Italien: Schwere Schlappe für Grillo

Der Fraktionscoup des „Fünf Sterne“-Chefs in Brüssel scheitert am Veto der Liberalen. Grillo wollte Einfluss im Europaparlament gewinnen, nun steht er völlig isoliert da.

Immer wenn es schlecht läuft für Italiens „Fünf Sterne“-Partei, dann sollen dunkle Mächte daran schuld sein. „Sie“, so heißt es verschwommen, hätten sich gegen die Bewegung verschworen, um deren unaufhaltsamen Aufstieg stoppen – das Establishment, die Medien, die Finanzwelt, die herkömmliche Politik. Beppe Grillo, Gründer der Bewegung, die mittlerweile stärkste Oppositionspartei ist, wie auch seine Anhänger sind davon überzeugt. Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi etwa verdächtigte im Sommer ominöse Kräfte, nachts kaputte Kühlschränke in die Straßen der vermüllten Hauptstadt zu kippen, um dem Ruf der Fünf-Sterne-Stadtregierung zu schaden. Der Spott war groß, als die Abfallbetriebe den wahren Grund nannten: Wegen fehlender Verträge wurde seit Monaten kein Sperrmüll mehr abgefahren.

Jetzt ist etwas richtig schiefgelaufen bei den Fünf Sternen. Schauplatz ist nicht die heimische, sondern die europäische Bühne. Und dieses Mal trifft der Spott den Anführer Grillo selbst. Ein von ihm vorbereiteter radikaler Seitenwechsel seiner Europa-Parlamentarier ist peinlich gescheitert.

Bislang waren die 17 Fünf-Sterne-Abgeordneten in der Straßburger EU-Volksvertretung mit der europafeindlichen britischen Ukip von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage und mit Rechtspopulisten wie AfD-Politikerin Beatrix von Storch verbündet. Passende Gesellschaft insofern, als die Fünf Sterne ein Referendum über Italiens Austritt aus dem Euro wollen. Am Sonntag aber hatte Grillo in seinem Blog überraschend den Wechsel aus der EFDD-Fraktion in die Alde-Gruppe der Liberalen vorgeschlagen. Deren Kopf ist der frühere belgische Regierungschef Guy Verhofstadt, den Grillo früher als „Al Capone“ verunglimpfte. Und sie ist ausgeprägt pro-europäisch und Euro-freundlich.

Grillos verblüffende Kehrtwende erinnere an einen Vegetarier, der Cheeseburger zum Abendessen serviere, kommentierte prompt die Zeitung „La Stampa“ kommentiert. Viele interpretierten sie als Versuch, von der nicht abreißenden Pannen- und Skandalserie in Rom abzulenken.

Grillo argumentierte in seinem Blog, die Ukip habe mit dem Brexit ihr Ziel erreicht, die Fünf Sterne aber müssten ihren Kampf noch gewinnen. Bei den Liberalen hätten sie mehr politisches Gewicht. Durch die 17 Neuzugänge werde Alde zur drittstärksten Kraft im EU-Parlament neben EVP und Sozialdemokraten.

Seine Aktivisten ließ Grillo gleich online über den Vorschlag abstimmen. Das Ergebnis am Montagmittag: 78,5 Prozent Zustimmung bei 40 000 Votums-Teilnehmern. Damit war zu rechnen, denn seine Anhänger schlagen Grillo so gut wie nie etwas ab. Unterschätzt hatten er und Verhofstadt aber den Unmut der Liberalen. Der Alde-Fraktionsvorstand lehnte am Montagabend die Aufnahme der Fünf Sterne ab. Es gebe zu viele Meinungsverschiedenheiten bei europäischen Schlüsselthemen, musste Verhofstadt mitteilen. Wie es nun weitergeht mit den Fünf Sternen im EU-Parlament ist unklar, vermutlich bleiben sie allein und gänzlich einflusslos zurück.

Für Grillo ist es die bisher schwerste Niederlage. Er reagierte wie üblich. „Das Establishment hat uns gestoppt“, war am Dienstag in seinem Blog zu lesen. „Alle möglichen Kräfte haben sich gegen uns in Bewegung gesetzt. Wir haben das System erzittern lassen wie nie zuvor.“ Wie bequem doch der Glaube an Verschwörungstheorien sein kann.