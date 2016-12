Innere Sicherheit: Kommunen fordern mehr Überwachung

Eine nur temporär eingesetzte Videoanlage überwachte den Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main. Foto: dpa

Der Deutsche Städtebund und Innenminister Thomas de Maizière setzen auf Kameras, die Grünen lieber auf eine bessere Polizei.

Nach dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin wird der Ruf nach schärferen Sicherheitsvorkehrungen und insbesondere verstärkter Videoüberwachung immer lauter. Der Städte- und Gemeindebund einen solchen Schritt für Deutschland gefordert – und schloss sich damit Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) an. Der hatte im Boulevardblatt „Bild am Sonntag“ darauf verwiesen, dass die Regierung gerade erst einen Gesetzentwurf verabschiedet habe, der die Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen erleichtere. „Der neue Berliner Senat sollte seine Haltung zur Videoüberwachung überdenken“, sagte de Maizière. Der rot-rot-grüne Senat will nicht noch mehr Überwachungskameras in der Hauptstadt.

Die Bundesregierung will mit dem von de Maizière angeführten Gesetzentwurf unter anderem Betreibern von Einkaufszentren, Sport- und Vergnügungsstätten die Möglichkeit geben, die Kameraüberwachung zu verstärken und mit den Strafverfolgungsbehörden enger zu kooperieren. 2017 soll der Bundestag sich mit dem Entwurf befassen. Das Vorhaben muss auch noch durch den Bundesrat. Viele Datenschützer sehen eine Ausweitung der Videoüberwachung überaus kritisch.

Abschiebungen Das tunesische Außenministerium hatte die Abschiebung des mutmaßlichen Attentäters von Berlin eigenen Angaben zufolge zwei Tage vor der Tat akzeptiert. Am Samstag vor dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt hätten die Behörden ihr Einverständnis für die Abschiebung Anis Amri gegeben, sagte ein Sprecher der dpa. Zuvor sei seine Identität bestätigt worden. Ein erster Abschiebungsversuch sei an einer falschen Identität gescheitert. Das Land reagierte damit auf Druck aus Deutschland, Abschiebungen schneller und in größerer Anzahl zuzustimmen.

Kameras könnten sinnvoll eingesetzt werden, räumte der Vize-Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz, gegenüber der FR ein. Ihr Einsatz müsse „aber natürlich verhältnismäßig“ sein. Videokameras könnten gleichwohl keine Straftaten verhinderten. Den Anschlag vom Breitscheidplatz „hätten auch Tausend Kameras nicht verhindert“. Gute Arbeit der Sicherheitsbehörden könne solche Anschläge verhindern, ergänzte er. „Dafür braucht es eine gut ausgebildete und personell wie technisch gut ausgestattete Polizei.“

Dem hielt der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, im Gespräch mit der Funke-Mediengruppe entgegen, dass das Sicherheitsbedürfnis der Bürger deutlich zunehme. Derzeit werde aber in Deutschland vieles, was möglich wäre, mit Hinweise auf den Datenschutz verhindert. Dabei biete gerade die Überwachung des öffentlichen Raumes mit Hilfe von Kameras zahlreiche Chancen, Verdächtige zu identifizieren und Straftaten zu ahnden.

In einer deutschlandweiten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov haben sich 73 Prozent der Befragten dafür ausgesprochen, die Polizeikräfte aufzustocken. 60 Prozent befürworten mehr Videoüberwachung öffentlicher Räume.

Eher in der Linie von Notz scheinen die jüngsten Nachrichten aus Oberhausen in Nordrhein-Westfalen: Zwei nach einem Tipp aus Sicherheitskreisen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Anschlagsplänen auf ein dortige Einkaufszentrum festgenommene Brüder sind wieder frei. Die Polizei entließ die 28 und 31 Jahre alten Männer am Samstag aus dem Gewahrsam. „Trotz intensivster Recherchen und Ermittlungen der Essener Polizei ließ sich der gemeldete Verdacht gegen die salafistisch geprägten Verdächtigen polizeilich nicht weiter erhärten“, hieß es. Es gab bis zum Montag keine Hinweise darauf, dass von den Brüdern eine konkrete Gefahr ausgeht.

Sahra Wagenknecht warf der Bundesregierung unterdessen vor, das Erstarken terroristischer Gruppen mitverantwortet zu haben. Seit 15 Jahren werde ein „Krieg gegen den Terror“ geführt, zuerst in Afghanistan, dann im Irak, in Libyen und in Syrien. „Und die Bilanz all dieser Kriege ist, dass der islamistische Terrorismus nicht geschwächt, sondern massiv verstärkt wurde“, sagte sie. (mit dpa)