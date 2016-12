Islamwissenschaftler Wilfried Buchta: „Nahost bewegt sich Richtung Auflösung“

Der Islamwissenschaftler und UN-Experte Wilfried Buchta zur Zukunft des Nahen Ostens und den Ereignissen, auf die sich Europa einstellen muss. (FR+)

Kein Ende der Gewalt in Sicht: Der Kalte Krieg zwischen Iran und Saudi-Arabien, ausgefochten von Stellvertretern in Irak, Syrien, Libanon, Jemen und Afghanistan, wird sich in den nächsten Jahrzehnten verschärfen - davon ist der Islamwissenschaftler und UN-Experte Wilfried Buchta überzeugt. Im FR-Interview erläutert er die Hintergründe, erklärt, was Deutschland falsch macht und worauf sich Europa in den nächsten Jahren gefasst machen muss.

Interview-Auszüge Herr Buchta, am Ende des turbulenten Jahres 2016 – wo steht der Nahe und Mittlere Osten?

Die ganze Region steht vor einer Wegscheide. Die nahöstliche Staatenwelt bewegt sich in Richtung Auflösung. Sie befindet sich in einem gesellschaftlichen, politischen und staatlichen Zersetzungsprozess. Diese Erkenntnis greift angesichts der Flüchtlingswellen und des Terrorismus in letzter Zeit auch in Europa um sich. Die Konflikte in Syrien und Irak werden weiter andauern, wahrscheinlich für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. « zurück 1 | 2 weiter »