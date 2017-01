Islamverband in Deutschland: Ditib bedauert Bespitzelung

In Deutschland wurden Informationen über Gülen-Anhänger gesammelt und in die Türkei geschickt. Der größte Islamverband in Deutschland bedauert dieses Vorgehen.

Ditib, der größte Islamverband in Deutschland, bedauert das Verhalten der Imame, die in Deutschland Informationen über Anhänger des Predigers Fethullah Gülen gesammelt und nach Ankara geschickt haben. Ditib-Generalsekretär Bekir Alboga sagte der „Rheinischen Post“: „Die schriftliche Anweisung des türkischen Religionspräsidiums Diyanet war nicht an die Ditib gerichtet. Trotzdem folgten dem einige wenige Ditib-Imame fälschlicherweise. Wir bedauern die Panne zutiefst."

Das ist eine Reaktion auf deutsche und türkische Zeitungsberichte, nach denen Ditib-Imame angebliche Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland ausspioniert haben sollen. Das türkische Religionspräsidium soll eine entsprechende Aufforderung an alle Auslandsvertretungen der Türkei geschickt haben. Der 75-jährige Gülen lebt seit Jahren in den USA und gilt in der Türkei als Staatsfeind. Ankara macht ihn für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich und geht rigoros gegen dessen Anhänger vor.

Noch am Mittwoch hatte es Gespräche zwischen Ditib-Vertretern mit der Düsseldorfer Landesregierung gegeben. Dabei kam heraus, dass die rot-grüne Landesregierung unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) Ditib trotz aller Probleme weiter als ihren Partner ansieht. Bei den Gesprächen haben Düsseldorfer Regierungsvertreter Ditib aufgefordert, dazu beizutragen, dass innertürkische Konflikte nicht unrechtmäßig in Nordrhein-Westfalen ausgetragen werden.

Die Landeregierung hat ein Gutachten in Auftrag geben, das bis Ende 2017 klären soll, ob Ankara direkt Einfluss nimmt. Offensichtlich gibt es innerhalb der Düsseldorfer Landesregierung unterschiedliche Haltungen: Während Innenminister Ralf Jäger (SPD) eine Kooperation mit Ditib bei einem Präventionsprogramm gegen radikalen Salafismus schon vor Monaten beendet hatte, bleibt die Organisation aber in einem Beirat für den Islamischen Religionsunterricht vertreten.

In Hamburg hat die FDP-Bürgerschaftsfraktion die Auflösung des Staatsvertrags der Stadt mit den muslimischen Verbänden gefordert. Dabei geht es den Liberalen vor allem um Ditib und das Islamische Zentrum Hamburg (IZH), das sich nach FDP-Angaben regelmäßig an antiisraelischen Demonstrationen in Berlin beteilige. „Die Ditib steht im begründeten Verdacht, als verlängerter Arm des türkischen Geheimdienstes in Deutschland tätig zu sein und hat auf Initiative der türkischen Regierung im Dezember 2016 in Deutschland sogar Weihnachten und Silvester als Teile der westlichen Kultur verächtlich gemacht“, begründete die FDP-Abgeordnete Anna von Treuenfels-Frowein den Antrag.

Ein Sprecher des Senats dazu: „Wir sehen derzeit keine Veranlassung, die Verträge auf den Prüfstand zu stellen oder neu zu verhandeln.“ Der Ditib-Vorsitzende von Hamburg und Schleswig-Holstein, Sedat Şimşek, hatte ähnliche Vorwürfe der CDU-Bürgerschaftsfraktion vor wenigen Tagen als „nicht nachvollziehbar“ zurückgewiesen. „Unser Verband ist geleitet von dem Gedanken des Miteinanders und des Füreinanders“, sagte Şimşek. Ärger hatte es gegeben über Zeichnungen, auf denen ein muslimisch aussehender Mann einem Weihnachtsmann einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Das sei „diffamierend“, so der Verband. (mit dpa)