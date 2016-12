Kanzlerkandidatur: Spekulationen über Rückzug von Martin Schulz

Hat Martin Schulz keine Lust auf eine Kanzlerkandidatur für die SPD? Laut "Spiegel" soll sich der 61-Jährige selbst aus dem Rennen genommen haben. Bei der SPD wird dementiert - der Bericht sei "völlig spekulativ".

Der SPD-Politiker Martin Schulz steht nach einem Bericht des "Spiegel" für die Kanzlerkandidatur der Sozialdemokraten nicht zur Verfügung. Der bisherige Präsident des Europaparlaments habe sich aus dem Rennen genommen, berichtete das Magazin am Freitag vorab aus seiner neuen Ausgabe. Der 61-Jährige habe noch vor Weihnachten vor Genossen zu erkennen gegeben, dass er nicht mehr damit rechne, Kanzlerkandidat zu werden.

In der SPD wurde der "Spiegel"-Bericht als "völlig spekulativ" bezeichnet. Schulz selbst wollte sich nicht äußern. Ein Sprecher von Schulz sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die SPD habe einen Fahrplan vereinbart: "Martin Schulz wird sich daher nicht zu der Berichterstattung äußern."

Entscheidung erst Ende Januar

Die Sozialdemokraten wollen im Januar entscheiden, wer Kanzlerkandidat wird. Im Gespräch dafür ist neben Parteichef Sigmar Gabriel und Schulz auch Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz. In der SPD ist die Annahme weit verbreitet, dass Gabriel die Kandidatur selbst übernimmt. Ein Beschluss des Parteivorstandes ist für die Klausurtagung am 29. und 30. Januar geplant. Für den 10. Januar ist aber ein Treffen der engeren Parteiführung angesetzt. In der SPD-Zentrale wurde dementiert, dass es dabei um die Kanzlerkandidatur gehe. An anderer Stelle hieß es indes, in der engeren Parteiführung würden alle Punkte der Klausur besprochen. Das beträfe auch die Kanzlerkandidatur.

Entscheiden muss die SPD auch über die Nachfolge von Außenminister Frank-Walter Steinmeier, den Union und SPD im Februar zum Bundespräsidenten wählen wollen. Auch dafür ist Schulz im Gespräch, der im November seinen Wechsel in die Bundespolitik ankündigte. Seine Zeit als Präsident des Europaparlaments endet im Januar. Er soll zur Bundestagswahl Spitzenkandidat der nordrhein-westfälischen SPD werden.

"Seeheimer Kreis" stärkt Gabriel

Der im "Seeheimer Kreis" organisierte rechte SPD-Flügel plädiert für Gabriel als Herausforderer von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Wir brauchen als Kanzlerkandidaten eine Kämpfernatur wie Gabriel, der die Unterschiede zwischen SPD und Union klar herausarbeitet", sagte "Seeheimer"-Sprecher Johannes Kahrs dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe). "Deshalb bin ich dafür, dass er antritt."

Kahrs hatte sich schon im November für den SPD-Chef als Kanzlerkandidat ausgesprochen. "Gabriel hat die Qualitäten, um die SPD bei der Bundestagswahl auf deutlich über 30 Prozent zu bringen", sagte Kahrs damals der Funke Mediengruppe. Aktuelle Umfragen siedeln die SPD bei 20 bis 22 Prozent an. Bei der Bundestagswahl 2013 war sie auf 25,7 Prozent gekommen. (afp)