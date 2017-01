Italien: Die tote Afrikanerin von Cona

Nach dem Aufruhr in einem venezianischen Flüchtlingslager nach dem Tod einer missachteten Ivorerin schottet die italienische Regierung das Land immer mehr ab.

Die junge Frau von der Elfenbeinküste lag tot in den Duschräumen des Flüchtlingslagers. Wiederbelebungsversuche des eilig herbeigerufenen Notarztes kamen zu spät für die 25-Jährige, die seit Tagen unter Fieber und Husten gelitten hatte, wie ihr Verlobter italienischen Journalisten sagte. Er fügte hinzu, das Erstaufnahmelager in der norditalienischen Region Venetien sei kein Ort für Frauen. In der früheren Militäranlage von Cona sind rund tausend Migranten und Asylbewerber untergebracht, teils in schlecht beheizten Containern und bei derzeit eisigen Nachttemperaturen.

Die Nachricht vom Tod der Afrikanerin führte am Montagnachmittag zur Revolte im Lager von Cona. Wütende Flüchtlinge unterbrachen die Stromversorgung und zündeten Holzpaletten und Möbel an. Etwa 25 Mitarbeiter der Betreiberkooperative Ecofficina verbarrikadierten sich in einem Bürocontainer und konnten erst in der Nacht von der Polizei befreit werden. Die Flüchtlinge werfen ihnen vor, sie hätten viel zu spät Hilfe für die junge Frau geholt. Die Staatsanwaltschaft von Venedig hat nun eine Autopsie angeordnet.

Die tragischen Ereignisse verdeutlichen einmal mehr die angespannte Lage in Italiens Flüchtlingseinrichtungen. Das Land hat im abgelaufenen Jahr von allen EU-Staaten die meisten Menschen aufgenommen. 181 000 Migranten kamen in Booten über das Mittelmeer, ein Fünftel mehr als im Vorjahr und so viele wie nie zuvor. Die meisten stammen aus Nigeria, Eritrea, Guinea, der Elfenbeinküste und Gambia.

Italien baut Abschiebelager

Früher konnten die meisten Bootsflüchtlinge nach Nordeuropa weiterreisen, ohne Gefahr zu laufen, ins Ankunftsland Italien zurückgeschickt zu werden – wie es die Dublin-Verordnung eigentlich vorsieht. Denn nur wenige von ihnen wurden nach der Ankunft in Süditalien registriert. Inzwischen hat Italien auf Druck anderer EU-Länder seine Praxis geändert. Neuankömmlinge werden in „Hotspots“ im Süden fotografiert, ihre Fingerabdrücke werden genommen und gespeichert. Weil zudem Österreich, Frankreich und die Schweiz verstärkt ihre Grenzen kontrollieren, ist den meisten der Weg nach Norden versperrt.

Die Zahl der Insassen italienischer Flüchtlingsunterkünfte stieg innerhalb eines Jahres von 105 000 auf 175 000. Die geplante Umverteilung innerhalb der EU scheitert an mangelnder Solidarität. Bisher sind lediglich 2650 Asylbewerber aus Italien in andere europäische Länder gebracht worden. Das Innenministerium in Rom hat bereits Schulen, Kasernen und ehemalige Militärbasen wie in Cona in Unterkünfte umwandeln lassen, aber die Versorgung wird immer mehr zum Problem. Und schon jetzt leben viele Asylbewerber und illegale Zuwanderer auf der Straße, betteln oder werden als Billigarbeitskräfte ausgebeutet.

Als einen Weg aus dem Dilemma sieht die Regierung in Rom nun schnellere Abschiebungen. Innenminister Marco Minniti hat angekündigt, ihre Zahl solle verdoppelt werden. Dazu würden die Kontrollen verstärkt und die Zahl der Abschiebelager von derzeit vier auf 20 in allen Regionen erhöht. Bisher scheitert die Rückführung abgelehnter oder straffällig gewordener Asylbewerber allerdings meist an der fehlenden Kooperation der Herkunftsländer. So hatten Italiens Behörden 2016 zwar die Abschiebung von mehr als 38 000 Menschen angeordnet. Aber nur 5700 wurden tatsächlich in ihre Heimatländer gebracht. Auch der Berlin-Attentäter Anis Amri sollte nach einer vierjährigen Haftstrafe in Italien eigentlich nach Tunesien zurückgeschickt werden. Doch dafür fehlten die notwendigen Papiere aus dem nordafrikanischen Land. Die Zeitung „Il Messaggero“ berichtete nun, Innenminister Minniti werde noch diese Woche nach Tunesien reisen, um ein schon bestehendes Rückführungsabkommen auszubauen.