Israel: Tod im Beduinendorf

Zwei Menschen sterben beim Streit um ein Beduinendorf im Negev: ein Polizist und ein Bewohner. Die radikalen jüdischen Siedler sind die Sieger des Konflikts.

Für böses Blut sorgt der Streitfall um das Beduinendorf Umm al-Hiran im Negev schon lange. Seit Jahren verfolgt Israel den Plan, die 700 Bewohner zugunsten jüdischer Siedler umzusiedeln. Doch bei der am Mittwoch begonnenen Räumung floss dann wirklich Blut: Ein 35 Jahre alter Polizist starb, als ein Beduinen-Pickup mehrere Sicherheitskräfte rammte. Der Fahrer wurde von ihnen erschossen.

Die Polizei behauptet, der Fahrer habe – womöglich inspiriert von IS-Attacken – sein Auto gezielt in die Menge der Uniformierten gesteuert. Die Beduinen und einige Demonstranten von vor Ort bestreiten dies vehement. Der Mann, ein 50-jähriger Mathematiklehrer, habe lediglich wegfahren wollen, als er von Polizisten beschossen wurde und infolge dessen die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Ein Video scheint dies zu stützen, da das Auto bei den ersten Schüssen nur Schritttempo hat und erst danach beschleunigt einen Hügel runter in die Reihen der Polizisten rollt.

Auch arabische Knesset-Abgeordnete, die vor Ort die Räumungsproteste unterstützten, machten den massiven Polizeieinsatz mit Tränengas und anderen Geschossen für das Geschehen verantwortlich. Man habe ausschließlich gewaltfrei demonstrieren wollen, sagte Ayman Odeh, Fraktionschef der oppositionellen Gemeinsamen Liste, „die Polizei hat alles ruiniert“. Er musste wegen einer Platzwunde am Kopf, die ihm ein gummiummanteltes Stahlgeschoss zugefügt haben soll, ins Krankenhaus.

Hoher Symbolwert

Mehrere Hundertschaften waren im Morgengrauen in das Dorf eingedrungen, um die Behausungen und Ställe der Beduinen abzureißen. Ein letzter Versuch, sie zum freiwilligen Wegzug zu bewegen, war um Mitternacht gescheitert.

Dem Fall Umm al-Hiran misst die gesamte arabische Minderheit in Israel hohen Symbolwert im Kampf gegen eine diskriminierende Regierungspolitik bei. Zumal der dort lebende Beduinenstamm sein ursprüngliches Land an einen Kibbuz verlor und sich Mitte der 50er Jahre auf Weisung der Armee an der jetzigen Stelle, nahe dem Jattir-Wald, niederließ.

Auf den gleichen Platz warfen allerdings vor rund zehn Jahren religiöse jüdische Israelis ihr Auge. In einem langwierigen Prozess entschied schließlich ein Gericht 2016 zu ihren Gunsten: Die Regierung habe das Recht, das Land erneut umzuwidmen. Die betroffenen Beduinen könnten ja in das nahe Hura ziehen, eines der Townships im Negev. Wegen deren Dichte und hohen Kriminalitätsrate stehen sie bei den traditionell lebenden Beduinen in Verruf. Das Verhältnis der Beduinen zum Staat Israel gilt dennoch mehrheitlich als loyal, nicht wenige dienen etwa als Fährtensucher in den Streitkräften.

Auch wenn der Tod des Polizisten auf einen Terroranschlag zurückgehe, betonte Staatspräsident Reuven Rivlin, für die brennenden Beduinenprobleme müsse eine Lösung gefunden werden, „bevor es zu spät ist“.