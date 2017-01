Innere Sicherheit: Seehofer zeigt der CDU die Zähne

Zum Auftakt der CSU-Klausur im bayerischen Kloster Seeon steht die innere Sicherheit im Fokus. Parteichef Horst Seehofer pocht weiterhin auf eine Obergrenze für Flüchtlinge und macht sie zur Voraussetzung für eine Regierungsbeteiligung.

Die CSU zeigte sich am Mittwoch unmissverständlich. Die Auseinandersetzung um den Vorstoß von Innenminister Thomas de Maizière (CDU) zur Konzentration der Zuständigkeiten in der Sicherheitspolitik auf den Bund sei „jetzt schon beendet, indem diese Vorschläge keine Mehrheit finden“, sagte Generalsekretär Andreas Scheuer vor Beginn der CSU-Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon.

Auch der Streit um eine Obergrenze für den Zuzug von Flüchtlingen belastet weiter das Verhältnis zwischen den Unionsparteien. CSU-Chef Horst Seehofer bekräftigte zum Auftakt der Klausur, dass sich seine Partei ohne eine diesbezügliche Festlegung nicht an einer neuen Bundesregierung beteiligen werde.

De Maizière hatte in einem Aufsatz für die „FAZ“ mehr Kompetenzen für das Bundeskriminalamt, eine Stärkung der Bundespolizei und eine Auflösung der Landesämter für Verfassungsschutz zugunsten des Bundesamtes gefordert. Dabei hat der Streit um sein Papier eine machtpolitische – und eine sachliche Seite. Dem Bundesinnenminister wird intern eine gewisse Schwäche attestiert. Man hielt ihm vor, auf den Flüchtlingsstrom zu spät reagiert zu haben. Kanzlerin Angela Merkel entzog ihm einen Teil seiner Zuständigkeit. Manche CDU-Parteifreunde legten dem 62-Jährigen überdies zur Last, zu unpolitisch zu agieren – zu wenig zuspitzend und zu wenig auf den parteipolitischen Effekt bedacht.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer vor dem Kloster Seeon, wo die Landesgruppe sich zur Klausur versammelt hat. Foto: dpa

Hinzu kamen die Rangeleien mit der CSU. So kündigte de Maizière im April 2016 an, wenn es bei gleichbleibend niedrigen Flüchtlingszahlen bleibe, werde es über den 12. Mai hinaus keine Grenzkontrollen mehr geben. CSU-Chef Horst Seehofer nannte das „selbstherrlich“. Zuletzt gab es Gerüchte, die Christsozialen wollten das Innenressort nach der Bundestagswahl abermals für sich beanspruchen – und de Maizière so aus dem Kabinett drängen. Der zeigt nun Zähne, lenkt die Aufmerksamkeit vom jüngsten CSU-Sicherheitspapier auf die eigenen Vorschläge und erkühnt sich sogar, den Ländern etwas wegnehmen zu wollen.

Seehofer stellt Versöhungsgipfel mit Merkel weiter infrage

So frech hat man den Minister selten gesehen. Und einer seiner Sprecher machte am Mittwoch munter weiter. Der Aufsatz in der FAZ sei Ende Dezember, Anfang Januar verfasst worden, sagte er – und damit nach dem CSU-Papier. Die Ideen machten einfache Gesetzesänderungen ebenso nötig wie Korrekturen der Verfassung. De Maizière wolle darüber „mit allen relevanten Akteuren“ rasch Gespräche führen, so der Sprecher. Damit sie bei der CSU-Klausur begreifen, was die Stunde geschlagen hat, fügte Vizeregierungssprecher Georg Streiter hinzu, die Kanzlerin sei über den Vorstoß vorab informiert gewesen. Und: „Sie unterstützt ihn ausdrücklich.“ Auf der sachlichen Ebene spricht manches dafür, die Überlegungen des Bundesinnenministers zumindest zu prüfen. Das gilt für den Verfassungsschutz. Denn in der Tat sind jedenfalls die einschlägigen Ämter der kleinen Bundesländer kaum fähig, eigenständig und effektiv zu agieren; teilweise handelt es sich auch nur um bloße Abteilungen der Landesinnenministerien. Freilich stöhnt das Bundesamt bereits unter der steten Zunahme von Aufgaben; man müsste die Behörde im Falle einer Zentralisierung personell noch einmal erheblich ausbauen.

Die unter dem Eindruck des Nationalsozialismus geschaffene Trennung von Polizei und Nachrichtendiensten bröselt ohnehin seit geraumer Zeit. So gibt es seit 2004 das Gemeinsame Terrorabwehrzentrum (GTAZ) in Berlin-Treptow, in dem beide unter einem Dach vereint sind. Und bevor im Herbst der terrorverdächtige Dschaber al-Bakr in Leipzig festgenommen wurde, war es der Verfassungsschutz, der ihn bis zuletzt observierte.

Für die Stärkung von Bundeskriminalamt und Bundespolizei könnte eine wirksamere Überwachung islamistischer Gefährder sprechen. Im Fall des Attentäters vom Berliner Breitscheidplatz, des Tunesiers Anis Amri, war es nämlich so, dass dieser in Nordrhein-Westfalen gemeldet war, sich aber vielfach in Berlin aufhielt. Prinzipiell ist Polizeiarbeit Ländersache. Nimmt man den Ländern auf dem Feld weitere Kompetenzen weg, bleibt außer der Bildung an originären Kompetenzen kaum etwas übrig. Die Vorschläge de Maizières sind also Sprengstoff über den Tag hinaus. Seehofer betonte deshalb gestern schroff: „Ich kann Ihnen nur sagen: Eine Auflösung des bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz wird niemals kommen.“ (mit afp)