Israel: Fahnder setzen Netanjahu zu

Israels Regierungschef soll erneut zu geheim gehaltenen Korruptionsvorwürfen befragt werden. Beobachter schließen das Ende der Karriere des Premiers nicht aus.

Worum es ganz genau bei den jüngsten Korruptionsvorwürfen gegen Benjamin Netanjahu geht, wissen bislang nur Eingeweihte. Mehr als der Verdacht, Israels Premier habe von Geschäftsleuten teure Geschenke angenommen, ist nicht bekannt. Aber die dreistündige Vernehmung des israelischen Premiers in seiner Residenz zu Wochenbeginn hat die Spekulationen befeuert, dass sich die Ermittler in diesem Fall auf vermutlich schwerwiegendes Belastungsmaterial stützen könnten. Netanjahus selbstsicher vorgetragene Beteuerungen, verbreitet über Facebook und Twitter, wonach an der Sache „rein gar nichts“ dran sei, hat bislang nur seine Anhänger beruhigt. Die Polizei will den Regierungschef erneut befragen, womöglich noch an diesem Freitag.

Hohe moralische Messlatte

Sie soll bereits seit Monaten eine Flut an Dokumenten gesichtet und mehr als 50 Zeugen, teils aus dem Ausland, vernommen haben. Im Dezember sei man auf Hinweise gestoßen, die die Beweislage verändert hätten, teilte inzwischen das Justizministerium in Jerusalem ohne genauere Erklärung mit. Einen Namen nennen in diesem Zusammenhang israelische Medien: Kosmetikkonzernchef Ron Lauder, in Israel als Wohltäter bekannt, soll dem Vernehmen nach bei der Polizei eine Aussage gemacht haben.

Das könnte nun eng werden für den Premier. Zumal er selbst die Messlatte hochgelegt hat, als er 2008 seinen Vorgänger im Regierungsbüro, Ehud Olmert, wegen dessen diversen Korruptionsskandalen heftig attackierte. Ein Premierminister, der bis zum Hals in Ermittlungen stecke, besitze „kein moralisches und öffentliches Mandat mehr, über die Geschicke im Staate Israel zu entscheiden“, befand ohne Wenn und Aber der damalige Oppositionschef Netanjahu.

Olmerts Drang, sein Amt zur persönlichen Bereicherung zu nutzen, brachte ihn nicht nur um Amt und Würden, sondern am Ende auch ins Gefängnis. Polizeiliche Untersuchungen hat Netanjahu zwar schon mehrfach politisch unbeschadet überstanden. Ein Verfahren wegen „Bibi-Tours“, die unzulässige Privatnutzung von Bonusmeilen, verlief genauso im Sande wie frühere Ermittlungen um Parteispenden und das Einbehalten hochwertiger Gastgeschenke, die der Regierungschef bei seinen Staatsbesuchen erhielt. Die Akten wurden aber nach einer Zeit unergiebiger Ermittlungen wieder geschlossen. Sollte es diesmal allerdings zu einer Anklage reichen, bliebe auch Netanjahu nur der Rücktritt. Es wäre dann das zweite Mal, dass ein israelischer Premier über Korruptionsaffären zu Fall käme.

Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit, der zugleich als Rechtsberater der Regierung fungiert, ist freilich keiner, den Ne- tanjahu besonders fürchten muss. Mandelblit diente zuvor als sein Kabinettssekretär, die beiden sind im gleichen politischen Lager. Auch ließ Mandelblit durchblicken, es handele sich bei den neuen Vorwürfen um einen Fall „moralischer Integrität“, was wohl heißen soll, sie seien nicht unbedingt strafrechtlich von Belang. Israelische Beobachter schätzen, dass Mandelblit seinen Ermessensspielraum zugunsten Netanjahus nutzen wird. Doch auch das dürfte eine Anklage nicht abwenden, sollte das Beweismaterial tatsächlich erdrückend sein.

Die Opposition trommelt

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Jedenfalls haben die Berater des Premiers schon mal die Verteidigungslinie abgesteckt. Demnach will Netanjahu allenfalls ein paar legitime Gaben von guten Freunden bekommen haben, nichts, was ihn im Gegenzug verpflichtet habe und den Tatbestand der Vorteilsannahme erfülle.

Auf penible Aufklärung besteht derweil die Opposition, voran Jair Lapid von der Zukunftspartei Jesch Atid. Der smarte wie populäre ehemalige Fernsehmoderator hätte im Fall von Neuwahlen am meisten zu gewinnen. Laut Umfragen könnte seine Fraktion, die sich im politischen Zentrum verortet, Netanjahus rechtskonservativen Likud glatt abhängen. Lapid klingt denn auch nicht viel anders als Netanjahu vor neun Jahren: Sollten sich die Ermittlungen langwierig gestalten, müsse Netanjahu Konsequenzen ziehen. Es sei nicht hinzunehmen, so Lapid, wenn ein Premier seine kostbare Zeit Anwälten widme statt Treffen mit den Sicherheitsbehörden oder dem Finanzminister.