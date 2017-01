Kabinettsumbildung: Kanada wappnet sich gegen Trump

Premierminister Justin Trudeau bildet sein Kabinett um. Die bisherige Handelsministerin Chrystia Freeland ist zur neuen Außenministerin ernannt worden.

VANCOUVER –

Seit der Wahl von Donald Trump blickt man in Kanada mit Sorge auf den Nachbarn im Süden. Die linksliberale Regierung unter Premier Justin Trudeau hat mit dem neuen US-Präsidenten nur wenig gemein, ob beim Außenhandel, dem Klimaschutz oder der Einwanderungspolitik. Doch Kanada ist auf ein gutes Verhältnis zu den Vereinigten Staaten angewiesen – und hat sich jetzt gewappnet. Nach nur rund einem Jahr im Amt hat Trudeau überraschend seine Regierung umgebildet, um ein konstruktives Verhältnis zur neuen US-Regierung aufzubauen und die kanadischen Interessen vor Trump zu schützen. Kanada folgt damit auf Mexiko, wo vor wenigen Tagen ebenfalls die Regierung umgebaut wurde.

Im Mittelpunkt steht die bisherige Handelsministerin Chrystia Freeland, die jetzt zur Außenministerin befördert wurde. Die 48-jährige Abgeordnete aus Toronto löst den bisherigen Amtsinhaber Stéphane Dion ab, der in Kanada als zu blass und harmlos galt und dem es nicht zugetraut wurde, Trump notfalls etwas entgegenzusetzen. Weitere Wechsel gab es in den Ministerien für Arbeit, Frauen, Zuwanderung und zur Reform der demokratischen Institutionen.

Die neue Außenministerin Freeland gilt in Kanada als aufsteigender Polit-Star. Die Journalistin und Wirtschaftsexpertin hatte sich zuletzt bei den zähen Verhandlungen mit der EU über das Freihandelsabkommen Ceta einen Namen gemacht, das sie trotz großer Widerstände mit Biss durchboxte und unter hohem persönlichen Einsatz zur vorläufigen Unterzeichnung brachte. Nun wird es ihre wichtigste Aufgabe sein, Brücken zu Trump zu bauen und die überlebenswichtigen Handelsinteressen Kanadas zu wahren. Trump hatte das mit Kanada und Mexiko abgeschlossene Freihandelsabkommen Nafta im Wahlkampf massiv kritisiert und mit einer Kündigung des Vertrags gedroht. Für Kanada wäre das problematisch, denn das Land wickelt rund drei Viertel seines Außenhandels mit den USA ab und teilt mit den Vereinigten Staaten die längste Landgrenze der Welt.

Das heikle Thema Russland

Ein Gegenpol zu Trump dürfte Freeland auch beim heiklen Thema Russland bilden: Freeland ist ukrainischer Abstammung und gilt als scharfe Kritikerin des Kreml. Vor drei Jahren hatte Präsident Wladimir Putin deswegen gegen sie und weitere kanadische Politiker im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt ein Einreiseverbot verhängt, das noch immer in Kraft ist.

An Stehvermögen und Kompetenz mangelt es Freeland nicht. Die Mutter dreier Kinder hatte lange als Wirtschaftskorrespondentin für Blätter wie die „Financial Times“, den „Economist“ oder die „Washington Post“ geschrieben, unter anderem auch aus Kiew, Moskau und New York. Russisch und Ukrainisch spricht sie fließend. Als Managerin beim Wirtschaftsdienst Reuters Thomson in den USA knüpfte sie Kontakte zu jener globalen Finanz- und Wirtschaftselite, in der sich auch Trump und viele seiner Minister bewegen.

Unterstützt werden soll Freeland von einem weiteren Polit-Aufsteiger: François-Philippe Champagne, einem liberalen Abgeordneten aus Québec, der von ihr das Handelsressort übernimmt. Der Anwalt stammt ebenfalls aus der internationalen Wirtschaftswelt, wo er unter anderem für den Schwedisch-Schweizer Technologiekonzern ABB gearbeitet hatte. Nun soll Champagne der Außenministerin den Rücken freihalten und sicherstellen, dass der Freihandelspakt mit der EU nicht aus dem Blick gerät und womöglich noch im letzten Moment an Widerständen in Europa scheitert. Mit Ceta verfolgt Kanada ein Ziel, das unter Donald Trump noch wichtiger geworden ist: das Land wirtschaftlich unabhängiger von den USA zu machen.

Vom Flüchtling zum Minister Zum neuen Minister für Einwanderung, Flüchtlinge und Staatsangehörigkeit ist Ahmed Hussen ernannt worden. Ein gebürtiger Somali muslimischen Glaubens zuständig für Asyl und Zuwanderung? In Zeiten in denen Donald Trump Mauern bauen will? Das gibt es so wohl nur in Kanada. Tatsächlich ist Hussen der erste Kanadier somalischer Herkunft, der zu einem der ranghöchsten Regierungsposten des Landes aufsteigt – und damit auch zu einem neuen Vorzeigepolitiker im Multikulti-Kabinett von Premierminister Trudeau.

Das hätte der 40-Jährige wohl kaum zu träumen gewagt, als er vor 24 Jahren als traumatisierter Flüchtling nach Toronto gekommen war. Als Einwanderungsminister muss er die Integration der rund 40 000 syrischen Flüchtlinge organisieren, die Kanada seit dem Amtsantritt Trudeaus aufgenommen hat. Dazu kommen rund 300 000 Zuwanderer, die Kanada jedes Jahr mittels eines Punktesystems ins Land lässt. Doch Hussen ist darauf gut vorbereitet. Schließlich hat er als Flüchtling einst selbst von der liberalen Einwanderungstradition seines Landes profitiert und es weit gebracht. Jetzt sieht er es als seine Pflicht an, auch anderen Zuwanderern zu helfen.