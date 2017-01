Interview : Trumps gefährliche Macht

Der neue US-Präsident Donald Trump ist ein Risiko für den Datenschutz, sagt der Netzexperte und Grünen-Politiker Jan Albrecht. Er fordert den Aufbau einer eigenen Infrastruktur.

Herr Albrecht, alle sprechen mit Blick auf den neuen US-Präsidenten über Sicherheitspolitik, niemand über Datenschutz. Was erwarten Sie angesichts der Antrittsrede Trumps als Netzpolitiker von der neuen US-Regierung?

Die USA haben einen der größten Überwachungsapparate der Welt, mit umfangreichsten finanziellen und personellen Möglichkeiten, massenweise Daten zu erheben und auszuwerten – von allen Menschen. Das alles liegt plötzlich in der Hand eines Präsidenten, bei dem man befürchten muss, dass er die Grenzen seiner Macht willkürlich selbst definiert. Bislang war der Gedanke eher theoretisch, aber jetzt ist die Befürchtung da, dass so ein Apparat zu einem rein repressiven Instrument verkommen kann. Mit dem klassischen Argument Sicherheit als Dienerin der Freiheit hat das nichts mehr zu tun.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte den umfangreichen Transfer von Daten europäischer Bürger durch amerikanische Firmen in die USA – Safe Harbor – untersagt; der Folgevertrag zwischen der EU und den USA namens Privacy Shield sieht einen Klageweg vor und einen Ombudsmann im US-Außenministerium. Was bedeutet das für das Abkommen?

Bei Privacy Shield ist schon jetzt klar, dass es die Standards des EuGH nur schwerlich erfüllt mit Blick auf einen unabhängigen Klageweg und das Verbot der anlasslosen Datenspeicherung. Beides ist nicht geschehen, man hat eher versucht sich anzunähern. Ich habe derzeit nicht das Gefühl, dass Trump durch einseitiges Vorgehen seine eigene Wirtschaft wie Facebook & Co. schaden will und das Abkommen übergeht. Ich hoffe, dass der Kongress die bestehenden Rechtsstandards bewahrt, das gilt auch für den Datenschutz.

Gibt es weitere Datenschutzverträge, die der Präsident beeinflussen könnte?

Viele, etwa das jüngst zwischen der EU und den USA vereinbarte Datenschutzabkommen im Bereich der Polizei und Justiz. Es gibt natürlich in der Umsetzung dieser internationalen Abkommen gewisse Spielräume. Und möglicherweise wird es Trump darauf ankommen lassen, internationales Recht zu dehnen oder zu brechen. Die EU müsste dann die Grenzen klar aufzeigen und notfalls Konsequenzen ziehen mit Blick auf die Freihandelsverhandlungen TTIP oder zum transatlantischen Datentransfer. Notfalls könnten auch die nationalen Datenschutzbeauftragten der Mitgliedsländer den Datentransfer in die USA stoppen. Das hat der Europäische Gerichtshof in seinem Safe-Harbor-Urteil festgestellt.

Trump hat sich zuletzt sehr stark öffentlich direkt für den Schutz von US-Konzernen eingesetzt. Ist das auch im IT-Bereich für Google, Facebook und Co zu erwarten?

Das ist das Schwerwiegendste, was von Trump zu befürchten ist: eine protektionistische Politik. Das ist für den digitalen Markt, der weltumspannend ist, Gift. Auf der anderen Seite könnte das für die Europäer auch eine Chance sein, um sich auf die eigenen Stärken der europäischen Wirtschaft zu konzentrieren. Etwa eigene Standards stärker zu setzen. Europa ist in der Open-Source-Industrie sehr stark und im Bereich von IT-Sicherheit mit hoher Qualität – auch im Datenschutz. Es ginge auch darum, eine eigene europäische IT-Infrastruktur aufzubauen. Das wäre auch im Sinne der Bürgerrechte und der Verbraucherinteressen in der EU.

Interview: Peter Riesbeck