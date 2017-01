Jerusalem: Dämpfer für Israels Vorfreude

Noch steht die US-Vertretung in Tel Aviv – ein Umzug nach Jerusalem kommt wohl nicht so bald wie von manchem erhofft. Foto: REUTERS

Der von Trump angekündigte Umzug der amerikanischen Vertretung nach Jerusalem kommt nicht so schnell wie von rechten Politikern erhofft. Trotzdem ist es eine Kampfansage an die Palästinenser.

JERUSALEM –

„Wissen Sie, ich bin keiner, der seine Versprechen bricht“, hatte Donald Trump noch vorige Woche im Interview mit „Israel Ha-Jom“, dem Sprachrohr der Netanjahu-Regierung, beteuert. Es ging darum, wie der US-Präsident es mit seiner Wahlkampfzusage halte, den Umzug der amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem so bald wie möglich anzuordnen.

Doch die Hoffnung einiger israelischer Politiker, der neue Chef im Weißen Haus würde gleich an seinem ersten regulären Werktag einen entsprechenden Erlass verfügen, entpuppte sich als verfrüht. Was Trumps Pressesprecher Sean Spicer Sonntagabend zu dem Thema zu sagen hatte, klang nicht gerade nach großer Eile. Die US-Regierung, so Spicer, befinde sich in dieser Frage noch im Frühstadium der Diskussion. Das klang in israelischen Ohren nun doch eher ausweichend. Kaum einer zweifelt allerdings an Trumps Absichten, Jerusalem als Israels Hauptstadt durch einen amerikanischen Botschaftssitz aufzuwerten. Schon weil er sich damit von diversen Amtsvorgängern absetzen kann, die erst mit einem Umzug geliebäugelt hatten, dann aber vor dem heiklen diplomatischen Schritt zurückgeschreckt waren.

Denn der Status von Jerusalem ist wegen des von Israel 1967 eroberten und später annektierten arabischen Ostteils völkerrechtlich kontrovers. Nur eine ausgehandelte Friedenslösung zwischen Israelis und Palästinensern könne eine international anerkannte Neuregelung schaffen.

Mit dieser Begründung hatten US-Präsidenten per Dekret die Umsetzung eines Kongressbeschlusses zum Botschaftsumzug nach Jerusalem aus dem Jahre 1995 immer wieder vertagt. Aber Trump, der Provokationen liebt, scheint anders zu ticken. Dafür spricht, dass er David Friedman, einen amerikanischen Mäzen jüdischer Westbank-Siedler, zum US-Botschafter in Israel küren will. Friedman, der politisch rechts außen von Premier Benjamin Netanjahu steht, hat angekündigt, sich in Jerusalem niederlassen zu wollen, wo er eine Wohnung besitzt. Auch könne er sich vorstellen, provisorisch die Geschäfte vom Jerusalemer US-Konsulat zu führen, bis in einigen Jahren ein neuer Botschaftsbau bezogen werden könne.

Die Palästinenser sehen darin eine Kampfansage. Die Verlegung der US-Botschaft würden ihre Aussichten auf einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Kapitale Palästinas zunichtemachen, warnte Akram Radschub, ein bekannter Fatah-Politiker. In Hebron, Nablus und Ramallah demonstrierten bereits Palästinenser mit Slogans wie „Wir geben Jerusalem niemals auf“ – ein noch harmloser Vorgeschmack auf das, was eine offizielle Ankündigung des Botschaftsumzugs an Protesten in der arabischen Welt auslösen könnte.

Israels Souveränität über ganz Jerusalem anzuerkennen, würde auf jeden Fall den Streit um die heiligen Stätten – insbesondere das Moscheengelände mit Al-Aksa und Felsendom, von Juden als Tempelberg verehrt – neu entfachen. Inzwischen hat Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas mit dem jordanischen König Abdullah, dem religiösen Wächter über das Jerusalemer Moscheengelände, gemeinsame Schritte verabredet, um Trump von seinen Plänen abzubringen. Gewalt komme nicht infrage, aber man werde mit allen diplomatischen und politischen Mitteln eine fatale Umzugsentscheidung zu verhindern versuchen, so Abbas.

„Wir brauchen die Amerikaner als echte Vermittler zwischen den Israelis und uns“ – und nicht als Provokateur, schwang da unausgesprochen mit. Spätestens bei Netanjahus Besuch im Weißen Haus Anfang Februar dürfte man mehr erfahren, wie Trump zum alten Nahostkonflikt steht.