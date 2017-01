Iran: Neue Gegner und alte Freunde

Der Atompakt gilt seit einem Jahr. Die internationale Gemeinschaft warnt vor übereilten Aktionen des nächsten US-Präsidenten gegen Teheran.

Gleich zu Jahresbeginn hielt Hassan Ruhani live im Staatsfernsehen ein bemerkenswertes Plädoyer. Ohne den Atomvertrag, argumentierte Irans Präsident in dem 90-minütigen Gespräch, könnte der Staat heute nur noch die Gehälter seiner Beamten bezahlen und weiter nichts. Kein Rial wäre mehr übrig für Infrastruktur, Wirtschaft oder Bildung – die TV-Botschaft an das iranische Volk war klar. In den Augen Ruhanis, der im Mai 2017 für eine zweite Amtszeit kandidiert, gibt es kein zurück hinter das Nuklearabkommen, soll der Iran nicht erneut in einer beispiellosen Misere enden. Denn die internationalen Sanktionen, die sagenhafte Korruption und die sogenannte Widerstandsökonomie seines Vorgängers Mahmud Ahmadinedschad haben die persische Volkswirtschaft bis ins Mark zerrüttet. Bis heute fehlt von 200 Milliarden Dollar Staatseinnahmen aus den acht Jahren Ahmadinedschad jede Spur.

Die Wende begann vor einem Jahr, als der Atompakt zwischen den UN-Vetomächten plus Deutschland mit dem Iran offiziell in Kraft gesetzt und vom Weltsicherheitsrat per Resolution ratifiziert wurde. Seitdem ist die Islamische Republik zurück auf der internationalen Bühne und werden die Sanktionen schrittweise abgebaut. „Seit dem 16. Januar 2016 habe ich keine Meldung über Lieferung, Verkauf, Transfer oder Export von Atomtechnik in die Islamische Republik erhalten, die im Widerspruch zu der Resolution steht“, bilanzierte Ende des vergangenen Jahres der bisherige UN-Generalsekretär Ban Ki Moon in seinem Abschlussbericht an den Weltsicherheitsrat.

Doch trotz der Vertragstreue Teherans wachsen die Zweifel an der Zukunft des sogenannten „Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplanes“ (JCPOA). Der neue US-Präsident Donald Trump kritisierte die Einigung im Wahlkampf als „das schlechteste Abkommen, das je geschlossen wurde“. Das Ganze aufzukündigen, sei seine „Priorität Nummer eins“. Doch ausgerechnet jetzt, wo der erklärte Iran-Gegner ins Oval Office einzieht, warnen plötzlich selbst die härtesten Gegner im Nahen Osten vor übereilten Schritten. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu richtete an den kommenden Präsidenten bisher keine öffentliche Forderung, zumal die Spitzen von Armee und Geheimdienst in Israel das Abkommen mit gewissen Einschränkungen befürworten. Auch Saudi-Arabien scheint ins Grübeln zu geraten. Ein Aufkündigen der Übereinkunft werde – ob man wolle oder nicht – Konsequenzen haben, orakelte der langjährige Geheimdienstchef Prinz Turki al-Faisal, der als inoffizielles Sprachrohr des Königshauses gilt. Denn sollte Washington den Iran-Vertrag für nichtig erklären, wäre ein teures, atomares Wettrüsten in der Golfregion wohl unvermeidlich.

Aber auch im Iran dominiert inzwischen ein nüchterner Blick, zumal sich erste positive Effekte einstellen. Der Ölexport hat mit vier Millionen Barrel pro Tag inzwischen wieder das Niveau vor den Sanktionen erreicht und die Geschäftsbeziehungen nach Europa und den USA kommen langsam in Gang. Erst vor wenigen Tagen lieferte Airbus die erste der insgesamt einhundert bestellten Passagiermaschinen nach Teheran. Eine kräftiger Aufschwung der Wirtschaft und ein Boom bei den Arbeitsplätzen jedoch lassen noch auf sich warten.

Provokante Raketentests

Und so hoffen die inneriranischen Gegner Ruhanis, die Revolutionären Garden, die Armee und der konservative Polit-Klerus, auf eine neue Eiszeit im Verhältnis zu Washington. Die Garden veranstalten provokante Raketentests. Demonstrativ erhöhte das iranische Parlament jüngst den Verteidigungshaushalt um fünf Prozent. Vor allem die Entwicklung von Langstreckenraketen, bewaffneten Drohnen und Techniken für den Cyberkrieg soll weiter vorangetrieben werden, hieß es in der Etatvorlage.

Ein Kollaps des Atomkontrakts jedoch könnte die Chancen der moderaten Führung um Ruhani, in vier Monaten wiedergewählt zu werden, empfindlich schmälern. Und so tut der Präsident alles, um die Wogen zu glätten. „Wir werden unsere Verpflichtungen erfüllen und hoffen, die andere Seite wird das Gleiche tun“, sagte er in dem TV-Gespräch. Denn das Ganze „war gedacht als ein Vertrag, von dem beide Seiten profitieren“.