zu ihrer traditionellen Winterklausur zusammenkommen.

Die Kulisse garantiert schöne Bilder. Und die Papiere und Diskussionen garantieren Schlagzeilen. Es ist der Auftakt des Wahljahres. Der Umstand, dass sich die Abgeordneten erstmals nicht in Wildbad Kreuth treffen, fällt da kaum ins Gewicht. Die CSU ist auf Abgrenzung aus. Gegenüber der AfD, die der Union bei der Bundestagswahl im Herbst und der CSU bei der Landtagswahl 2018 das Leben schwer machen dürfte. Und gegenüber der Schwesterpartei CDU, die aus bayerischer Sicht in Sachen Flüchtlings- und Sicherheitspolitik weiterhin zu weich auftritt. Das Verhältnis zwischen den beiden Parteivorsitzenden Horst Seehofer und Angela Merkel ist weiterhin angespannt.

Die CSU-Bundestagsabgeordneten tagen das letzte Mal unter der Leitung von Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt, die im Herbst in den Ruhestand gehen will. Schon Tage vor Beginn des Treffens hatten die Christsozialen dafür gesorgt, dass zentrale Passagen aus einem Positionspapier den Weg in die Öffentlichkeit fanden. So wollen sie etwa sicherstellen, dass Flüchtlinge, die auf dem Mittelmeer gerettet werden, gar nicht mehr nach Europa gelangen und stattdessen direkt nach Nordafrika gebracht werden. Die CSU fordert auch mehr Videoüberwachung, eine schärfere Kontrolle von ankommenden Flüchtlingen, eine Stärkung der Polizei und konsequentere Abschiebungen.

Es war CSU-Chef Seehofer, der nach dem Berliner Terror-Anschlag die Debatte an sich gezogen und eine „Neujustierung“ der Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik verlangt hatte. In seiner Neujahrsansprache legte Bayerns Ministerpräsident nach: Nur wenn der Staat wisse, wer ins Land komme und sich hier aufhalte, könne er den Schutz der Bürger sichern. Seehofer ist zwar kein Bundestagsabgeordneter, wird aber selbstverständlich in Kloster Seeon anwesend sein. Mitte Januar tagt dann im ehemaligen Kloster Banz die CSU-Landtagsfraktion, auch dort wird es ähnliche Debatten geben. Die CDU hofft, dass die Bayern nicht zu laut werden: Er halte nichts davon, Gemeinsamkeiten „durch Säbelrasseln“ zu beschädigen, warnte Anfang dieser Woche CDU-Partei-Vize Thomas Strobl.