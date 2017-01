Innere Sicherheit: Grüner Schwenk zu mehr Sicherheit

Streit um die Abschiebepraxis für Gefährder: Justizminister Maas will die Gefährderhaftung erweitern. Bei den Grünen dominiert das Thema Sicherheit das letzte Urwahlforum.

In Deutschland leben 224 Gefährder mit ausländischer Staatsangehörigkeit, von denen 62 sofort abgeschoben werden müssten. Die 62 seien wegen abgelehnter Asylanträge ausreisepflichtig, ihre Abschiebung sei aber wegen fehlender gültiger Ausweise oft schwierig, berichtete die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf das Bundesinnenministerium. Dem Bundeskriminalamt sind insgesamt 548 Gefährder bekannt. Nur ein Teil lebt allerdings derzeit in Deutschland.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) forderte eine schärfere Abschiebepraxis bei Gefährdern. „Bei ihnen darf eine Abschiebehaft nicht daran scheitern, dass Ausweise nicht vorliegen“, sagte er. In solchen Fällen sei eine wesentlich längere Abschiebehaft als bisher notwendig. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) äußerte sich ähnlich. Er kündigte „sehr konkrete Vorschläge für eine erweiterte Gefährderhaftung“ an. Denn die bisher vorliegenden Entwürfe hätten auch im Fall des Attentäters vom Breitscheidplatz, des Tunesiers Anis Amri, nicht geholfen. „Abschiebehaft sollte künftig für Gefährder auch dann verhängt werden dürfen, wenn die Herkunftsstaaten bei der Rückführung nicht kooperieren“, betonte Maas. Es sei ein unhaltbarer Zustand, wenn Abschiebungen an der fehlenden Mitwirkung der Herkunftsländer scheiterten. „Wir müssen die Herkunftsländer viel stärker in die Pflicht nehmen.“

Er hielt zugleich „die allein repressiven Vorschläge“ der Union für nicht ausreichend. „Dem radikalen Islam müssen wir mit einer Präventionsoffensive den Kampf ansagen“, sagte Maas. Er kündigte an, in den kommenden Tagen mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitslage zu beraten.

Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel warf de Maizière unterdessen im „Spiegel“ vor, dessen Vorhaben, Bundeskriminalamt und Bundespolizei zu stärken und die Landesämter für Verfassungsschutz zugunsten des Bundesamtes für Verfassungsschutz abzuschaffen, sei Symbolpolitik. Es sei überdies unglaubwürdig, wenn die CDU nun nach dem starken Staat rufe, aber der Bundespolizei 14000 Stellen fehlten. De Maizière attestierte der SPD seinerseits mangelnde Kooperationsbereitschaft bei der Terrorabwehr. „Gerade bei der konkreten Verbesserung der Abschiebemöglichkeiten könnten wir viel weiter sein.“

Der ehemalige Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) unterstützte de Maizière wiederum. „Eine Straffung der Sicherheitsstrukturen ist dort dringend erforderlich, wo es um die Bekämpfung von bundesweit und international agierenden Terroristen geht“, sagte er der „Bild“. „Deshalb begrüße ich ausdrücklich, dass Bundesminister de Maizière meinen Vorschlag wieder aufgreift, die Landes-Verfassungsschutzämter in das Bundesamt für Verfassungsschutz einzugliedern. Auch die Befugnisse des Bundeskriminalamtes sollten verstärkt werden.“ Schily warnte: „Ein massenhafter weitgehend unkontrollierter Zustrom von Migranten führt unweigerlich zu einer erhöhten Terrorgefahr.“

Das Thema Sicherheit dominierte am Samstag auch das letzte Urwahlforum der Grünen vor dem Ende der Abstimmung über die Spitzenkandidaten. Die grüne Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt sagte: „Wir haben eine eigene grüne Sicherheitsagenda.“ Darin gehe es um Freiheit und Sicherheit gleichermaßen. Sie beklagte, dass die Sicherheitsbehörden Amri gewähren ließen, und stellte fest, heute reiche es nicht mehr, einen Refugees-welcome-Button zu tragen. Parteichef Cem Özdemir plädierte für eine gut ausgestattete Polizei. Der Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter erwartet nach eigenen Worten einen „doppelten Sicherheitswahlkampf“ um die innere und die soziale Sicherheit.

Beim Thema Videoüberwachung vollziehen die Grünen einen sanften Schwenk. Hofreiter steht einer Ausweitung zwar weiter skeptisch gegenüber. Sie helfe wohl bei der Aufklärung von Straftaten, verhindere sie aber nicht und bringe deshalb bloß „Scheinsicherheit“, sagte er. Özdemir hält eine Ausweitung an Kriminalitätsschwerpunkten indes für akzeptabel. Die Grünen müssten auch darauf achten, „dass uns die Akzeptanz nicht flöten geht“. Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck schloss sich dem an und unterstrich: „Ich sehe nicht, dass wir damit groß gegen unser Freiheitsideal verstoßen.“ Göring-Eckardt schließlich nannte es eine „urgrüne Aufgabe, dass sich Menschen im öffentlichen Raum frei bewegen können“, gerade Frauen.